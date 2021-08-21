Платья леди Ди, бикини Леи, панталоны королевы и другие вещи знаменитостей, проданные за баснословны

Зачем коллекционировать монеты, когда можно собирать кусочки поп-культуры? Таков менталитет некоторых богачей, готовых приобрести самые дорогие модные вещи, которые можно прикупить на аукционе. И большинство из них готовы выложить внушительную сумму не только за изящные редкие ювелирные украшения, историческое кино и культовую одежду, а и за королевское нижнее бельё…
1. Знаменитое синее платье принцессы Дианы (145,000$)
Платье стоимостью в целое состояние. | Фото: google.ru.
Многие помнят принцессу Диану, легендарную женщину с трагической судьбой, о которой говорили и продолжают говорить спустя годы. Законодательница стиля и моды, она всегда была на высоте и не раз появлялась на людях в роскошных нарядах, идеально подчёркивающих горделивый стан блондинки. Один из самых запоминающихся её нарядов – синее вечернее платье с блёстками от дизайнера Catherine Walker, в котором покойная принцесса появилась не только во время государственного визита в Австрии на алмазный бал, а и на премьере фильма «Бигглз» 1993 года, было оценено экспертами по достоинству и выставлено на аукционе на продажу со стартовой ценой примерно в сто сорок пять тысяч долларов.
2. Бальное платье принцессы Дианы (£102,000)
Бальное платье принцессы Дианы. | Фото: slice.ca.
Пожалуй, принцесса Диана действительно могла похвастаться безупречным вкусом. Наряд, в котором особа королевских кровей появилась на премьере фильма «Джеймс Бонд: The Living Daylights» представлял из себя бальное платье от Emanuel Bakst, расшитое и украшенное блёстками, кристаллами и жемчужными бусинами, было продано на одном из аукционов в 2013 году за внушительную сумму в размере сто двух тысяч фунтов стерлингов.
3. Платье принцессы Дианы «Белый дом» (360,000$)
Платье, о котором мечтают многие девушки. | Фото: topnews.ru.
Чёрное элегантное платье, в котором принцесса Диана появлялась в Белом доме – стало почти что визитной карточкой королевской особы, мелькающей у всех на виду. Ведь как говорится, чем проще – тем лучше. И совсем неудивительно, что оно было продано на аукционе в 2013 году аж за триста шестьдесят тысяч долларов.
4. Панталоны Королевы Виктории (7200-15000$)
А вы бы купили нижнее бельё королевской особы? | Фото: slice.ca.
Что уж говорить, а у каждого свои странности и предпочтения. И пока одни охотно скупают наряды леди Ди, другие фанатично приобретают легендарные «трусики» 1980-х годов, некогда принадлежавшие британской королеве Виктории. Кстати, первая пара нижнего белья в 2009 году была продана за 7200 долларов, в то время, как вторая была продана на аукционе в 2011 году за кругленькую сумму в пятнадцать тысяч долларов.
5. Платье Дороти из «Волшебника страны Оз» (480,000$)
Легендарный наряд Дороти из «Волшебника страны Оз». | Фото: google.ru.
Бело-голубой сарафан и блузка Дороти - одни из самых знаковых предметов одежды в фильме. Платье, которое носила Джуди Гарленд в классическом «Волшебнике страны Оз» в 2012 году было продано за четыреста восемьдесят тысяч долларов на аукционе Julien's Auctions в Беверли-Хиллз.
6. Рубиновые туфельки Дороти из «Волшебника Страны Оз» (15000-666000$)
Туфельки, о которых мечтали все маленькие девочки. | Фото: hollywoodreporter.com.
Какой ребёнок не мечтал когда-нибудь обзавестись собственными рубиновыми туфлями, как Дороти из «Волшебника Страны Оз»? Предполагается, что от шести до семи пар этих легендарных туфелек было создано специально для Джуди Гарланд во время съёмок, и, хотя пара, которую она в основном носила для своих танцевальных номеров, выставлена в Смитсоновском институте, на аукционе появились ещё три пары туфель, цена которых колеблется от пятнадцати тысяч до 666 000 долларов.
