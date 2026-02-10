10 верных способов определить подлинность сливочного масла

В погоне за натуральным маслом большинство хозяек стараются покупать его у бабушек на рынке, но как же проверить, что именно вам продают?





Как узнать, настоящее ли перед вами масло?

Посмотрите на состав, в нем должно быть всего 2 ингредиента: цельное молоко и сливки.





Если же на упаковке нигде нет надписи «масло», то это может быть маргарин или спред.

Настоящее масло можно определить и по цене, ведь оно состоит из молока коровы, а это значительно дороже заменителей.По цвету масло не должно быть очень желтым и слишком белым.Натуральное масло не станет приставать к упаковке и ножу, оно достаточно твердое на ощупь.Посмотрите на срок хранения, если масло изготовлено из настоящего коровьего молока, то этот срок не должен превышать десяти дней. Если же вы купили масло в металлической банке, то срок хранения не должен превышать три месяца.Когда натуральное масло начинает таять, это происходит равномерно, на поверхности масла не должны появляться капельки. Они проступают только на маргарине.Настоящее сливочное масло становится мягким намного медленнее маргарина.Если масло изготовили из высококачественных сливок, оно будет твердым и гладким, а на срезе можно будет заметить небольшой блеск.Очень важно, чтобы масло не крошилось после того, как его достали из холодильника. Оно должно намазываться на хлеб плотным однородным слоем.