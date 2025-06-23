Зачем варить яйца с лимоном и заливать их уксусом: 10 советов от подкованных хозяек

Совет 1: Яйцо + овсянка = маска от морщин

Смешайте ингредиенты и нанесите на лицо

Совет 2: Варите яйца в чайнике

Яйца можно варить не только в кастрюле, но и в чайнике

Совет 3: Измельчайте яйца толкушкой

Толкушкой удобно измельчать яйца. / Изображение: дзен-канал technotion

Совет 4: Готовьте вытянутые яйца

Получается очень оригинально. / Изображение: дзен-канал technotion

Совет 5: Создавайте натуральный клей из белка

Взбейте белок и клейте цветную бумагу на картон

Совет 6: Упрощайте чистку яиц с помощью воды и стакана или лимона

Чистите яйца за считанные секунды. / Изображение: дзен-канал technotion

Совет 7: Поливайте растения водой после варки яиц

Поливайте цветы и протирайте их листья

Совет 8: Делайте из яиц игрушки

Из яйца можно сделать резиновый мячик