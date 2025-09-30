Как спрятать кухню, спальню и другие зоны в маленькой квартире, чтобы расширить пространство

В маленьких квартирах, где иногда сложно разместить даже необходимую мебель и технику, приходится применять самые нестандартные решения. Например, думать о том, куда спрятать спальную зону, телевизор и даже зону готовки, чтобы места в доме стало больше.
Делимся рабочими приемами, которые позволят это сделать быстро и без хлопот.
Прием 1: Как спрятать спальную зону?
Если поднять кровать, она превратится в шкаф
В студиях, однушках, а также маленьких квартирах, где спальня совмещена с гостиной, основной мебелью чаще всего выступает диван. Однако не всем нравится перспектива проводить ночи на раскладном диване, ведь потом может болеть спина, шея и ломить все тело. К счастью, из данной ситуации есть выход. На помощь придет мебель-трансформер, а именно – кровать, которая прячется в шкаф.
Со стороны подобная конструкция напоминает обычный шкаф, но если присмотреться повнимательнее, то можно обнаружить удобный механизм, который плавно поднимает и опускает спальное место. Кстати, такой вариант трансформера не единственный – можно найти изделия из серии 3в1. Например, в некоторых моделях вместе с кроватью и шкафом также идет диван или стол, который можно использовать для работы либо обеда.
Еще одно отличное решение, когда нужно спрятать спальную зону от посторонних глаз – ниша. Хорошо, если она уже есть в квартире, но если нет, вы вполне можете соорудить ее при помощи гипсокартона. Установите в нишу кровать и повесьте на потолок штору, чтобы в любой момент можно было замаскировать импровизированную спальню.
Прием 2: Как спрятать рабочее место?
Спрячьте рабочее место в шкаф или сделайте стол под подоконником
Часто работаете из дома или любите зависать в ноутбуке, сидя на удобном кресле за полноценным столом? Тогда нужно подумать, где разместить в квартире рабочую зону. Просто установить ее посреди комнаты будет не самым удачным решением – мебель загромоздит пространство и будет мешать нормально перемещению по квартире.
Здесь есть два варианта. Первый, и самый интересный, – встроить столешницу в шкаф. Когда вы закончите работу, нужно будет просто закрыть дверцы и все – никто не догадается, что скрывается за ними. Что касается стула, то его приставляйте по необходимости.
Второй вариант – сделать полку под подоконником. Это отличное решение, если в гостиной или в спальне катастрофически не хватает свободного место. Главное, чтобы высота подоконника была достаточной, и вам было удобно сидеть за таким столом.
Прием 3: Как спрятать гардеробную?
Два варианта гардеробных в малогабаритке
Конечно, очень хочется, чтобы гардеробная занимала полноценную комнату, хотя бы размером с кладовку. Но в маленьких квартирах – это непозволительная роскошь. Приходится думать, какую конструкцию соорудить, чтобы было куда убирать одежду, обувь и аксессуары. Проще всего выстроить хранение вдоль одной стены, а когда все будет готово – закрыть ее шторами.
Если же площадь квартиры позволяет, можно пойти другим путем – отделить часть помещения при помощи шкафа. Главное преимущество такого приема состоит в том, что со стороны комнаты шкаф будет выглядеть как обычная гладкая стена, а значит, не будет перегружать пространство. С другой же стороны вы сможете оформить полноценную гардеробную, задействуя все полки и ящики, а также дополнив угол с зеркалами.
Обратите внимание: Гардеробная действительно будет скрыта от чужих глаз лишь в том случае, если при входе в комнату не будет просматриваться ее угол. Тогда никто не сможет догадаться, где вы храните вещи в комнате.
Прием 4: Как спрятать обеденную зону?
Мебель-трансформер, которая совмещает шкаф и обеденный стол
Маленькая кухня, на которой сложно даже развернуться, не то, что готовить – это проблема, знакомая многим. Если у вас никак не получается разместить в комнате и рабочую, и обеденную зону, тогда предлагаем организовать столовую в гостиной. А чтобы она не сильно бросалась в глаза и не нарушала атмосферу отдыха, предлагаем обратить внимание на встроенные решения.
Например, стол может быть встроен в шкаф. Отлично, если рядом будут полки – на них можно будет расставить декор, чтобы столовая гармонично вписалась в интерьер гостиной. Что касается стульев, то дизайнеры советуют подбирать складные модели, которые нужно будет убирать после каждого приема пищи. Такую мебель легко разместить на крючке или, например, за дверью.
Прием 5: Как спрятать зону готовки?
Кухню можно встроить в шкаф или спрятать за раздвижными дверьми
Если кухня объединена с гостиной, и места для мебели не так много, как хотелось бы, можно оборудовать полностью скрытую рабочую зону. В этом случае вы сможете избежать ощущения отдыха на кухне, и создать по-настоящему расслабляющую атмосферу с диваном, телевизором, мягким освещением и пушистым ковром. Скрытая кухня обычно прячется за раздвижными или распашными дверьми. Первые полностью открывают зону готовки, а вторые делают это лишь частично.
Если такой вариант вам не подходит, можно спрятать плиту, раковину и столешницу в шкаф. При необходимости там даже поместится мини-холодильник. Это решение будет идеальным для квартиры, которая сдается в посуточную аренду, или для студии, жильцы которой редко готовят.
Кстати, спрятать кухню можно самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам. Раздвижные двери устанавливаются при помощи двух направляющих, которые нужно закрепить на полу и на потолке перед кухонным гарнитуром. Если же вы решили встроить кухню в шкаф, просто вытащите из него полки и уберите заднюю стенку – вуаля, место для гарнитура готово!
Прием 6: Как спрятать детскую зону?
Отгородите детскую с помощью занавесок
Если выделить для ребенка отдельную комнату в квартире не получается, проще всего будет организовать детскую в гостиной. Но в этом случае ее нужно будет как-то отделить от «взрослой» зоны и замаскировать. Вот несколько вариантов:
• Полупрозрачная перегородка. Это довольно изящный способ отделить зону детской не только визуально, но и физически. Хорошо, если она будет не сплошная, а раздвижная – тогда вы в любой момент сможете либо объединить помещение, либо четко разграничить его на две части. При этом ничего не будет мешать попадать солнечному свету в ту часть комнаты, которая осталась без окна.
• Шторы. Более простой и логичный путь – замаскировать детскую с помощью штор. Кроватку можно поставить возле окна, а вокруг обустроить шкаф для книг, игрушек и других необходимых вещей. Конечно, разграничение будет больше условным, но ребенок все равно получит свой уголок.
Прием 7: Как спрятать телевизор?
Телевизор скрывается в шкафу за картиной
Казалось бы, зачем прятать телевизор, ведь он уже много лет является одной из базовых составляющих интерьера гостиной. Однако многим людям не нравится, как выглядит крупный черный экран в комнате – они считают, что он портит обстановку. Чаще всего телевизор плохо вписывается в классический, скандинавский или эко-стиль. Если это ваш случай, тогда попробуйте спрятать ТВ-зону, чтобы она вас не раздражала. На помощь придет раздвижная панель или обычный шкаф – подумайте, что лучше подойдет для вашей гостиной. Также телевизор можно спрятать за шторами, если он висит между окнами.
Читать далее →
Свежие комментарии