7. Платье Мэрилин Монро (5,6 мл.$)
Культовое белое платье Мэрилин Монро. | Фото: latimesblogs.latimes.com.
Помните сексапильную красотку Мэрилин Монро и её легендарное плиссированное белое платье, что как нельзя кстати раздувалось на ветру, являя взору зрителя стройные ножки роковой блондинки? Так вот, считаясь одним из самых знаковых голливудских образов XX-го века, это скромное платьице было продано в 2011 году на аукционе Дебби Рейнольдс за нескромную сумму почти в шесть миллионов долларов – весьма внушительная цифра, при которой округляются не только нули, а и глаза.
8. Платье Мэрилин Монро «с Днём Рождения» (1,267500$)
Легендарное платье Мэрилин Монро. | Фото: google.ru.
Расшитое стразами, знаменитое платье телесного цвета, в котором белокурая сердцеедка Мэрилин Монро исполнила легендарную песню «С Днём Рождения, мистер президент», было продано в 1999 году с аукциона Christie's в Нью-Йорке примерно за два миллиона долларов. Этот наряд до сих пор считается одним из самых дорогих нарядов обожаемой многими блондинки.
8. Платье Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» (923,187$)
Легендарное платье Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани». | Фото: google.com.
Все мы помним атласное чёрное платье-футляр из культового фильма «Завтрак у Тиффани», созданное Givenchy специально для Одри Хепберн, сыгравшую главную роль стильной красотки в данной картине. И стоит ли говорить о том, что этот итальянский наряд, отличающийся характерным вырезом на спине, собранной талией и разрезом до бедра, в 2006 году был продан почти за миллион долларов.
10. Платье Элизы Дулиттл из фильма «Моя прекрасная леди» (3,7 мл.$)
Платье Элизы Дулиттл из фильма «Моя прекрасная леди». | Фото: aol.com.
Многие наверняка помнят сказочное белое платье Элизы Дулиттл из фильма «Моя прекрасная леди». Этот затейливый наряд создавался Сесилом Битоном специально для главной героини, а в последствии был продан на одном из аукционов за внушительную сумму, насчитывающую примерно четыре миллиона долларов.
11. Шляпа Фаррелла (44,100$)
Шляпа Фаррелла. | Фото: theverge.com.
Вряд ли кто-то смог забыть забавную шляпу Фаррелла, в которой он расхаживал по красной дорожке вовремя 86-й ежегодной церемонии награждения Academy Awards. И всё бы ничего, но шляпа от Вивьен Вествуд стоимостью в сто восемьдесят долларов в официальном интернет-магазине компании, была продана с аукциона за шокирующие сорок четыре тысячи долларов.
12. Бикини принцессы Леи из фильма «Возвращение джедая» (96,000$)
Легендарный наряд принцессы Леи. | Фото: theguardian.com.
Весьма откровенный наряд, который носила актриса Кэрри Фишер в фильме «Возвращение джедая», было продано на аукционе почти за сто тысяч долларов. Видимо, фанат «Звёздных войн», давненько мечтавший приобрести позорный костюм раба, как бонус получил ещё ошейник и несколько звеньев цепи.
13. Перчатки Майкла Джексона (190,000-350,000$)
Как и легендарные рубиновые тапочки Дороти, знаменитые перчатки Майкла Джексона были сделаны в нескольких экземплярах. Один из которых инкрустированный стразами «Сваровски» в 2012 году приобрела поп-дива Леди Гага почти за двести тысяч долларов, а второй в 2009 году был продан на аукционе в Японии аж за триста пятьдесят тысяч долларов.
Легендарная перчатка короля поп-сцены. | Фото: cips.org.
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