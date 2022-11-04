Каким было «божественное искусство аскетизма и благочестия» в Византийской империи

1. Расширение и начало империи

Византийский император Константин Август. / Фото: keralapool.com.

2. Великий город Константинополь

Карта христианизации Римской империи. / Фото: vivimaps.com.

Константинополь. / Фото: facebook.com.

Собор Святой Софии, Стамбул, Турция. / Фото: libertador.ru.

3. Византийское искусство: иконы

Мозаика у входа в собор Святой Софии на юго-западе. / Фото: educazionealtalento.com.

Константин Великий и Елена Равноапостольная, 1699 год. / Фото: pinterest.com.

Торжество православия, 1400 год. / Фото: zhihu.com.

Богородица Одигитрия, примерно 12 век нашей эры. / Фото: ruicon.ru.

4. Религиозные книги и пергаменты

Кодекс из четырёх Евангелий. / Фото: museum.ru.







Иллюстрированный Псалтырь. / Фото: alamy.com.

Евангелист Лукас. / Фото: google.com.

5. Византийское золото

Золотое облачение для епископа Византии. / Фото: hellinon.net.

Монеты Византийской империи. / Фото: coinarchives.com.

Пояс с монетами и медальонами из золота, 583 год нашей эры. / Фото: thecollector.com.

6. Падение Византии

Въезд Мехмеда II в Константинополь, 1453 год. / Фото: elnacional.cat.