Лучшие места для жизни в Америке

Хотим представить Вам 9 городов в Америке, которые признаны самыми лучшими для жизни на 2015 год.
Озеро Плэсид, Нью-Йорк
Это прекрасное место для детей. Много возможностей для активного отдыха. Население города не большое, всего 2500 людей.
Бар Харбор, Мэн
В 19 веке тут отдыхали высшие слои общества. Сегодня этот город открыт для всех. Город славится свои парком Акадия и песчаными пляжами.
Рочестер, Миннесота
Это третий по величине город Миннесоты и первый за пределами агломерации Миннеаполис-Сент-Пол. Озеро Сильвер, парк Оксбоу и Апач Молл создают невероятную атмосферу уюта в городе.
Аннаполис, Мэрилэнд
Город удивляет не только красотой, но и большим количеством свободных рабочих мест. Здесь жители на месте не сидят.
Спирфиш, Южная Дакота
Город окружен горами. В нем находится много ферм, а жители обожают кататься на велосипедах.
Миддлбери, Вермонт
Этот городок славится своим университетом. Вы никогда не почувствуете себя в нем старым, ведь вокруг всегда молодежь. А виды захватывают дух и зовут к новым приключениям.
Буни, Северная Каролина
Жители этого города живут под лозунгом: “Твоя жизнь – твое приключение”. И город действительно не дают им скучать.
Пагоса Спрингс, Колорадо
Город окружен чистой природой. Горы зачаровывают. А сам город сохранил шарм и архитектуру старого времени.
Флагстафф, Аризона
Город окружен горами, поэтому воздух там необычайно чистый.В городе всегда найдется работа для всех, главное желание!
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