Добавить плетеный декор в интерьер — это как приправить блюдо: чуть больше — и уже не то, чуть меньше — и эффект теряется. Главное — баланс.







Ротанг и плетеный декор – это не просто тренд, это история про уют, природность и текстуры, которые добавляют глубину интерьеру. Но есть нюанс: плетеную мебель и аксессуары нельзя просто купить, поставить в угол и ждать, что они сделают весь интерьер стильным.

Почему ротанг и плетеный декор – не универсальное решение?

Как вписать ротанг в интерьер грамотно?

Где ротанг смотрится идеально?

А что с уходом?

Эти вещи капризные, и чтобы они заиграли, нужно грамотно их вписать в общую концепцию.Плетеные вещи – это про расслабленную эстетику. Они идеально смотрятся в интерьерах с природными мотивами: сканди, бохо, минимализм. Если у вас классический стиль с лепниной или, наоборот, ультрасовременный хай-тек, то ротанг может выглядеть как гость не на своем празднике.Кроме того, ротанг любит пространство. Если комната заставлена мебелью или перегружена декором, плетеные элементы просто потеряются. Им нужна легкость вокруг: светлые стены, натуральные материалы, нейтральная палитра.Начните с небольших акцентов. Если вы не уверены, что ротанг «сядет» в ваш интерьер, начните с деталей. Например, плетеные корзины для хранения или подставки для растений – отличный способ добавить текстуры, не меняя всю концепцию.Играйте с контрастами. Плетеная мебель или декор прекрасно смотрятся на фоне гладких, минималистичных поверхностей. Например, ротанговое кресло в тандеме с бетонной стеной или гладким паркетом – это чистая гармония.Обратите внимание на цветовую гамму. Натуральный оттенок ротанга – теплый и светлый, что делает его идеальным для создания уюта.Чтобы он не «выпадал» из интерьера, поддержите его другими элементами: текстилем, коврами, подушками в бежевых и коричневых тонах.Дозируйте. Не нужно делать интерьер «ротанг от пола до потолка». Одной акцентной вещи достаточно. Это может быть плетеная люстра, кресло, журнальный столик или ширма.Спальня. Плетеное изголовье кровати добавит воздушности, а корзины у прикроватного столика – практичности.Гостиная. Ротанговое кресло или журнальный столик станут стильным акцентом. Добавьте пару мягких подушек, и оно будет выглядеть суперуютно.Балкон или терраса. Тут ротанг просто король. Плетеная мебель, текстиль, светильники – и у вас уголок для расслабления как из журнала.Ротанг выглядит хрупким, но на самом деле он достаточно прочный. Главное – не оставлять его под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой влажностью. Протирайте от пыли мягкой влажной тряпкой, и он будет радовать вас долго.