Как спрятать кухню, спальню и другие зоны в маленькой квартире, чтобы расширить пространство

В маленьких квартирах, где иногда сложно разместить даже необходимую мебель и технику, приходится применять самые нестандартные решения. Например, думать о том, куда спрятать спальную зону, телевизор и даже зону готовки, чтобы места в доме стало больше.







Делимся рабочими приемами, которые позволят это сделать быстро и без хлопот.

Прием 1: Как спрятать спальную зону?

Прием 2: Как спрятать рабочее место?

Прием 3: Как спрятать гардеробную?

Прием 4: Как спрятать обеденную зону?

Прием 5: Как спрятать зону готовки?

Прием 6: Как спрятать детскую зону?

Прием 7: Как спрятать телевизор?

Если поднять кровать, она превратится в шкафВ студиях, однушках, а также маленьких квартирах, где спальня совмещена с гостиной, основной мебелью чаще всего выступает диван. Однако не всем нравится перспектива проводить ночи на раскладном диване, ведь потом может болеть спина, шея и ломить все тело. К счастью, из данной ситуации есть выход. На помощь придет мебель-трансформер, а именно – кровать, которая прячется в шкаф.Со стороны подобная конструкция напоминает обычный шкаф, но если присмотреться повнимательнее, то можно обнаружить удобный механизм, который плавно поднимает и опускает спальное место. Кстати, такой вариант трансформера не единственный – можно найти изделия из серии 3в1. Например, в некоторых моделях вместе с кроватью и шкафом также идет диван или стол, который можно использовать для работы либо обеда.Еще одно отличное решение, когда нужно спрятать спальную зону от посторонних глаз – ниша. Хорошо, если она уже есть в квартире, но если нет, вы вполне можете соорудить ее при помощи гипсокартона. Установите в нишу кровать и повесьте на потолок штору, чтобы в любой момент можно было замаскировать импровизированную спальню.Спрячьте рабочее место в шкаф или сделайте стол под подоконникомЧасто работаете из дома или любите зависать в ноутбуке, сидя на удобном кресле за полноценным столом? Тогда нужно подумать, где разместить в квартире рабочую зону. Просто установить ее посреди комнаты будет не самым удачным решением – мебель загромоздит пространство и будет мешать нормально перемещению по квартире.Здесь есть два варианта. Первый, и самый интересный, – встроить столешницу в шкаф. Когда вы закончите работу, нужно будет просто закрыть дверцы и все – никто не догадается, что скрывается за ними. Что касается стула, то его приставляйте по необходимости.Второй вариант – сделать полку под подоконником. Это отличное решение, если в гостиной или в спальне катастрофически не хватает свободного место. Главное, чтобы высота подоконника была достаточной, и вам было удобно сидеть за таким столом.Два варианта гардеробных в малогабариткеКонечно, очень хочется, чтобы гардеробная занимала полноценную комнату, хотя бы размером с кладовку. Но в маленьких квартирах – это непозволительная роскошь. Приходится думать, какую конструкцию соорудить, чтобы было куда убирать одежду, обувь и аксессуары. Проще всего выстроить хранение вдоль одной стены, а когда все будет готово – закрыть ее шторами.Если же площадь квартиры позволяет, можно пойти другим путем – отделить часть помещения при помощи шкафа. Главное преимущество такого приема состоит в том, что со стороны комнаты шкаф будет выглядеть как обычная гладкая стена, а значит, не будет перегружать пространство. С другой же стороны вы сможете оформить полноценную гардеробную, задействуя все полки и ящики, а также дополнив угол с зеркалами.Обратите внимание: Гардеробная действительно будет скрыта от чужих глаз лишь в том случае, если при входе в комнату не будет просматриваться ее угол. Тогда никто не сможет догадаться, где вы храните вещи в комнате.Мебель-трансформер, которая совмещает шкаф и обеденный столМаленькая кухня, на которой сложно даже развернуться, не то, что готовить – это проблема, знакомая многим. Если у вас никак не получается разместить в комнате и рабочую, и обеденную зону, тогда предлагаем организовать столовую в гостиной. А чтобы она не сильно бросалась в глаза и не нарушала атмосферу отдыха, предлагаем обратить внимание на встроенные решения.Например, стол может быть встроен в шкаф. Отлично, если рядом будут полки – на них можно будет расставить декор, чтобы столовая гармонично вписалась в интерьер гостиной. Что касается стульев, то дизайнеры советуют подбирать складные модели, которые нужно будет убирать после каждого приема пищи. Такую мебель легко разместить на крючке или, например, за дверью.Кухню можно встроить в шкаф или спрятать за раздвижными дверьмиЕсли кухня объединена с гостиной, и места для мебели не так много, как хотелось бы, можно оборудовать полностью скрытую рабочую зону. В этом случае вы сможете избежать ощущения отдыха на кухне, и создать по-настоящему расслабляющую атмосферу с диваном, телевизором, мягким освещением и пушистым ковром. Скрытая кухня обычно прячется за раздвижными или распашными дверьми. Первые полностью открывают зону готовки, а вторые делают это лишь частично.Если такой вариант вам не подходит, можно спрятать плиту, раковину и столешницу в шкаф. При необходимости там даже поместится мини-холодильник. Это решение будет идеальным для квартиры, которая сдается в посуточную аренду, или для студии, жильцы которой редко готовят.Кстати, спрятать кухню можно самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам. Раздвижные двери устанавливаются при помощи двух направляющих, которые нужно закрепить на полу и на потолке перед кухонным гарнитуром. Если же вы решили встроить кухню в шкаф, просто вытащите из него полки и уберите заднюю стенку – вуаля, место для гарнитура готово!Отгородите детскую с помощью занавесокЕсли выделить для ребенка отдельную комнату в квартире не получается, проще всего будет организовать детскую в гостиной. Но в этом случае ее нужно будет как-то отделить от «взрослой» зоны и замаскировать. Вот несколько вариантов:• Полупрозрачная перегородка. Это довольно изящный способ отделить зону детской не только визуально, но и физически. Хорошо, если она будет не сплошная, а раздвижная – тогда вы в любой момент сможете либо объединить помещение, либо четко разграничить его на две части. При этом ничего не будет мешать попадать солнечному свету в ту часть комнаты, которая осталась без окна.• Шторы. Более простой и логичный путь – замаскировать детскую с помощью штор. Кроватку можно поставить возле окна, а вокруг обустроить шкаф для книг, игрушек и других необходимых вещей. Конечно, разграничение будет больше условным, но ребенок все равно получит свой уголок.Телевизор скрывается в шкафу за картинойКазалось бы, зачем прятать телевизор, ведь он уже много лет является одной из базовых составляющих интерьера гостиной. Однако многим людям не нравится, как выглядит крупный черный экран в комнате – они считают, что он портит обстановку. Чаще всего телевизор плохо вписывается в классический, скандинавский или эко-стиль. Если это ваш случай, тогда попробуйте спрятать ТВ-зону, чтобы она вас не раздражала. На помощь придет раздвижная панель или обычный шкаф – подумайте, что лучше подойдет для вашей гостиной. Также телевизор можно спрятать за шторами, если он висит между окнами.