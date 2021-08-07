Кто потеет молоком, или 8 реальных фактов, которые круче фантастики

Сюжеты художественной литературы ограничены фантазией ее авторов. В то время как реальная жизнь с ее безграничными возможностями полна неожиданных открытий и событий, выходящих за грани объяснимого и разумного. И эти факты еще раз подтверждают, что реальность иногда может быть удивительней любой фантастики.
1. Факс появился раньше телефона
Факсимильный аппарат Корна. /Фото: img-fotki.yandex.ru
Многие считают, что телефон и факс — производные одного технического изобретения. Однако, это не так. 27 мая 1843 года шотландским изобретателем Александром Бейном было запатентовано необычное устройство. Оно состояло из двух маятников, электронного зонда и часов. Электрический зонд сканировал металлические штифты, которые располагались на цилиндре из изоляционного материала. Полученное сообщение воспроизводилось на чувствительной электрохимической бумаге. Так появилась первый прототип факсимильного аппарата. Однако, только в 1961 году итальянским ученым Джованни Казелли был изобретен работоспособный телефакс. Телефон был изобретен позднее, через 11 лет.
2. В 1960-е годы для шпионских прослушек ЦРУ использовало обычных кошек и потратило на них свыше 20 миллионов долларов
Кошка — находка для шпиона. /Фото: brianpas.files.wordpress.com
Проект назывался Acoustic Kitty и был санкционирован Дирекцией по науке и технологиям при ЦРУ. Задача проекта — отслеживание переговоров между представителями советского посольства. Микрофон имплантировался в ушной канал кошки и подключался к небольшому радиопередатчику, который располагался у основания ее черепа. Первую кошку-шпиона выпустили в Вашингтоне возле советского посольства. Однако, случилось непредвиденное — при пересечении кошкой дороги ее сбило такси. В итоге от проекта отказались, сочтя его неперспективным.
3. Самка утконоса «потеет» молоком
Утконосы — уникальные млекопитающие. /Фото: cdn.postnews.ru
Утконос относится к отряду млекопитающих, которые не рожают детенышей, а откладывают яйца. Этот факт был установлен учеными в 1884 году. Будучи млекопитающими, самки утконоса имеет молочные железы, но у них нет сосков. В период кормления детенышей молоко высвобождается через поры кожи и скапливается в углублениях на животе.
Интересный факт: Утконосы еще известны тем, что обладают электрорецепцией — способностью улавливать электрические сигналы, которые образуются при сокращении мышц животных, обитающих в воде. Утконосы и дельфины — единственные млекопитающие, у которых развита эта способность.
4. Пистолетная креветка убивает свою добычу мощной ударной волной
Пистолетная креветка — один из самых громких обитателей океана. /Фото: natur.gl
При всей своей миниатюрности пистолетная креветка — одна из самых громких обитателей океана. Приравниваются к ней только кашалоты и белуги. При соединении двух клешней образуется пузырь, который быстро лопается, выстреливая «плазменной» пулей на частоте 210 децибел (из пистолета пуля выстреливает на частоте 150 децибел). Затем происходит вспышка света температурой 4,4 тысячи градусов по Цельсию. Для сравнения, на поверхности Солнца температура составляет около 5,7 тысяч градусов. Ударная волна оглушает добычу. «Стрельбу» креветки слышно издалека.
5. Патока — убийца
Патока может принести смертельный вред. /Фото: akcenty.com.ua
Любой фильм ужасов не сравнится с этой реальностью. Эта трагедия случилась в Бостоне, в 1919 году. Во время сильной жары резервуар с патокой, принадлежавший компании Purity Distilling Company, лопнул. Более 8700 кубических метров патоки вылились наружу. Волна тягучей жидкости поднялась на высоту 8 метров. Сметая все на своем пути смертельная патока забирала людей, находившихся у нее на пути. Спасение было затруднено из-за вязкости сиропа, который не отпускал своих жертв. В результате трагедии погиб 21 человек, а 150 получили ранения.
6. Агрессивность ос повышается к концу лета
Осы опасны в конце лета. /Фото: img-s3.onedio.com
Многие наверное замечали, что в конце лета появляется больше ос, которые атакуют человека. Дело в том, что осы отличаются разнообразными вкусовыми предпочтениями. Наряду с тем, что они пьют нектар, они также добывают пищу. Известно, что осы питаются разлагающейся плотью, охотятся на пауков и членистоногих. В их рационе также человеческая еда, медовая роса и даже пчелы. В конце лета любимое лакомство ос — зрелые и бродящие фрукты. Напившись этого нектара осы становятся более агрессивными и склонными к нападению на людей.
7. Желе необходимо готовить 10 дней
Приготовление желе — долгий процесс. /Фото: amp.businessinsider.com
Многие хозяйки сейчас удивятся. Обычно для приготовления желе необходимо немного времени. Но срок 10 дней необходим, чтобы приготовить желе в больших количествах. Этот процесс происходит на кондитерских фабриках. На первом этапе сахар и другие ингредиенты кипятят до нужной консистенции. Затем в сироп добавляют ароматические концентраты и цветные пищевые пигменты. Обогащенный сироп поступает в зону разливки крахмала и наливается в специальные лотки из крахмала с многочисленными формочками. После полного остывания крахмальные формы разбиваются и остается желе.
Но на этом процесс не заканчивается. Желейные формы помещаются в сферу из нержавеющей стали. Туда же добавляются сироп, ароматизаторы, сахар, которые образуют вокруг основы твердую оболочку. В конце процесса добавляется сахарная глазурь. Весь процесс изготовления занимает около 10 дней.
8. Касатка — естественный враг лося
Лось. /Фото: prntscr.com
Естественное обитание лося — леса Северного полушария. В настоящее время большие популяции этих животных встречаются в России, Канаде, Аляске, странах Балтии, Новой Англии. Лоси принадлежат к семейству оленей. Однако, в отличие от своих сородичей они питаются еще и водной растительностью, среди которой прудовые растения и лилии. Лоси — отличные ныряльщики. Чтобы достать съедобные растения под водой, они могут нырнуть до дна водоема. Лоси достаточно крупные животные и у них почти нет врагов на земле. Но в воде их поджидает опасность в виде касаток.
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