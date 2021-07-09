Секретный код, странное кладбище и другие археологические находки, которые переписали историю Европы

1. Самая старая мусульманская могила

2. Кости в детском саду

3. Скованные скелеты

4. Зуб Араго

Зуб Араго.

5. Плита с туром

Плита с рисунком, которому более 30 тыс. лет.

6. Скрытое ископаемое

7. Секретный код

Секретный код, который так никто и не понял.

8. Яма для тел

9. Пожары, уничтожившие поселение

10. Затерянный город