Как визуально увеличить пространство

Организация маленькой квартиры — это не просто игра с квадратными метрами, а целое искусство визуального увеличения пространства.







Жить на небольших «квадратах» – не повод наплевать на стиль и комфорт. Мастерски обыграв пространство, можно сделать так, что гости будут уверены: ваша квартира на пару метров больше.

1. Цветовой трюк «Цвет в цвет» или единая палитра

2. Встроенные системы хранения «под ключ»

3. Вертикальные линии

4. Прозрачная мебель

5. Тонкие шторы вместо тяжелых драпировок

6. Подвесная мебель

7. Игра с зеркальными поверхностями, но не там, где вы думали

Хитрости и лайфхаки профессионалов позволяют изящно расширить любое помещение, и сегодня мы делимся именно такими приемами.Один из секретов визуального увеличения пространства – сделать границы как можно менее заметными. Забудьте про контрастные акценты на стенах и потолках. Все поверхности, включая пол и даже мебель, лучше выдерживать в единой цветовой гамме. Это создаст эффект бесконечного, «растекающегося» пространства. Например, попробуйте сочетать пастельные стены с нейтральной мебелью и подобрать текстиль в тон. Монохромная схема действует как «размывка границ» – пространство будет казаться глубже и шире.Мечта о минимализме и просторе легко рушится, как только по углам начинают появляться коробки, полки и комоды. Встроенные системы хранения помогут организовать все на уровне стены – и при этом не крадут даже сантиметра. От шкафа, утопленного в стене, до тумбочек под подоконником – это способ не только спрятать вещи, но и создать визуальную чистоту.Маленькое пространство нельзя сделать шире, но можно создать впечатление высоты. Используйте вертикальные линии, чтобы «вытянуть» комнату вверх.Выбирайте обои с вертикальным принтом или добавьте узкие настенные панели. А еще лучше – попробуйте высокие узкие шкафы или открытые стеллажи, достигающие потолка. Линии, устремляющиеся вверх, направляют взгляд и создают ощущение, что потолок выше, чем есть на самом деле.Стекло и прозрачный пластик – ваши друзья. Когда стол или стул словно «растворяется» в пространстве, он не создает «визуального шума» и не перегружает обстановку. Прозрачный журнальный столик или стулья из акрила практически не занимают места, и вместе с тем добавляют стильный, современный штрих. Это один из секретов, как создать ощущение простора без отказа от комфорта.Плотные портьеры визуально съедают комнату. Замените их на легкие, почти воздушные шторы, которые не загромождают окно и пропускают свет. Идеально, если шторы будут висеть до самого пола, и при этом не преграждать доступ к окну. Еще одна хитрость – закрепите карниз выше оконной рамы: так зрительно поднимается высота комнаты, и окно кажется больше.Этот прием не только добавляет стиля, но и дарит ощущение легкости и свободы. Подвесные шкафчики, полки или даже раковина в ванной создают свободное пространство под ними, визуально облегчая комнату. Ноги мебели, «парящей» над полом, не мешают взгляду, а значит, пространство кажется менее загроможденным.Зеркала – действительно хороший прием для увеличения пространства, но их можно использовать хитрее. Например, зеркальная поверхность на кухонном фартуке или дверце шкафа добавит глубины и стиля без необходимости вешать на всю стену огромное зеркало. Еще один ход – зеркальный потолок. Даже небольшая зеркальная вставка отражает свет и создает впечатление, будто над вами – открытое небо.