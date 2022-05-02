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5 действенных советов, как выгодно приобрести автомобиль


Покупка автомобиля – важное событие в жизни любого водителя. | Фото: margojoyo.com.

Покупка автомобиля – важное событие в жизни любого водителя. | Фото: margojoyo.com.

Задумываясь о приобретении автомобиля, будь то новая иномарка из автосалона или поддержанная машина, хочется не промахнуться и как можно выгодней совершить сделку. Начинающие водители и опытные автомобилисты наверняка оценят эти практичные советы о том, как приобрести «железного коня» и не оплошать.

1. Запрашивать минимальную цену


Акула автобизнеса - продавец автомобилей. | Фото: infoworld.com.

Акула автобизнеса - продавец автомобилей. | Фото: infoworld.com.

При общении с продавцом подержанного автомобиля не стоит сразу «выкладывать карты на стол» - т.е. сообщать располагаемую сумму денег. Естественно, что тот заинтересован получить как можно больше и прилично сэкономить на торге уже не выйдет.

Напротив, чтобы «сбить цену», стоит сказать продавцу, что сейчас в продаже есть несколько машин именно этой модели, из которых и будет выбрана самая дешевая.

Предлагая свою цену, смело занижайте ее на 10-20 процентов от реальной. Есть вероятность, что сделка состоится на этих условиях.

2. Отказаться от дополнительных предложений


Предложение новой машины в автосалоне. | Фото: ansonmotor.com.

Предложение новой машины в автосалоне. | Фото: ansonmotor.com.

При покупке новой машины стоит знать, что дилерские центры кроме выгоды с каждой проданной машины получают сверхдоходы от сопутствующих услуг. Часто они выглядят довольно привлекательно, но на деле оказываются бесполезны.


Отправляясь в автосалон, лучше заранее определиться с комплектацией желаемого автомобиля. Продавец будет всячески рекламировать дополнительные опции, которые существенно поднимут стоимость машины. И если подушки безопасности оправдают затраченные на них средства, то литые диски или кожаный салон зачастую в прайс-листе неоправданно дороги.

3. Отказаться от дополнительной гарантии


Автосалоны предлагают дополнительную гарантию на случай поломки. | Фото: groupon.com.

Автосалоны предлагают дополнительную гарантию на случай поломки. | Фото: groupon.com.

В автосалонах при покупке машины также предлагают дополнительную гарантию. Достаточно лишь заплатить n-ую сумму, чтобы обезопасить себя на случай поломки.

Спустя время водитель может узнать, что условия гарантии не так уж легко выполнить, а вероятность покрываемых ею поломок стремится к нулю. К тому же, все современные автопроизводители и так дают на свои машины приличную заводскую гарантию.

4. Общаться сразу с менеджером


Покупка автомобиля. | Фото: mercedesbenzofjacksonvilleblog.com.

Покупка автомобиля. | Фото: mercedesbenzofjacksonvilleblog.com.

Зная все параметры и комплектацию желаемого автомобиля, опытному автомобилисту не стоит терять времени на общение с продавцом. Лучше сразу обратиться к менеджеру. Он не будет утомлять перечислением очевидных достоинств машины, а также массой акций и ненужной информации, зато сразу предложит перейти к оформлению документов.

5. Информационная подкованность


У каждого современного автомобиля есть множество опций на выбор. | Фото: automotive.ventures.

У каждого современного автомобиля есть множество опций на выбор. | Фото: automotive.ventures.

Исходя из предыдущих советов, обладание максимальной информации о желаемой модели, - это ключ к выгодному приобретению как новой машины, так и подержанного экземпляра. Когда продавец видит перед собой «подкованного» покупателя, то отношение совсем иное.
Покупка автомобиля – важное событие в жизни любого водителя. | Фото: drivingsales.com.

Покупка автомобиля – важное событие в жизни любого водителя. | Фото: drivingsales.com.

 

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5 действенных советов, как выгодно приобрести автомобиль

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