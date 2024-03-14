Бюджетная альтернатива магазинным пропиткам для дерева

Дерево было и остается одним из самых популярных и востребованных строительных материалов. К сожалению, нельзя просто так взять и сложить хоть дом, хоть сарай.







Чего уж там, даже деревенский туалет, построенный из дерева, долго не простоит, если только не озаботиться защитой материала от вредителей и окружающей среды. Традиционно для этого используются специальные пропитки. Увы в наше время, цены на строительные материалы оставляют желать лучшего. Но есть ли альтернативы?





Без пропитки никак.



Современный рынок готов предложить какое-то просто неимоверное разнообразие составов для обработки дерева. Несмотря на кажущееся многообразие, подавляющее большинство составов для защиты дерева в действительности очень похожи. В качестве основы для любой пропитки выступают такие вещества, как вода, лак, спирт, акрил, силиконы или алкидные смолы. В процессе производства в эту основу добавляются биоциды, уф-присадки, коллеры и, конечно же, защитные компоненты. «Компот» у присадок хотя и разный по набору веществ, по себестоимости производства редко отличается больше, чем на 10-20%. Впрочем, последнее не мешает производителям крупных марок накручивать цены на свои продукты в 5-10 раз. Но хуже всего, что в наше время даже именитый бренд не является гарантией от брака или контрафакта.





Цены кусаются.



А учитывая тот факт, что цены даже на простые пропитки для дерева «кусаются», нет ничего удивительного в том, что многие хозяева ищут возможность бюджетной альтернативы. Чаще всего при таком подходе рассчитывать на покупку готового состава нельзя. Другими словами, пропитку придется готовить самостоятельно из сырья. Наверняка многие дачники слышали о том, что дерево для защиты от жучка можно вполне надежно защитить, помазав стены раствором купороса и воды.





Можно использовать купорос, но он ядовит.



Для приготовления на 10 частей воды размешивается 1 часть купороса. При этом следует помнить, что медный купорос придаст дереву зеленоватый оттенок. В свою очередь железный купорос сделает дерево желтоватым. Отдельно стоит отметить, что любой купорос страшно ядовит. Поэтому использоваться такую пропитку от «народных мастеров» для обработки дома – настоятельно не рекомендуется. В лучшем случае купорос с водой подойдет для защиты сараев, технических помещений и туалета.





Можно приготовить самому.



Есть и другой «народный» рецепт. Например, неплохая пропитка для дерева может быть приготовлена из 30% процентов пчелиного воска, 30% скипидара, 20% минерального масла, 5% дегтя (березового) и 5% канифоли. Себестоимость такого раствора составит примерно 290-350 рублей за литр. Правда, приготовить подобную пропитку не просто. Однако, состав придётся варить в кастрюле в хорошо проветриваемом месте. Хранить пропитку следует в холоде и подальше от дома, так как большинство её компонентов – исключительно пожароопасные. При работе с таким кустарным составом ни в коем случае нельзя допускать контакта пропитки и открытого пламени.





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