Почему греческие элитные гвардейцы более века ходят в юбках и смешной обуви с помпонами

1. Гвардейцы-эвзоны – кто они

Эвзоны несут почетный караул на пл. Синтагма в Национальном саду, обеспечивают в Афинах охрану Президентского дворца / Фото: bestprivateguides.com

Солдаты обязаны быть сильными, молодыми пехотинцами, рост которых от 187 сантиметров до двух метров / Фото: pokazuha.ru

Во время дежурства гвардейцам запрещается смотреть людям, проходящим мимо них, в глаза и вообще двигаться / Фото: yaplakal.com

2. Наряд эвзонов

Сейчас гвардейцы носят жилет, фустанеллу, белую рубашку, чулки, царухи с помпонами / Фото: forum.awd.ru

Одежда отличается в зависимости от звания гвардейцев / Фото: subscribe.ru

3. Почему именно такой наряд

На фустанелле четыреста складок, указывающих на количество лет, которые Греция находилась под османами / Фото: flickr.com

Каждый царух весит около 3 кг и подбит 60 стальными гвоздями, а помпоны на гвардейской обуви появились не случайно / Фото: elramd.com

Как и 150 лет назад, греческие гвардейцы носят свою необычную форму с особой гордостью / Фото: athensinsider.com