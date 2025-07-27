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Бюджетный способ борьбы с муравьями и тлёй на деревьях

Тля на листьях деревьев появляется благодаря муравьям, которые ее туда заселяют. Поэтому чтобы от нее избавиться, нужно убрать муравьев. Это можно сделать очень простым практически бесплатным способом.

Бюджетный способ борьбы с муравьями и тлей на деревьяхБюджетный способ борьбы с муравьями и тлей на деревьяхБюджетный способ борьбы с муравьями и тлей на деревьях

Что потребуется:


тряпка;
растительное масло.
Процесс защиты деревьев

Суть метода заключается в том, что рабочие особи муравьев передвигаются только по тропкам, отмеченным запахами.

Если эти запахи перебить, то они не смогут сориентироваться.
Для этого нужно разрезать любую тряпочку из хорошо впитывающего материала на ленту достаточной длины, чтобы обвязать ствол дерева в несколько раз. Затем она пропитывается в растительном масле.

Бюджетный способ борьбы с муравьями и тлей на деревьяхБюджетный способ борьбы с муравьями и тлей на деревьях

Пропитанная маслом лента обвязывается на стволе дерева. Муравьи, дойдя до такой преграды, не смогут учуять запах тропы, поэтому не пройдут дальше. Для большей надежности можно сделать пару таких лент с небольшим отступом, чтобы полностью их дезориентировать. По мере пересыхания масла и выветривания запаха его нужно доливать на ленту через ложечку или шприц. Таким образом, и муравьи останутся целыми и дерево, а тля без их помощи не сможет так сильно распространяться по кроне.

Бюджетный способ борьбы с муравьями и тлей на деревьяхБюджетный способ борьбы с муравьями и тлей на деревьяхБюджетный способ борьбы с муравьями и тлей на деревьях
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Тля
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