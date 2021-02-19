7 травматических пистолетов, которые пользуются наибольшим доверием на отечественном рынке

Короткоствольное оружие имеет наивысший показатель общественной опасности. По этой самой причине его ношение запрещено в подавляющем большинстве стран мира. Тем не менее, многие люди хотели бы иметь нечто подобное в кобуре у себя на поясе или в боку. Компромиссным решением данного вопроса является травматическое оружие. Сегодня посмотрим на несколько образцов, которые пользуются наибольшим доверием на отечественном рынке.
1. Grand Power T12
Пистолет Гранд Повер Т12. /Фото: irza.ru.
Достаточно популярная модель травматического пистолета из Словакии. Простое, надежное и весьма мощное оружие под калибр в 10 мм. Магазин «заправляется» на 10 патронов. У пистолета неплохой останавливающий потенциал для травматики. Единственный серьезный минус – размеры. Такой тяжело держать не только под одеждой, но даже в бардачке автомобиля.
2. Оса ПБ-4-2
Пистолет травматический Оса ПБ. /Фото: allzip.org.
Компактный крупнокалиберный травматический пистолет отечественного производства под калибр 18.5 мм! Очень мощное средство самообороны, которое при грамотном использовании поможет справиться даже с самым «отмороженным» нарушителем спокойствия. Мощность выстрела достигает 93 Дж, что существенно выше, чем у большинства других травматических пистолетов на рынке.
3. Streamer 1014
Пистолет травматический Стриамер 1014. /Фото: allzip.org.
Этот турецкий травматический пистолет присутствует на российском рынке начиная с 2014 года и уже успел завоевать верность немалого количества граждан. Притом, что Streamer использует 9-мм травматический патрон, мощность выстрела достигает 91 Дж. В магазин помещается до 10 патронов, а дальность прицельной стрельбы составляет 10 метров.
4. «Хорхе»
Пистолет травматический Хорхе. /Фото: allzip.org.
Серия травматических пистолетов, которая пользуется в России большой популярностью. Продаются на отечественном рынке с 2015 года. Достаточно сказать, что приобретают пистолеты «Хорхе» не только рядовые сограждане, но также сотрудники специальных служб государства, в том числе для служебного использования. Прицельная дальность – 7 метров. Калибр патрона – 9 мм.
5. ТТ-Т
Травматический пистолет ТТ. /Фото: pnevmatiky.ru.
Знаменитый ТТ, переделанный под травматическое оружие. Внешне ничем не отличается от своего боевого собрата. Разработана модель была в 2012 году и с тех пор достаточно активно продается в республиках бывшего Советского Союза. Травматический пистолет работает со свободным затвором, система автоматики в нем (относительно армейского образца) была полностью переработана.
6. МП-355 «Стечкина»
Пистолет Стечкина МП-355. /Фото: yandex.com.
Еще один травматический пистолет, созданный на базе имеющейся боевой модели. Производство было начато еще в 2010 году. Пистолет оказался страшно популярным в России, а потому выпускается по сей день. Единственный серьезный недостаток – вес, который составляет 1.2 кг. При этом оружие использует 9-мм патрон, прицельная дальность составляет 8 метров, а скорость пули достигает 450 м/с.
7. Гроза-01
Пистолет Гроза 01. /Фото: irza.ru.
Отечественный травматический пистолет от 2009 года выпуска. Максимально простое, достаточно эффективное и при этом компактное оружие. Действительно хорош тем, что его всегда можно держать при себе без приложения каких-либо серьезных усилий. Использует широкий ассортимент травматических боеприпасов, что также идет пистолету в плюс.
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