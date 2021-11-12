Как вписать в свой гардероб самую осеннюю вещь на свете? Плед, который должен быть у каждого

Одеяло или шерстяной плед могут стать стильным дополнением осеннего гардероба если сделать на них всего один разрез спереди посередине. Такую оригинальную вещь можно носить поверх платьев, свитеров, толстовок. Пальто-плед будет стильно смотреться и надетым сверху кожаной куртки или классического пальто, делая образ еще более теплым. Дополнить образ с пальто-пледом помогут пояса и крупные броши, которые помимо декоративной функции выполняют еще и практическую: фиксируют плед. Простота исполнения и бюджетная стоимость помогут разнообразить осенний гардероб за считанные минуты.