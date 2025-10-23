Почему греческие элитные гвардейцы более века ходят в юбках и смешной обуви с помпонами

У бравых гвардейцев элитного подразделения в Греции достаточно интересная форма, даже причудливая. Шляпа из бархата, пышная юбка белого цвета, шерстяные белые обтягивающие чулки и туфли с помпонами. Подобный наряд больше подходит для модных показов, но никак не для военных. Но все не так просто. Эта форма имеет свою историю, достаточно долгую и увлекательную.
1. Гвардейцы-эвзоны – кто они
Эвзоны несут почетный караул на пл. Синтагма в Национальном саду, обеспечивают в Афинах охрану Президентского дворца / Фото: bestprivateguides.com
Эвзоны существуют уже почти полтора столетия. В Греции это президентская элитная гвардия. Именно она несет почетный караул на пл. Синтагма в Национальном саду, обеспечивает в Афинах охрану Президентского дворца. В самом начале эвзонами являлись горцы и те, кто боролся за независимость Греции. Со временем они официально стали легкой пехотой. Профессионалами, с честью сражающимися в ряде войн, среди которых и Первая мировая.
Солдаты обязаны быть сильными, молодыми пехотинцами, рост которых от 187 сантиметров до двух метров / Фото: pokazuha.ru
Официально они и сейчас являются частью государственной армии. Стать одним из гвардейцев-эвзонов нелегко. Во-первых, у претендентов должны быть соответствующие физические данные. Солдаты обязаны быть сильными, молодыми пехотинцами, рост которых от 187 сантиметров до двух метров. Кроме этого им необходимо пройти шестинедельную тренировку, достаточно тяжелую. В итоге только третья часть поступающих принимается на службу в гвардию.
Во время дежурства гвардейцам запрещается смотреть людям, проходящим мимо них, в глаза и вообще двигаться / Фото: yaplakal.
Во время дежурства гвардейцам запрещается смотреть людям, проходящим мимо них, в глаза и вообще двигаться. Неважно, какие при этом погодные условия или присутствуют другие факторы. Но они должны быть всегда готовы отреагировать на возможную угрозу. Приблизительно такие же условия работы у гвардейцев Великобритании, когда они находятся в карауле.
2. Наряд эвзонов
Сейчас гвардейцы носят жилет, фустанеллу, белую рубашку, чулки, царухи с помпонами / Фото: forum.awd.ru
В настоящее время гвардейцы носят жилет, являющийся копией того, который носил Теодорос Колокотронис, герой нации, юбку, называющуюся фустанелла, белую рубашку из хлопка, шапку с кистью (фареон), чулки белые шерстяные, царухи – туфли-сабо из кожи, подбитые гвоздями и имеющие помпоны (вес одного ботинка превышает три килограмма) и американская старая винтовка M1 Garand.
В общей сложности вес униформы превышает 20 кг. Для того, чтобы облачиться во все это, эвзону требуется не менее 45 минут, а также помощь другого человека. Задача эта ложится на плечи вахтенного помощника. Такой обязательно закрепляется за каждым эвзоном.
Одежда отличается в зависимости от звания гвардейцев / Фото: subscribe.ru
Одежда отличается в зависимости от звания гвардейцев. У рядовых кисть на головном уборе более длинная, тогда как юбка имеет более короткую длину. У офицеров есть сапоги, мундиры, и сабли – аналоги тех, с которыми греки шли в бой в начале девятнадцатого столетия.
3. Почему именно такой наряд
На фустанелле четыреста складок, указывающих на количество лет, которые Греция находилась под османами / Фото: flickr.com
Для Греции, ее истории, эта форма имеет огромное символическое значение. Фустанелла, юбка, сшита из большого числа тканевых треугольников по диагонали. На ней четыреста складок, указывающих на количество лет, которые Греция находилась под османами.
Начиная с времен раннего средневековья фустанелла являлась одним из основных элементов гардероба греческих аристократов. Считается, что она изначально произошла от тоги римлян. Со временем юбка стала частью военной формы. Произошло это в период борьбы населения страны за собственную независимость. Греки нуждались в национальной одежде, способной сплотить народ. В итоге костюм представлял собой смесь стандартного наряда горцев и европейцев.
Каждый царух весит около 3 кг и подбит 60 стальными гвоздями, а помпоны на гвардейской обуви появились не случайно / Фото: elramd.com
Помпоны на обуви – тоже исторический элемент. Во времена правления османцев греки не имели права использовать оружие. Эвзоны в шерсти на обуви прятали небольшие лезвия. Несмотря на то, что сегодня практическая необходимость в наличии помпонов исчезла, уважение к истории и находчивости предков осталось.
Как и 150 лет назад, греческие гвардейцы носят свою необычную форму с особой гордостью / Фото: athensinsider.com
Оттон I, первый греческий король, хотел изменить в 1883 г. форму, придав ей европейский вид, но у греков этот вариант не прижился. После объявления независимости он, чтобы стать ближе к народу, объявил костюм с юбкой национальным и даже сам нередко его надевал. С того времени все гвардейцы носят наряд с особой гордостью.
