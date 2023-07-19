Джонни Депп, Тим Бёртон и другие знаменитости в объективе одного из лучших в мире модных фотографов

Личности мира в объективе Марка Хома.
Датчанин Марк Хом считается одним из лучших современных фотографов в мире моды. Родился он в 1967 году в Копенгагене, в 1989 году переехал в Нью-Йорк и стал профессионалом в сфере рекламной и модной фотографии. Его снимки появлялись на страницах самых модных глянцевых журналов. А больше всего этого фотографа прославили портреты знаменитостей. За последние четверть века перед его объективом побывали самые известные актёры, спортсмены, кинорежиссёры, певцы, супермодели и даже монахи – «личности мира», как называл их сам Марк Хом.
1. Джессика Лэнг
Знаменитая американская актриса театра, кино и телевидения.
2. Джонни Депп и Тим Бёртон
Талантливый актёр и известный режиссёр.
3. Тим Бёртон
Один из самых узнаваемых режиссёров в мире.
4. Джулиан Шнабель и Роман Полански
Американский и французский кинорежиссёры.
5. Кира Найтли
Известная британская актриса и двукратная номинантка на премию «Оскар».
6. Клайв Оуэн
Знаменитый актер британского театра и кинематографа.
7. Кристен Стюарт
Молодая и талантливая американская актриса.
8. Ленни Кравиц
Американский музыкант, инструменталист и продюсер.
9. Мадс Миккельсен
Звезда сериала «Ганнибал».
10. Мэттью МакКонахи
Одним из самых талантливых и уважаемых актёров Голливуда.
11. Оливия Уайлд
Популярная американская актриса театра и кино.
12. Рэйчел Вайс
Звезда мирового кинематографа.
13. Роберт Редфорд
Независимый кинорежиссёр и продюсер.
14. Сиенна Миллер
Американская актриса и фотомодель.
15. Вигго Мортенсен
Датский актёр кино и телевидения.
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