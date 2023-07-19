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Джонни Депп, Тим Бёртон и другие знаменитости в объективе одного из лучших в мире модных фотографов


Личности мира в объективе Марка Хома.

Личности мира в объективе Марка Хома.

Датчанин Марк Хом считается одним из лучших современных фотографов в мире моды. Родился он в 1967 году в Копенгагене, в 1989 году переехал в Нью-Йорк и стал профессионалом в сфере рекламной и модной фотографии. Его снимки появлялись на страницах самых модных глянцевых журналов. А больше всего этого фотографа прославили портреты знаменитостей. За последние четверть века перед его объективом побывали самые известные актёры, спортсмены, кинорежиссёры, певцы, супермодели и даже монахи – «личности мира», как называл их сам Марк Хом.

1. Джессика Лэнг


Знаменитая американская актриса театра, кино и телевидения.

Знаменитая американская актриса театра, кино и телевидения.

 

2. Джонни Депп и Тим Бёртон


Талантливый актёр и известный режиссёр.

Талантливый актёр и известный режиссёр.

 

3. Тим Бёртон


Один из самых узнаваемых режиссёров в мире.

Один из самых узнаваемых режиссёров в мире.

 

4. Джулиан Шнабель и Роман Полански


Американский и французский кинорежиссёры.

Американский и французский кинорежиссёры.

 

5. Кира Найтли


Известная британская актриса и двукратная номинантка на премию «Оскар».

Известная британская актриса и двукратная номинантка на премию «Оскар».

 

6. Клайв Оуэн


Знаменитый актер британского театра и кинематографа.

Знаменитый актер британского театра и кинематографа.

 

7. Кристен Стюарт


Молодая и талантливая американская актриса.

Молодая и талантливая американская актриса.

 

8. Ленни Кравиц


Американский музыкант, инструменталист и продюсер.

Американский музыкант, инструменталист и продюсер.

 

9. Мадс Миккельсен


Звезда сериала «Ганнибал».

Звезда сериала «Ганнибал».

 

10. Мэттью МакКонахи


Одним из самых талантливых и уважаемых актёров Голливуда.

Одним из самых талантливых и уважаемых актёров Голливуда.

 

11. Оливия Уайлд


Популярная американская актриса театра и кино.

Популярная американская актриса театра и кино.

 

12. Рэйчел Вайс


Звезда мирового кинематографа.

Звезда мирового кинематографа.

 

13. Роберт Редфорд


Независимый кинорежиссёр и продюсер.

Независимый кинорежиссёр и продюсер.

 

14. Сиенна Миллер


Американская актриса и фотомодель.

Американская актриса и фотомодель.

 

15. Вигго Мортенсен


Датский актёр кино и телевидения.

Датский актёр кино и телевидения.

 

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Джонни Депп, Тим Бёртон и другие знаменитости в объективе одного из лучших в мире модных фотографов

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Джонни Депп, Тим Бёртон и другие знаменитости в объективе одного из лучших в мире модных фотографовПодписаться на мой Instagram
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