С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 593 подписчика

Свежие комментарии

  • Maxim
    Хороший совет - за крахмальный клей.Как приготовить ч...
  • Александр Данилов
    Почти все эти предметы, были у большинства населения. Они действительно были полезны10 откровенно стр...
  • Алик Гумер
    "Женщина появилась не из ребра Адама: О чем говорится в библейском мифе и почему его объяснили неверн" - Написано чет...Женщина появилась...

10 верных способов определить подлинность сливочного масла

В погоне за натуральным маслом большинство хозяек стараются покупать его у бабушек на рынке, но как же проверить, что именно вам продают?

10 верных способов определить подлинность сливочного масла
Как узнать, настоящее ли перед вами масло?
Посмотрите на состав, в нем должно быть всего 2 ингредиента: цельное молоко и сливки.

10 верных способов определить подлинность сливочного масла
Если же на упаковке нигде нет надписи «масло», то это может быть маргарин или спред.


10 верных способов определить подлинность сливочного масла
Настоящее масло можно определить и по цене, ведь оно состоит из молока коровы, а это значительно дороже заменителей.
По цвету масло не должно быть очень желтым и слишком белым.
10 верных способов определить подлинность сливочного масла
Натуральное масло не станет приставать к упаковке и ножу, оно достаточно твердое на ощупь.
10 верных способов определить подлинность сливочного масла
Посмотрите на срок хранения, если масло изготовлено из настоящего коровьего молока, то этот срок не должен превышать десяти дней. Если же вы купили масло в металлической банке, то срок хранения не должен превышать три месяца.

Когда натуральное масло начинает таять, это происходит равномерно, на поверхности масла не должны появляться капельки. Они проступают только на маргарине.

Настоящее сливочное масло становится мягким намного медленнее маргарина.

Если масло изготовили из высококачественных сливок, оно будет твердым и гладким, а на срезе можно будет заметить небольшой блеск.

10 верных способов определить подлинность сливочного масла

Очень важно, чтобы масло не крошилось после того, как его достали из холодильника. Оно должно намазываться на хлеб плотным однородным слоем.

10 верных способов определить подлинность сливочного масла

Ссылка на первоисточник
наверх