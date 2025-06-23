Зачем варить яйца с лимоном и заливать их уксусом: 10 советов от подкованных хозяек

Если вы откроете холодильник среднестатистической хозяйки, то наверняка обнаружите в нем лоток с яйцами, ведь это один из самых ходовых продуктов на кухне. Однако омлет – далеко не единственное, для чего могут понадобиться яйца. Novate.ru рассказывает, как с их помощью получится решить некоторые бытовые проблемы.
Совет 1: Яйцо + овсянка = маска от морщин
Смешайте ингредиенты и нанесите на лицо
Если вы являетесь фанаткой натуральных бьюти-средств, то вам наверняка понравится вариант маски от морщин, для приготовления которой понадобится всего три ингредиента: овсяные хлопья, оливковое масло и белок.
Итак, для начала измельчите овсяные хлопья в муку. Для этого идеально подойдет кофемолка, но можно также использовать блендер или мясорубку (если ничего нет под рукой, переложите хлопья в пакет и пройдитесь по ним скалкой). Далее отделите белки от желтков, и взбейте белки миксером в пышную пену. Возьмите небольшую миску, положите в нее измельченные овсяные хлопья, взбитые белки, чайную ложку оливкового масла и хорошо перемешайте до образования однородной массы. Готовую маску нужно нанести на лицо на 15 минут, а затем смыть теплой водой. Кожа будет гладкой и нежной.
Совет 2: Варите яйца в чайнике
Яйца можно варить не только в кастрюле, но и в чайнике
Обычно этот лайфхак используют постояльцы в отелях, но и дома он тоже может пригодиться. Если под рукой не оказалось кастрюли, а вам срочно нужно сварить яйца на завтрак или, например, для салата, вы можете воспользоваться помощью обычного электрического чайника.
Совет 3: Измельчайте яйца толкушкой
Толкушкой удобно измельчать яйца. / Изображение: дзен-канал technotion
Вместо того, чтобы тратить время на нарезку яиц, измельчайте их при помощи картофелемялки или, как ее называют в народе, «толкушки». Это значительно ускорит процесс и позволит вам сэкономить несколько ценных минут.
Для начала отварите яйца и очистите от скорлупы. После этого положите их в кастрюлю, глубокую миску или контейнер, и хорошо надавите на них толкушкой несколько раз. Пара движений, и вот уже яйца готовы к тому, чтобы вы отправили их в салат! Просто, а главное – быстро!
На заметку: Когда будете готовить окрошку, также измельчайте яйца толкушкой, но только вместе с зеленым луком. Благодаря этой хитрости, они не будут подниматься на поверхность, когда вы заправите все ингредиенты майонезом и зальете их жидкостью.
Совет 4: Готовьте вытянутые яйца
Получается очень оригинально. / Изображение: дзен-канал technotion
Звучит странно, да? Но от этого не менее любопытно. Вытянутые яйца помогут немного разнообразить ваш рацион и сделать его более интересным. Чтобы их приготовить, вам понадобятся два стакана – один уже, другой шире, кастрюля и растительное масло.
Сначала нужно отделить белки от желтков, после чего добавить последние в стакан, смазанный растительным маслом. Поместите емкость в кастрюлю с кипящей водой на восемь минут, а по истечении времени достаньте желток и переложите его в более широкий стакан. Затем залейте емкость белком и повторите процедуру: поместите стакан в кипяток на восемь минут.
В результате к вас получится продолговатое яйцо, которое по своему внешнему виду будет напоминать ролл или колбасу. Такое оригинальное блюдо можно поставить даже на праздничный стол. Или просто съесть на завтрак.
Совет 5: Создавайте натуральный клей из белка
Взбейте белок и клейте цветную бумагу на картон
Под рукой не оказалось клея или он закончился в самый неподходящий момент? Не торопитесь бежать в магазин, лучше загляните в холодильник – возможно, у вас там найдется пара яиц. Логика не совсем понятна? Рассказываем подробнее.
Дело в том, что из яичных белков получается отличный клей, который по своим свойствам ничем не уступает магазинному. С его помощью можно склеить бумагу, картон и некоторые другие материалы, которые обычно используют дети для своих школьных поделок. Приготовить такой клей очень просто, и вам понадобится минимум времени.
На первом этапе следует отделить белки от желтка и взбить их венчиком либо миксером. Вилку лучше не использовать, так как она не поможет добиться плотной пены. Когда белки достигнут нужной консистенции, смело испытывайте их на прочность! Главный плюс такого клея в его натуральности и безопасности, что очень важно для маленьких детей.
Совет 6: Упрощайте чистку яиц с помощью воды и стакана или лимона
Чистите яйца за считанные секунды. / Изображение: дзен-канал technotion
Иногда чистка яиц превращается в настоящий квест, особенно когда вы по незнанию сварили свежие. Чтобы упростить этот процесс, попробуйте сделать вот что: возьмите яйцо, положите его в стакан, налейте воды и хорошо взболтайте емкость. После этого достаньте яйцо и надавите пальцами на основание потрескавшейся скорлупы – вы удивитесь, насколько быстро она отойдет от белка.
Еще один вариант, как ускорить чистку яиц – сварить их в воде с лимонным соком. Поставьте кастрюлю с водой на плиту, дождитесь, пока она закипит, после чего положите в нее яйца и добавьте несколько долек лимона. Кислота, содержащаяся в цитрусовом, выполнит сразу две функции: защитит скорлупу от растрескивания при варке и облегчит процесс ее отхождения от яйца во время чистки.
Совет 7: Поливайте растения водой после варки яиц
Поливайте цветы и протирайте их листья
После того, как вы сварили яйца, не торопитесь выливать воду в раковину – она вам еще пригодится. Дело в том, что такая жидкость полна кальцием, который жизненно необходим комнатным растениям для здоровья и роста. Поэтому остудите воду, перелейте ее в бутылку или лейку и полейте все свои цветы. Они точно скажут вам спасибо.
Кстати, яйца помогут справиться и с пылью, которая постоянно скапливается на листьях домашних растений. Она закупоривает поры, что мешает испарению влаги и газообмену цветка с окружающей средой. Чтобы помочь своим растениям, приготовьте специальное средство: смешайте яичный белок с водой до получения однородной массы, смочите в растворе ватный диск и протрите им листья. Действуйте аккуратно, чтобы ничего не повредить. Яичный белок в тандеме с водой решит сразу две проблемы: уберет накопившуюся пыль, а также создаст на листьях защитную пленку против грязи.
Совет 8: Делайте из яиц игрушки
Из яйца можно сделать резиновый мячик
Современных детей сложно чем-то удивить, но если сильно постараться, то у вас все получится. Предлагаем провести вместе со своим ребенком следующий эксперимент, который точно его поразит и поможет обзавестись новой любимой игрушкой.
Сварите яйцо вкрутую, положите его в стакан, залейте уксусом и поставьте туда, где он не будет вам мешать. Через два дня достаньте яйцо, промойте холодной водой и понаблюдайте за результатом эксперимента. Уксус растворит скорлупу, а само яйцо превратится в аналог резинового мячика, который будет отлично отскакивать от твердой поверхности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии