Швейцарцы разработали шоколад будущего - сладкий, но без сахара

В мире очень много сладкоежек, и большинство из них среди своих кондитерских фаворитов обязательно назовут и шоколад. Оно и понятно, ведь горький, например, не только вкусный, но и полезный. А вот про молочный так не скажешь - пусть он и самый популярный, но сахара в нём слишком много, чтобы приносить пользу организму.
Новое слово в приготовлении шоколада. /Фото: rbk.ru
Шоколад, пусть и является сладостью, которой лучше не увлекаться, всё-таки считается приносящим пользу для здоровья человека. Так, по информации редакции novate.ru, этот продукт оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему и работу мозга, а у некоторых людей способствует снижению повышенного давления. Правда, смело о пользе шоколада можно утверждать, если он горький, а вот молочный или белый содержат слишком много сахара, поэтому их не советуют есть много.
Самым полезным считается горький шоколад, потому что в нём почти нет сахара. /Фото: glamusha.ru
Однако не так давно в мировой научной среде появилась информация, что учёные из Швейцарии, которая всегда славилась качеством своего шоколада, нашли решение проблемы вреда молочной плитки на организм. Оказывается, им удалось разработать принципиально новый вариант рецептуры нетёмного или горького шоколада, где сахар вообще не требуется. Однако при этом сладость его остаётся такой же, как и у молочного, приготовленного традиционным способом.
Новый рецепт шоколада отличается другим подходом к использованию плодов какао. /Фото: hi-news.ru
Открытие исследователей заключается в использовании оболочки плода дерева какао: при обычном приготовлении шоколада она оказывается в отходах. А ведь именно эта часть растения содержит вещества, способные насытить конечный продукт привычным нам сладким вкусом. К тому же, оболочка содержит большое количество клетчатки, чьё благотворное влияние на организм, особенно на ЖКТ, известно давно.
Такой молочный шоколад может оказаться полезнее горького. /Фото: womanel.com
В результате швейцарцы разработали молочный шоколад без содержания самой вредной части традиционного варианта - сахара. Поэтому такая плитка будет не вредить, а приносить пользу человеку, причём даже больше, чем если съесть горький шоколад. Кроме того, новый вид изготовление предполагает максимальное снижение объёмов остатков, и производство становится практически безотходным. Единственный минус шоколада
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