Невероятное превращение в супергероя за 15 часов бодиарта

28-летний дизайнер и модельер Кей Пайк (Kay Pike) из Калгари, Канада, умеет перевоплощаться в супергероев и суперзлодеев при помощи бодиарта. Девушка рассказывает, что на особо сложные “превращения” у нее уходит около 15 часов и примерно 150 долларов на краску.



Девушка впервые опробовала бодиарт в декабре 2015 года, когда трансформировала себя в персонажа манги “Атака на титанов”.

Эти фотографии кажутся взятыми из комиксов, однако на деле это 28-летний дизайнер , которая без ума от супергероев и косплея.Многие поклонники спрашивали, правда ли, что девушка под слоем краски абсолютна обнажена. Дизайнер отвечает, что на ней латексный костюм, чтобы контуры тела были более вычерченными.Железный человек . Кэрол Дэнверс aka Капитан Марвел.Робин, помощник Бэтмена . После того, как девушка стала выкладывать свои работы в сеть, она узнала, как много еще людей по всему миру увлекается тем же.С декабря 2015 года девушка занимается бодиартом два раза в неделю."Я ищу вдохновение отовсюду. Это может быть прочитанная манга, или трейлер будущего фильма , или интересный фан-арт. Иногда мои подписчики сами предлагают варианты персонажей, и если мне это интересно, я с радостью берусь за работу" – рассказывает художница.