Каким было «божественное искусство аскетизма и благочестия» в Византийской империи

Византийская империя, также известная как Византия, была культурным и политическим центром в период поздней античности и в Средние века. Её идеология и культура были сильно пронизаны христианством, ориентированным на религиозность. Следовательно, всё это и многое другое оказало огромное влияние на искусство, которое вобрало в себя аскетизм и благочестие.
1. Расширение и начало империи
Византийский император Константин Август. / Фото: keralapool.com.
В 306 году нашей эры император Константин Август принял царствование в Римской Империи, который позже будет известен как Константин Магнус, или Константин Великий (273-337 годы нашей эры). Великий воин и полководец своих армий, он расширил и объединил обширные географические области Империи. Одним из его первых императорских указов и эффективным инструментом объединения империи был его указ о том, что все люди свободны исповедовать свою собственную религию. Этот секуляризм положил конец гонениям на христиан.
2. Великий город Константинополь
Карта христианизации Римской империи. / Фото: vivimaps.com.
Чтобы обеспечить эффективный географический контроль над империей, Константин перенёс столицу империи из Рима в древнегреческий город Византию, расположенный на главном перекрёстке Европы и Азии, опорный и важный торговый пункт. В 330 году он принял христианство и переименовал город в Константинополь – ныне известный как Стамбул.
Римская империя изменилась под его правлением. 330 год нашей эры знаменует собой начало Византийской эры, которая продолжалась до 1453 года нашей эры, когда Османы завоевали последние остатки империи и единственный оставшийся византийский город - Константинополь.
Константинополь. / Фото: facebook.com.
Город был построен как Город Бога-на-Земле. Всё его искусство и архитектура были сосредоточены вокруг религиозных элементов. Как новая столица империи, он также назывался «Новым Римом», но сохранял греческий как свой официальный язык и язык Церкви. Кроме того, его администрация была чисто теократической.
Помимо Священного дворца, построенного как императорская резиденция, ипподрома, который также использовался для гражданских собраний, большинство городских достопримечательностей — это церкви. Самым величественным архитектурным подвигом и центром новообретенной религии был Собор Божественной Мудрости, церковь Святой Софии.
Собор Святой Софии, Стамбул, Турция. / Фото: libertador.ru.
Собор Святой Софии остаётся символом Византийской империи, духовным центром православной церкви, пережившей бурную историю. Под османским владычеством он был превращён в мечеть до 1937 года, когда светский реформатор Кемаль Ататюрк превратил его в музей. Как музей, памятник был восстановлен конструктивно, а оригинальные настенные росписи раскрыты и объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО исторического Стамбула. Только недавно возрождённая исламская идентичность Турции объявила его местом мусульманского поклонения. По состоянию на 24 июля 2020 года Собор Святой Софии является мечетью.
3. Византийское искусство: иконы
Мозаика у входа в собор Святой Софии на юго-западе. / Фото: educazionealtalento.com.
Слово икона происходит от греческого слова eikon, что означает образ, и в данном случае это божественный образ Христа, Девы Марии или других святых. Это не картина или работа художника. Она обладает божественными свойствами и является объектом ритуального почитания. В соответствии с Никейским Собором 787 года нашей эры Церковь постановила, что поклоняющиеся могут свободно поклоняться иконам, поскольку честь, воздаваемая образу, переходит к тому, что представляет образ, и тот, кто поклоняется образу, поклоняется человеку, изображённому на нём.
Византийцы чрезмерно почитали иконы. Они украшали особые, похожие на святыни уголки их жилищ, находились в церквях и даже наделялись чудодейственной силой отвечать на молитвы, исцелять больных и обеспечивать защиту. Иконы несли в бой и в торжественных шествиях по улицам по особым праздникам. Почитание икон остаётся сильным выражением восточно-православной веры и активно практикуется до сих пор.
Константин Великий и Елена Равноапостольная, 1699 год. / Фото: pinterest.com.
