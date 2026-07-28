Почему рис сажают прямо в воду и зачем в неё обязательно подселяют рыбу



Зачем рису вода и рыба? /Фото: ixbt.com. Зачем рису вода и рыба? /Фото: ixbt.com.

Приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, почему рис сажают в воду? Затопленные рисовые участник хотя бы раз видел каждый. Но при этом люди склонны воспринимать эту особенность азиатского сельского хозяйства как что-то самой собой разумеющееся. Удивительнее этого обстоятельства лишь то, что азиатские аграрии намеренно подселяют в рисовые чеки ещё и рыбу. Приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, почему рис сажают в воду? Затопленные рисовые участник хотя бы раз видел каждый. Но при этом люди склонны воспринимать эту особенность азиатского сельского хозяйства как что-то самой собой разумеющееся. Удивительнее этого обстоятельства лишь то, что азиатские аграрии намеренно подселяют в рисовые чеки ещё и рыбу.Зачем всё это делается?

1. «Рис – всему голова!»



Рис растёт в очень специфических условиях. /Фото: multiurok.ru. Рис растёт в очень специфических условиях. /Фото: multiurok.ru.

Сегодня этот злак едва ли удивит хоть кого-то. Найти его можно буквально в любом продуктовом магазине. Хотя, конечно же, так было далеко не всегда. Человек одомашнил рис где-то между 14 и 8 тысячелетием до нашей эры. Единого центра освоения, судя по всему, не было. «Рисовая цивилизация» разрасталась всполохами из долины реки Янцзы, что в Китае. А также с территории Южной Азии. Из тех мест, где сегодня лежат Индия и Бангладеш. В Старый Свет рис проник ещё в античности после походов Александра Македонского. Однако, вплоть до средних веков оставался диковинкой и деликатесом. На новый виток проникновение риса в Европу вышло благодаря торговым контактам с арабским миром. Собственно европейское производство риса началось в Италии в XIV столетии.



Рис – азиатских хлеб. /Фото: ixbt.com. Рис – азиатских хлеб. /Фото: ixbt.com.

На Русь рис впервые попал по средству торговли где-то в XIII веке. Однако, производство рисовой культуры в промышленном масштабе началось лишь в советские времена. Первые рисовые угодья появились в годы коллективизации в 1930-е. Хотя, конечно, в силу природных и культурных предпосылок, основные производители этой крупы по сей день сконцентрированы в Азии.

2. Почему рис производят таким странным образом: зачем столько воды?



В основе своей технология не меняется. /Фото: melinvest.ru. В основе своей технология не меняется. /Фото: melinvest.ru.

Было бы наивно полагать, что технология производства риса никак не изменилась за прошедшие тысячи лет. Тем не менее фундамент технологии рисового производства действительно во многом остаётся неизменным. Сначала готовят чеки (участки-бассейны): удаляют камни и мусор, формируют ровную поверхность (желательно с перепадом высот не более 5 см), насыпают ограничительные земляные валы. Параллельно прокладываются водоносные каналы. Только после этого осуществляется посадка риса. Причём в отличие от большинства других зерновых, рис сажают как с помощью прямого посева (семечка в землю), так через рассаду. Последняя проращивается заблаговременно на отдельных участках примерно за 20-30 дней. Уровень воды начинается от 3 и со временем доводится до 15 см.



Серьёзное производство. /Фото: ru.freepik.com. Серьёзное производство. /Фото: ru.freepik.com.

Зачем вообще нужна вода? Причин здесь несколько. Во-первых, рис очень-очень любит влагу. Во-вторых, таким образом создаётся система долгосрочного орошения, в то время как во многих регионах Азии с удержанием воды большие проблемы. Особенно это касается горных регионов. И здесь на помощь приходит сама конструкция рисовых полей, что помогают лучше удерживать нисходящую воду. В-третьих, рис является редким представителем зерновых, что может нормально расти и развиваться, оставаясь корнями в воде. Это в свою очередь открывает дополнительные возможности в деле защиты сельскохозяйственной культуры от вредителей и сорняков. Ведь большинство и тех, и других не живёт в воде. Что позволяет рису ещё лучше расти.



Культура даёт богатый урожай. /Фото: energyagro.by. Культура даёт богатый урожай. /Фото: energyagro.by.

Конечно, у затопления есть и другие причины. Например, выращивание риса в воде позволяет формировать на удивление благоприятный микроклимат, защищая культуру как от холода (в первые недели после посадки), так и от жары на поздних этапах. Ещё один повод затапливать чеки – это поддержание в тонусе самой почвы. Благодаря нахождению в стоячей воде и постоянному образованию ила, почва рисовых чек «самоудобряется» и предохраняется от эрозии. При этом важно отметить, что в действительности рис можно выращивать и без затопления. Для большинства сортов вполне достаточно регулярного полива. Однако, в этом случае крупа растёт заметно хуже, не говоря уже о том, что отсутствие воды в чеке не позволяет реализовывать главную фишку сельского хозяйства «рисовой цивилизации».

3. Зачем в рисовые террасы подселяют рыбу?



Первый урожай – рис. /Фото: fb.ru. Первый урожай – рис. /Фото: fb.ru.

Одно поле – два урожая. Именно этот принцип в своё время был заложен китайскими крестьянами ещё в глубокой древности. Дело в том, что Китае не только одними из первых стали выращивать рис, но и первыми стали заниматься искусственным разведением рыбы. Чего уж там, первый научный тракт о рыбоводстве (Ян Юй Цзин) был написан именно в Китае ещё в V веке до н.э. В общем, тамошние крестьяне было смекнули: если рис прекрасно чувствует себя в воде, то почему бы не попробовать использовать затопленные чеки, ещё и как бассейны для разведения рыбёшки? И о чудо, это сработало! Ведь многие виды чешуйчатые никакого интереса к самому рису не проявляют. Карп, толстолобик, сазан, гурами, карась и ещё некоторые другие – прекрасно и безобидно сожительствуют с рисом.



Ловить можно руками! / Фото: ixbt.com. Ловить можно руками! / Фото: ixbt.com.

Зато рыба проявляет огромный интерес к насекомым, что всё-таки заводятся в воде, а также к неизбежно образующимся водорослям. Как несложно догадаться, её продукты жизнедеятельности рыбы неизбежно попадают в землю, превращаясь таким образом в естественное удобрение. Конечно, в момент времени древние крестьяне всего этого не знали. Зато быстро заметили, что после подселения рыбёшки, рис начинает расти ещё лучше. Когда же приходит пора убрать рис, крестьян вылавливают и рыбу. Таким образом затопленные чеки превращаются ещё и в ценный источник белка. С 1 га рисового поля можно получить не менее 150 кг рыбы.