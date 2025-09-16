Запрет двигателей внутреннего сгорания: все подробности

В 2050 году многие страны хотят прекратить продажи бензиновых и дизельных автомобилей. Сможет ли человечество пересесть на электромобили?







В Париже на всемирной конференции по климату COP21, которую проводит ООН, неожиданно прозвучало громкое заявление: Великобритания, Германия, Нидерланды и Норвегия, а также несколько американских штатов после 2050 года готовы «запретить использование и продажи автомобилей на горючем топливе».

Для электромобилей не хватит электричества

Электромобили заряжаются «целую вечность»

Электричество — «грязный» источник энергии

Литий-ионные аккумуляторы слишком недолговечны

Электричество — это невыгодно

Грузовики не смогут перейти на электротягу

Электромобили не подходят для длинных поездок и холодного климата