В период с 726 по 843 годы н.э. включительно, на законодательном уровне было запрещено воспроизводить и как-то демонстрировать человеческие фигуры на холстах. Это явление заполучило название «полемика иконоборства». В свою очередь такие картины считались объектами, граничащими с идолопоклонством, а главный символ (крест) использовался непосредственно как пропаганда и декор для церквей по всей стране. Данные, полученные от археологических групп, проводивших раскопки не только в Константинополе, но и в Никее, позволили сделать вывод, что написанные на то время иконы тщательно заклеивались или уничтожались, а потому очень немногие из них сохранились, будучи разбросанными по всему царству.
К сожалению, не многим изображениям удалось пройти сквозь этот период борьбы с ними. Большая часть икон была сохранена непосредственно благодаря одному из монастырей, что располагался в Египте, на горе Синай. Вскоре там были найдены тканные изображения и миниатюры, что чеканились непосредственно на монетах раннего периода.
Торжество православия, 1400 год. / Фото: zhihu.com.
*Вышеприведённое изображение показывает Торжество Православия, конец периода борьбы с иконами и их фактическое восстановление «в правах» ближе к концу 843-го года. Центральную верхнюю часть занимает Богородица Одигитрия, написанная, как считается, Евангелистом Лукасом, и хранившаяся до того момента в Одигонском монастыре в столице Византии.
Иконы изображались на разных материалах, но большинство писалось по дереву, яичной темперой и сусальным золотом, покрытым гессо (смесь белой краски, состоящая из связующего, смешанного с мелом, гипсом, пигментом) и льном. Спинка же в основном состояла из голого дерева, с двумя горизонтальными панелями. Их размеры варьировались от миниатюр до больших деревянных панелей, покрывающих стены церквей. Импорт византийских икон вызвал на Западе спрос на произведения «alla greca» и стимулировал возрождение панно в Европе.
Богородица Одигитрия, примерно 12 век нашей эры. / Фото: ruicon.ru.
Деревянный паннообразный прообраз Одигитрии (указывающей путь), что приписывается евангелисту Святому Лукасу, считается символичным, одним из наиболее популярных византийских религиозных изображений во всём мире. Этот образ широко копировался на территории всей страны, и оказал немалое влияние на все последующие образы Богородицы с Младенцем, которые появились немного позже, в период Возрождения в западной культуре.
4. Религиозные книги и пергаменты
Кодекс из четырёх Евангелий. / Фото: museum.ru.
Константин Великий основал первую императорскую библиотеку в Константинополе, и на протяжении веков многие библиотеки были созданы по всей империи, в основном в монастырях, где произведения копировались и хранились на протяжении тысячелетий.
Образование и грамотность высоко ценились в византийском государстве. Аристократическая элита, светская и духовная, были большими покровителями и сторонниками книжного искусства. Разработка кодекса, самого раннего типа рукописи в виде современной книги (то есть сборника письменных страниц, сшитых вместе вдоль одной стороны), была главным нововведением ранневизантийской эпохи.
*Приведённый выше кодекс из четырёх Евангелий содержит отрывки, которые читались в церкви по воскресеньям, субботам и будням. Он состоит из 325 пергаментных листов и сокращён. Текст развернут в две колонки, с нотацией, написанной прямым, округлым, тщательным мелким шрифтом, который перекликается со стилем второй половины XI и начала XII века. Этот кодекс относится к числу наиболее густо украшенных византийских четырехгангелийных кодексов. Он иллюстрирован полностраничными портретами евангелистов Матфея, Марка и Лукаса (изображение Иоанна было снято), изображающими их как христианских писцов и философов на троне.
Иллюстрированный Псалтырь. / Фото: alamy.com.
Библиотеки византийских и поствизантийских книг и рукописей сохранились до наших дней на горе Афон, Монастырской общине на Афонском полуострове в Греции, Православной достопримечательности богословия, куда до сих пор женщинам и детям не разрешается приходить и собираться в этом регионе. Вся община внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как охраняемая.
Афон и его двадцать монастырей по сей день находятся под духовной юрисдикцией Константинопольского Вселенского Патриархата. В их хранилищах и церквях сохранились богатые коллекции артефактов, редких книг, древних документов и произведений искусства огромной художественной и исторической ценности.
Большая коллекция рукописей также хранится в знаменитом Восточно-православном монастыре Святой Екатерины на горе Синай, на Синайском полуострове в Египте, одном из самых ранних сохранившихся монастырей, построенных византийским императором Юстинианом I.
