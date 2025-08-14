С нами не соску...
Невероятное превращение в супергероя за 15 часов бодиарта

28-летний дизайнер и модельер Кей Пайк (Kay Pike) из Калгари, Канада, умеет перевоплощаться в супергероев и суперзлодеев при помощи бодиарта. Девушка рассказывает, что на особо сложные “превращения” у нее уходит около 15 часов и примерно 150 долларов на краску.

Девушка впервые опробовала бодиарт в декабре 2015 года, когда трансформировала себя в персонажа манги “Атака на титанов”.



Невероятное превращение в супергероя за 15 часов бодиарта

Эти фотографии кажутся взятыми из комиксов, однако на деле это 28-летний дизайнер, которая без ума от супергероев и косплея.

Невероятное превращение в супергероя за 15 часов бодиарта

Многие поклонники спрашивали, правда ли, что девушка под слоем краски абсолютна обнажена. Дизайнер отвечает, что на ней латексный костюм, чтобы контуры тела были более вычерченными.

Невероятное превращение в супергероя за 15 часов бодиарта

Железный человек.

Невероятное превращение в супергероя за 15 часов бодиарта

Кэрол Дэнверс aka Капитан Марвел.

Невероятное превращение в супергероя за 15 часов бодиарта

Робин, помощник Бэтмена.

Невероятное превращение в супергероя за 15 часов бодиарта

После того, как девушка стала выкладывать свои работы в сеть, она узнала, как много еще людей по всему миру увлекается тем же.

Невероятное превращение в супергероя за 15 часов бодиарта

С декабря 2015 года девушка занимается бодиартом два раза в неделю.

Невероятное превращение в супергероя за 15 часов бодиарта

“Я ищу вдохновение отовсюду. Это может быть прочитанная манга, или трейлер будущего фильма, или интересный фан-арт. Иногда мои подписчики сами предлагают варианты персонажей, и если мне это интересно, я с радостью берусь за работу” – рассказывает художница.

Невероятное превращение в супергероя за 15 часов бодиарта

источник


Ссылка на первоисточник
кей пайк (kay pike)
