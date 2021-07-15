Как накачать сердечную мышцу

В последнее время проблемы с сердцем выходят, к сожалению, на первый план. На вполне «взрослую» болезнь начинают жаловаться даже не достигшие тридцатилетнего потолка, здоровые с виду парни. Что говорить о ребятах постарше: лет с сорока пяти уже начинающих стабильно ходить по врачам.









Все это — результат не только неправильного образа жизни (это само собой разумеется), но и общей физической неподготовленности. Сердце — точно такая же мышца, как и все остальные, только намного важнее. Так почему бы не качать и ее? Мы научим вас, как делать это правильно, чтобы прожить до глубокой старости и не знать никаких проблем.



Расширение и утолщение

Опасные тренировки

Безопасные тренировки

Следите за пульсом

Нужные упражнения

Неправильная еда

Правильная еда

Негативные факторы