Евангелист Лукас. / Фото: google.com.
Псалтири, сборники гимнов, были популярными книгами и частью богослужебных ритуалов в церквях. Семантика иллюстрации важна, так как во всех видах иконографии предметы изображаются по строгим правилам, установленным церковью.
*На приведённой выше иллюстрации Христос в центре, как всеобщий вождь (Пантократор), представляет Бога. Пары птиц над головным убором и в витиеватом начальном письме текста означают двойственную природу Христа, равно человека и Бога.
5. Византийское золото
Золотое облачение для епископа Византии. / Фото: hellinon.net.
Золото и драгоценные камни были в изобилии в Византийской империи из-за её стратегического расположения и власти, которую она оказывала в регионе.
Ювелирные изделия, как и все виды искусства, должны были соблюдать строгие религиозные правила и стандарты. Крест был главной драгоценностью, которую люди носили, чтобы исповедовать свою веру. Золотые и серебряные монеты чеканились в память о правлении каждого императора. Золото и драгоценные камни использовались для украшения одежды императора, элиты императорского двора и эшелонов церковной иерархии.
Официальное богослужебное облачение (саккос по-гречески) носил епископ Меленикон, представитель церковного облачения, носившегося в Византийскую эпоху, и до сих пор используется Православной Церковью. На одеянии изображены двуглавый орёл, эмблема Церкви и Империи, апостолы и Дева Мария, сидящие на престоле и держащие на руках младенца Христа.
Монеты Византийской империи. / Фото: coinarchives.com.
Когда Константин стал императором Римской Империи, он отменил наказание распятием, чтобы успокоить чувства христианских граждан. Когда он обратился в христианство и заявил, что раскопал подлинный крест распятия Христа в Иерусалиме, он принял его как символ своей империи.
Символ Святого Креста с тех пор глубоко вошёл в византийское искусство и в изобилии украшает архитектурные сооружения. Это был также почитаемый предмет, которым должен владеть каждый христианин, в православной традиции первый крест был подарен человеку в день его крещения, чтобы остаться в его владении на всю оставшуюся жизнь.
Пояс с монетами и медальонами из золота, 583 год нашей эры. / Фото: thecollector.com.
Византийские монеты широко использовались для коммерческих сделок, но также служили основным инструментом имперской пропаганды. Оттиснутые на них изображения - император, члены его семьи, Христос, ангелы, святые и крест - пропагандировали идею о том, что византийское государство существует по Божественному праву и под покровительством Бога. Монеты из золота, серебра и меди чеканились под строгим контролем императорской власти.
*Этот золотой пояс, вероятно, носимый как знак отличия, состоит из золотых монет и медальонов. Император Морис Тиберий (582-602) появляется на медальонах, вероятно, отчеканенных при его восшествии на престол в 583 году. Все монеты чеканены КОНОБОМ (чистое золото Константинополя), что указывает на то, что они чеканились в столице.
6. Падение Византии
Въезд Мехмеда II в Константинополь, 1453 год. / Фото: elnacional.cat.
В 1453 году Византийская империя прекратила своё существование. Турки-османы завоевали Константинополь, последний и самый символический оплот империи.
Падение Константинополя произошло в то время, когда различные итальянские города-государства переживали культурное возрождение, позднее названное Ренессансом. В 1453 году столица Византии пала под натиском Османской армии, и это был фактический конец Византийской империи, просуществовавшей почти тысячу лет. Греческие учёные и художники бежали в Италию, где оказали влияние на направление и ход Ренессанса. Греческое образование, распространение древнегреческого языка и возрождение классической и эллинистической культур положительно способствовали возрождению искусств, литературы и наук.
Падение Константинополя и последующее Османское присутствие на европейских землях также изменили геополитику Средиземноморского региона и континента в целом.
Византийское наследие до сих пор напоминает нам, что Византийская империя была мощной смесью древнегреческой, римской и христианской культуры, которая процветала в течение десяти веков в Восточной Европе. Она охватывала различные земли и народы, обширные пространства России: от Армении до Персии и от коптского Египта до всего исламского мира. Так что наследие Божественного искусства, которым Византийская империя одарила мир, можно увидеть на соответствующих выставках.
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