Применение виниловых пластинок, которые жалко выбросить

Раньше музыка была чем-то слишком ценным, она доставалась с трудом и слушать её тоже можно было не на блютуз и колонках, а через специальные проигрыватели. Одним из носителей музыкальных произведений были виниловые пластинки.







Сегодня мало осталось любителей слушать музыку на таких пластинках, да и аппаратов, воспроизводящих их, становится всё меньше.

Старые выходят из строя, а новые просто не выпускаются. И хотя интерес к винилу ещё не до конца угас, некоторые исполнители продолжают выпускать музыку на пластинках, они уже не так востребованы. А на даче пластинок может заваляться очень много, да и выбросить жалко. Куда же их девать?Бесконечное количество вариантовКаждая пластинка хранит частичку воспоминания, их жалко просто поломать и выбросить. В своё же время дорого стоили и купить их можно было с трудом, потому и лежат они в коробках на чердаке без возможности утилизации или повторного использования. И очень зря, существуют несколько интересных идей, как дать им вторую жизнь. Они станут отличным предметом интерьера или полезными вещами для дома и дачи. Окажутся крайне уникальными и привлекут внимание гостей.Сам по себе материал у виниловой пластинки интересный — она состоит из поливинилхлорида, материала обладающего пластичностью и прочностью. Появилась пластинка впервые в конце сороковых годов двадцатого века и получила огромную популярность. Дело в том, что чистота и качество звука на ней были несравненно лучше всего предыдущего. Благодаря материалу пластинка может быть использована повторно и подходит для создания очень разнообразных вещей.Она выдерживает до восьмидесяти градусов температуру, имеет толщину в два миллиметра и диаметр в тридцать сантиметров. Кажется, что одной пластинки ни на что не хватит, но это не так, есть много предметов, которые можно сделать, нагрев материал и придав ему соответствующую форму.СветильникиБлагодаря своей термостойкости пластинка вполне может стать удивительно красивой и интересной подставкой под горячее, тарелки или чашки. Конечно, разгоряченную сковороду, только что снятую с огня, на неё лучше не ставить, но на обеденном столе ей самое место. Пластинку можно нагреть и предать ей новую форму. А можно просто оставить как есть.Из виниловых пластинок можно сделать что-то и посложнее, например, предмет мебели. Да, это действительно возможно, но потребует умения и времени, а также дополнительных материалов. Среди таких вещей популярностью пользуются вешалки, светильники и даже кофейные столики. Но для создания столиков потребуется основание и ножки из металла или дерева. Лучше взять побольше пластинок, от четырёх штук, прикрепить их основанию, хотя в целом можно обойтись и без него, если не планируется ставить ничего особенно тяжёлого. Можно также нагреть их феном и придать желаемую форму, затем охладить прессом и просто прикрепить внизу ножки, а можно оставить в том виде, что есть. Ими украшают не только столики, но и тумбочки, полки, комоды.Подставки под горячееНа улице виниловым пластинкам тоже найдётся применение, да ещё какое! Это могут быть подвесные кашпо, настенные уличные светильники, украшения для забора, а также эксклюзивные маркеры на грядки около культур. Любой горшок, например, можно украсить поломанными кусочками пластинок, но также и нагрев их и придав форму самого кашпо, сделать из пластинки новое. Останется только прикрепить цепочку или верёвку. Тоже самое касается и настенных светильников, но тут понадобится основание и патрон с лампочкой, а роль абажура будет выполнять пластинка. Например, просто круглая, это уже смотрится весьма неплохо. Такие светильники можно расставить вдоль дорожек и тропинок, около клумб, вдоль входной группы или в беседке. На улице винил также сможет прослужить долго, с ним ничего не случится, если его не бить и стараться не задевать. Дождь и резкая смена температур в принципе ему не страшны.ДекорЧто же касается декоративных элементов забора, то тут ещё проще, пластинки можно прикрепить к нему вбив в центр гвозди или вкрутив саморезы, там заранее уже есть отверстие и пластинка от механического воздействия не потрескается. Маркеры для грядок помогают определить, что за культура растёт в положенном месте, когда над землёй видана только ботва или небольшой побег, если это цветочная клумба. Это очень полезная вещь, и виниловые пластинки для её создания подходят как нельзя кстати.Интересная идеяНо пластинки в первозданном виде могут быть применены и для создания больших декоративных панно, настенных композиций, украшения ширм и даже рамок для фотографий. Если их красиво и правильно собрать, вырезать на них узоры или небольшие сюжеты, то на стене в большом объёме они станут центром всей комнаты и будут привлекать внимание. Настоящий дизайнерский ход. А если научиться работать в технике термоформинга, то удастся создать и объёмные фигуры, получится прекрасное украшение для дачного дома. Такие фигуры могут быть как нечто совершенно абстрактное, так и иметь чёткую форму. Часть можно нагреть и придать желаемый вид, а часть оставить как есть и постараться сделать из пластинок фигуру. Животные, геометрические фигуры, цветы, всё это при должном и методичном подходе станет невероятной скульптурой.Кстати, сами этикетки пластинок тоже сильно ценятся, их не стоит отрывать, а лучше хитро вписать в композицию. Если же взять маленькие и нестандартные пластинки, ими можно украсить самую обыкновенную рамку для фотографий. Наложенные одна на другую, пластинки создадут интересный дизайн, и даже смогут внести в фотографию интересные нотки. А вот ширмы можно украшать точно также, как и забор, из кусочков пластинок или их целиком, чтобы придать немного яркости, особенно красиво это будет смотреться на специальных уличных ширмах для сада.ЧасыВажно помнить о том, что работа винилом требует подготовки, нагревать пластинки нужно правильно, равномерно, чтобы материал не утратил своих свойств и не испортился. Лучше всего винил будет смотреться с деревом, металлом и, конечно же, стеклом. Получается контраст не только цветов, но и материалов, текстур. Самый классический вариант применения — прозрачный стеклянный журнальный столик и виниловые пластинки под этим стеклом. Для того, чтобы пластинка не поломалась и не выглядела некрасиво по завершении работы, стоит для начала её хорошо очистить от пыли, и если в материале есть царапины, лучше взять другую. Для того, чтобы не оставлять отпечатков пальцев и жира с рук, лучше работать в перчатках, к тому же так безопаснее.Стол