Еда не для слабаков: национальные блюда Исландии

Кухню Исландии трудно назвать богатой и разнообразной в силу скудности растительного, животного мира и сурового климата. Национальная кухня Исландии – простая, вкусная и по-крестьянски добротная.







Хаукарль — исландское национальное блюдо: вяленое мясо гренландской полярной акулы либо гигантской акулы. В свежем виде мясо полярной акулы ядовито из-за высокого содержания мочевины.







Хардфискур – сушеная треска.







Скир — традиционный исландский молочный продукт, фильтрованный йогурт. Скир напоминает нечто среднее между сметаной и творожной массой, имеет кисловатый вкус и густую консистенцию.







Бреннивин — исландский алкогольный напиток.



Слово «Brennivin» переводится с английского как «жжёное вино» и происходит от того же корня, что и бренди, а именно brandewijn. Бреннивин — это дистиллят картофеля и тминовых семечек.







Гравлакс — скандинавское блюдо из рыбы. Скандинавы испокон веков брали лосося, щедро солили и натирали его различными специями, а затем закапывали в землю или песок. Отсюда название — «закопанный» или «похороненный» лосось. Звучит не слишком аппетитно, зато рыба получалась невероятно вкусная — в меру солёная, пряная, нежная, буквально тающая во рту.







Свид



Это – овечья голова, приготовленная особым образом.

Она разрубается пополам, после чего не очищенная опускается в кипяток или маринуется. На вкус европейца голова эта остается практически сырой. Но исландцев подобная тепловая обработка вполне устраивает.Популярной выпечкой считается местный мягкий хворост-клейнюр и сладкие блины на растопленном сливочном масле . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)