Клаудия Кардинале – легенда итальянского кино с непростой судьбой
Ее называли самой популярной звездой итальянского кино 1960-х, о романе с ней мечтали Ален Делон, Марчелло Мастроянни, Жан-Поль Бельмондо. Несмотря на бешеную популярность, эта актриса боялась стать слишком гламурной и затеряться среди таких же красавиц.
Одна из легенд итальянского кинематографа Клаудия Кардинале родилась вовсе не в Италии, а в Тунисе, который на тот момент являлся французской колонией (1938). Детство Клаудии пришлось на военные и послевоенные годы, поэтому она часто ходила битой в школе, т. к. всех итальянцев тогда считали фашистами. В 1957 году будущая актриса выиграла конкурс «Самая красивая итальянка Туниса». Призом была поездка на Венецианский кинофестиваль.
На мероприятии девушку заметил продюсер Франко Кристальди и пригласил сняться в кино. Все было замечательно, если бы не одно «но». Еще до конкурса красоты Клаудию Кардинале изнасиловал незнакомец, и она забеременела, но никому об этом не сказала. Когда на седьмом месяце беременности скрывать это уже было невозможно, актриса решила разорвать контракт и уйти из кинематографа, но Франко Кристальди тайно отправил ее рожать в Лондон. Ребенка Кардинале отдала на воспитание матери, и несколько лет мальчик думал, что Клаудия – его сестра.
Несмотря на всю фотогеничность и актерские данные, первое время Клаудии пришлось туго из-за сложностей с итальянским языком (ведь Тунис был французской колонией). Но девушка справилась. В 1960 году она снялась в фильме «Красавчик Антонио», где ее партнером по съемочной площадке стал Марчелло Мастроянни. Актер признавался девушке в любви, а та только смеялась в ответ. Это задевало самолюбие актера, не привыкшего получать отказы, ведь ему было невдомек, что Клаудия не могла забыть свой первый горький опыт «общения» с мужчиной.
Во время съемок с Аленом Делоном, все прочили красивой паре неизбежный роман. Актер даже заключил с одним из режиссеров пари, что соблазнит актрису, но ему это не удалось. Карьера Клаудии складывалась очень удачно, ее обожали режиссеры, но внутри актрисы бушевала буря. Дело в том, что она подписала контракт с Франко Кристальди на 10 лет, фактически став его заложницей. Актриса снималась только в тех фильмах, которые он одобрял, не имела права менять прическу или имидж без его разрешения. На студии ее считали неофициальной женой продюсера. Они селились в один номер во время гастролей, но Клаудия всегда обращалась к нему «синьор Кристальди». Через несколько лет, будучи в Америке, Франко Кристальди сделал ей предложение, она не осмелилась отказаться. Брак заключался тайно.
Через несколько лет таких странных отношений актриса влюбилась сама, и тут уж никто ее не мог удержать. Избранником стал начинающий режиссер Паскуале Скуитьери. После того, как Клаудия призналась мужу в любви к другому, тот стал ей егрожать самоубийством, крахом карьеры, но ей было все равно. Тогда Кристальди обрушил весь свой гнев на Скуитьери. Режиссеру запретили снимать фильмы, и он в открытую обвинял в этом Клаудию. Но через три года душевных мук все наладилось. 40-летняя Клаудия Кардинале родила девочку от любимого мужчины, в тот же год стала бабушкой и обрела наконец женское счастье.
Клаудия Кардинале до сих пор входит в список самых красивых актрис итальянского кино.
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