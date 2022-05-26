Реальная история Балто - ездового пса, спасшего город от эпидемии в начале ХХ века

Балто - пес, спасший город от эпидемии.
Пожалуй, многим довелось увидеть мультфильм о храброй собаке по кличке Балто. В основу сюжета легла реальная история, случившаяся в 1925 году. Пес, стоявший во главе упряжки, сумел не потеряться в метели и довезти лекарство от дифтерии до пункта назначения. О его героическом поступке до сих пор рассказывают детям в школе на Аляске.
Чучело Балто в Музее естественной истории в Кливленде. | Фото: 4tololo.ru.
В январе 1925 года в небольшом городке золотодобытчиков Ном на Аляске случилась эпидемия дифтерии. Болезнь грозила уничтожить всех детей в городе. В местной больнице на всех не хватало лекарства. Антитоксин в город должен был доставить самолет, но от низкой температуры он не мог взлететь. Тогда было принято решение доставить сыворотку собачьими упряжкам.
Расстояние, которое необходимо было пробежать 150 ездовым собакам, составляло 1085 км. Преодоление пути, получившее название Великая Гонка Милосердия, заняло у собак пять с половиной дней.
Гуннар Кассен с Балто. | Фото: 4tololo.ru.
Героем этого пробега стал угольно-черный сибирский хаски по кличке Балто. Первые годы своей жизни пес был задействован только в качестве перевозчика еды. Его считали слишком медленным и невыносливым для более тяжелой работы. Позже его поставили в собачью упряжку, но все равно не считали хорошим лидером. Характер вожака пес проявил именно во время перевозки лекарства.
Упряжка с Балто, возглавляемая Гуннаром Каасеном, должна была пройти последний участок пути длиной в 84 км. Как вспоминал потом Гуннар, из-за усилившейся снежной бури на расстоянии вытянутой руки не было ничего видно. Благодаря Балто, упряжка сумела избежать гибели в реке Топкок. Пес вовремя остановился, учуяв опасность. Сильные порывы ветра один раз все-таки перевернули нарты. Когда погонщик пришел в себя, он с ужасом обнаружил, что сыворотка исчезла. Кассену чудом удалось найти ящик с андидотом голыми руками глубоко в снегу при – 31 ° C. Упряжка отправилась дальше.
Памятник Балто в Центральном парке в Нью-Йорке. | Фото: 4tololo.ru.
Следующий участок пути, от Сейфти до Нома, должна была бежать упряжка погонщика Эда Рона. Балто прибыл в Сейфти в 2 часа ночи. В целях экономии времени Гуннар Кассен принял решение не будить Эда и поехал дальше. Упряжка прибыла в город в 5.30 утра, дети были спасены. За 5 дней эпидемию остановили.
Балто с детьми, спасенными от дифтерии. | Фото: 4tololo.ru.
Полузамерзшие и практически обессиленные собаки были признаны героями. Эта история тут же облетела по радио всю страну. Все писали о подвиге Балто, Каасена и других собак. Последние годы своей жизни пес провел в кливлендском зоопарке. Он умер в 14-летнем возрасте в 1933 году. Таксидермист сделал из Балто чучело, которое было установлено в Музее естественной истории Кливленда.
Памятник Балто в городе Палмер на Аляске. | Фото: thevintagenews.com.
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