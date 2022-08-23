10 первых компьютеров: от устройства Алана Тьюринга до «отца суперкомпьютеров»

Англичанин Джеймс Болл (James Ball) совместно со студией INK сфотографировал машины, которые стояли в самом начале компьютерной эры.









ENDIM 2000



Аналоговый компьютер, разработанный и созданный в бывшей Германской Демократической Республике.







DEKATRON



Британский компьютер, основанный на реле и созданный в 1950-х годах. В 2012 году был отреставрирован в Национальном музее вычислительной техники, где представлен как «старейший функциональный электронный компьютер с хранимой программой».







MEDA



Один из последних аналоговых гибридных компьютеров, которые были созданы в бывшей Чехословакии в начале 1970-х годов.







PILOT ACE



Один из первых компьютеров, разработанных Аланом Тьюрингом. Был построен в Великобритании в начале 1950-х годов.







IBM 729



Культовая система для массового хранения данных компании IBM с конца 1950-х до середины 1960-х годов.







IBM 1401



Анонсированный 5 октября 1959 года компанией IBM компьютер, который стал первым успешным членом серии IBM 1400.







EAI PACE



«Настольный компьютер», созданный в 1960-х годах.







HDR 75



Небольшой аналоговый гибридный компьютер, разработанный в Дрезденском техническом университете.







ICL 7500



Один из целого ряда терминалов и рабочих станций, которые были разработаны в 1970-х годах.

CDC 6600Первый в мире суперкомпьютер разработанный и созданный американской компанией Control Data Corporation в 1963 году под руководством инженера-электронщика Сеймура Крэя, названного впоследствии «отцом суперкомпьютеров».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)