Художник переносит героев классических картин на ироничные сюрреалистические коллажи

Алексей Кондаков, украинский цифровой художник, который мастерски вписывает героев классических картин в современные сюжеты, снятые на улицах городов. Фигуры с известных средневековых полотен он помещает в метро, на рынки, в машины и многие другие привычные для нас места, но довольно необычные для персонажей старинной салонной живописи. Работы Алексея создают интересный контраст между тонким и выразительным искусством эпохи Возрождения и порой унылыми и скучными сценами бытовой повседневной жизни. Лучшие работы гения сюрреализма, иронии и парадоксов далее в обзоре.
Алексей Кондаков начал этот проект в 2015 году и назвал его «Повседневная жизнь богов». Большинство фотографий сделано в Киеве, столице Украины. Большинство классических картин относится к эпохе Возрождения. Художник использует Photoshop для создания этих сюрреалистических сценок, и они выглядят чрезвычайно впечатляюще.
Алексей Кондаков.
Проект был начат художником в 2015 году.
Серию работ Алексей Кондаков назвал «Повседневная жизнь богов».
Когда художник помещает персонажей картин в нашу повседневную жизнь, они как бы теряют всю свою эпичность, изящество и красоту. В данном случае очень важен контекст. Мы можем увидеть, как выглядели бы боги и богини на картинах, если бы они жили такой простой жизнью, как мы. Проводили бы свои дни за повседневными делами, ходили на работу, готовили еду и все остальное, что свойственно нам, смертным.
Картины Алексея смотрятся комично.
У Алексея 140 тысяч подписчиков в его аккаунте в Instagram. Людям очень нравится то, что он делает. Картинки, которые он создаёт, довольно комичны из-за сцен, в которые он помещает людей. Они кажутся неуместными, потерянными или сбитыми с толку. Сочетание современной жизни и классической живописи довольно забавно, а иногда даже очень родственно.
Классика и повседневная жизнь иногда очень здорово сочетаются.
Алексей Кондаков рассказывая о том, что его вдохновляет, сказал: «Всё, что меня окружает, вдохновляет меня на творчество. Если вы достаточно внимательны к себе и своему окружению, когда-нибудь у вас может появиться желание поделиться своими наблюдениями в доступной для всех форме».
Алексея вдохновляют обычные бытовые сцены.
Художник поведал о том, как он начал создавать эти уникальные работы: «Я сидел как-то в офисе, скучал, листал блоги с картинками для вдохновения. Увидел картину Цезаря ван Эвердингена «Нимфа предлагает Бахусу вино и фрукты». Я подумал: «А эти ребята знают толк в отдыхе, выпивают на лавочках, как и мы». По дороге с работы сделал фото у метро «Осокорки», где не раз видел компании, которые выпивали сидя на бетонном парапете. Сделал коллаж и подумал, что хочу сделать целую серию. Через день я доснял ещё пару фото для других картин, которые мне тоже напомнили различные бытовые сцены. Опубликовал их у себя в Facebook — и всё завертелось».
Художник признаётся, что большинство идей он черпает в наблюдениях за людьми в общественном транспорте.
В коллажах Кондакова доминируют рынки, транспорт и переходы. Художник признаётся, что обожает общественный транспорт, где можно поглазеть на людей. Именно эти наблюдения становятся основой многих сюжетов. Алексей говорит, что часто бывает так, что он смотрит на картину и сразу представляет на какую бытовую ситуацию это похоже. Дальнейшая работа — это дело техники, подбора подходящего антуража.
Когда сделана фотография - остаётся лишь подобрать антураж.
Бывает, что художник сначала делает фото, после применения к картине решает что нужно переснять. Алексей знает какое конкретное место ему нужно и просто садится и едет туда. Он рассказал, что однажды провёл на остановке целый час в ожидании троллейбуса нужного цвета.
Один раз Алексей целый час ждал на остановке троллейбус необходимого цвета.
Удивительно, но раньше Алексей не слишком интересовался салонной живописью. Теперь же он её усиленно изучает, знакомится с новыми для себя авторами. Он говорит это настолько увлекло его, что он советует всем больше интересоваться искусством.
Художник желает заняться съёмкой или скульптурой.
Кондаков делится тем, что ему больше всего нравится в его творчестве: «Мне нравятся все стадии процесса создания. Есть более и менее привлекательные. Работа художника включает в себя множество рабочих задач».
«Мне невероятно нравится слушать музыку. По сути, этот проект отнимает у меня большую часть времени, но я собираюсь справиться с этим. Мечтаю заняться чем-нибудь ещё, съёмкой или скульптурой», - ответил Алексей, когда его спросили о его увлечениях.
Герои классических полотен теряют всю свою эпичность и выглядят совершенно обычно.
Кондаков подробно рассказал о процессе и о том, сколько времени занимает создание этих картинок. Он говорит, что это индивидуально для каждого сюжета. Иногда он находит нужное старинное произведение искусства и видит, как можно изменить его в современной ситуации. В другое время бывает так, что художник просто фотографирует места, которые ему нравятся. После он представляет, что там может случиться. Классическая живопись легко сливается с современной средой.
Странные, ироничные сюжеты художника очень популярны.
Ключевая идея творчества Алексея - сделать картину реальной, но странной. Трудно сказать сколько это времени может занять. Художник может сутками копаться, изучая произведения искусства в поисках нужного сюжета. После того, как все части паззла собраны воедино — два-три часа работы в фотошопе и готово.
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