Как бороться с щитовкой на домашних растениях

Щитовка на домашних растениях, грядках или садовых деревьях способна доставить немало неприятностей. Эти насекомые-вредители повреждают листья, стволы, плоды и ветки множества растений. В разгар огородного сезона боремся со щитовкой грамотно!

Если вы обнаружили на своих растениях мелкие желто-коричневые бляшки – пора бить тревогу. Не обольщайтесь их «несерьезным» размером – в аграрных регионах при обнаружении некоторых видов этих крох вводится жесткий карантин. За несколько лет щитовки способны погубить даже небольшое дерево, что уж говорить о вашей орхидее или свекле.

Давайте поближе узнаем врага, чтобы точно знать, как сражаться против щитовки.



Щитовка – кто это?

Щитовка в саду и огороде

Щитовка на комнатных растениях

Как бороться со щитовкой

Щитовки – полужесткокрылые насекомые, которые в буквальном смысле высасывают из растений все соки. Их существует несколько тысяч видов, причем практически все – опасные прожорливые вредители. К тому же подавляющее большинство щитовок – полифаги. Им практически все равно, каким именно растением питаться, в качестве кормовых растений используются сотни видов и вредитель легко «переселяется» с одной культуры на другую.Главную опасность для садоводов-огородников представляют самки щитовок – именно их мы видим на листьях и ветках в виде крошечных плоских «черепашек», которые присасываются к поверхности растения.У них очень прочный панцирь, надежно защищающий насекомых от воздействия химикатов. Кроме того, что самка щитовки собственно питается растением и откладывает внутрь него кладки яиц, из которых вылупляются такие же прожорливые личинки, еще она выделяет сладковатую липкую жидкость – падь, создавая благоприятные условия для развития сажистого грибка (черни).Щитовки поражают практически все виды растений – на участке равно от них страдают и плодовые деревья с кустарниками, и декоративные виды, и огородные растения. Причем повреждают эти насекомые абсолютно все части – от листьев и плодов до веток и коры.В саду и огороде растениям могут вредить калифорнийская щитовка, тутовая щитовка (белая сливовая), запятовидная яблонная щитовка, свекловичная, акациевая, орешниковая, фиолетовая, коричневая...на растении видны одиночные, затем в большом количестве округлые плоские чешуйки до 5 мм в диаметре (взрослые самки щитовок) – в крайних случаях эти «чешуйки» могут сплошь покрывать ветку или ствол пораженного растения;на поверхности листьев и веток появляются липкие выделения – падь;на растении появляются мелкие желтые пятнышки, растущие и превращающиеся в дырки со временем по мере высасывания сока;листья желтеют, скручиваются, высыхают и опадают;растрескивается кора;преждевременно усыхают и опадают завязи и цветки;ветки искривляются и оголяются;плоды покрываются пятнами и отмирают;активно развивается сажистый грибок;растение приостанавливается в росте, усыхает.Особенно сильно от щитовки страдают саженцы и молодые деревья.В квартире опасность щитовок усугубляется тем, что в благоприятных домашних условиях они могут плодиться круглый год, без периода покоя в холодные месяцы. Процесс смены поколений (а значит и поедания растений) идет непрерывно.В квартиру щитовки могут попадать вместе с новыми растениями, принесенным из магазина зараженным грунтом и даже заноситься ветром (на стадии личинок-бродяжек). В дальнейшем самки прикрепляются к листьям и начинают заниматься своим черным делом, а подвижные личинки с легкостью переселяются на соседние растения.Как и в саду, в комнатных условиях щитовки поражают практически все виды растений, даже ядовитые для большинства других организмов. Особенно им «по нраву» пальмовые, бромелиевые, цитрусовые. В квартире щитовку вы одинаково успешно можете обнаружить на фикусе, лимоне, плюще, орхидее, циперусе, аспарагусе, толстянке, кактусе…Далее у поврежденных растений все идет по вышеописанному алгоритму: пожелтение, высыхание, отмирание…Как успешно бороться со щитовкой в домашних условиях, рассмотрим ниже.Обнаружили хотя бы одну бляшку щитовки на цветах, овощных листьях или ветках деревьев? Не мешкайте – если упустить начальную стадию повреждения и не предпринять своевременных мер, то можно потерять не только будущий урожай, но и само растение!Как избавиться от щитовки на растениях? Если бляшки-насекомые пока в единичных экземплярах, считайте, вам повезло. Может помочь простейший механический способ – растение изолируют от остальных (разумеется, если речь идет о комнатных цветах), а присосавшихся самок попросту счищают с поверхности мягкой зубной щеткой или ватным диском. После этого все растение целесообразно тщательно протереть тканью, смоченной в мыльном растворе, и смыть раствор горячей водой, а затем повторить обтирание с душем еще пару раз с интервалом в неделю. Кроме того, обработать следует ближайшие растения, а также подоконник или полку, где стояло пораженное растение (их можно протереть любым спиртсодержащим раствором).В саду пораженные ветки (листву, кору, лишайники со ствола) нужно также удалить механически – например, на подстеленную пленку или бумагу – а затем сжечь удаленные части.Важнейшим этапом борьбы со щитовкой является профилактика массового заражения – регулярно и тщательно осматривайте свои растения на предмет появления насекомых и следов их жизнедеятельности (кладки яиц, липкая падь), не забывая заглядывать на обратную сторону листьев и в листовые пазухи.Если присосавшихся щитовок уже много, простым удалением насекомых и поврежденных ими частей уже не обойдешься. Придется уничтожать особенно поврежденные экземпляры, а для соседних растений применять химические меры борьбы со щитовкой.Поверхностное однократное опрыскивание в большинстве случаев не дает положительного эффекта – щиток надежно защищает тело насекомого от повреждения. Поэтому, если нет возможности регулярно обтирать растение материалом, смоченным в мыльном растворе или инсектициде, обработку опрыскиванием однозначно придется проводить несколько раз – как минимум, трижды, с интервалом в неделю, чтобы гарантировано уничтожить генерацию вредителей вновь появляющихся из яиц личинок.Как действенное средство от щитовки часто советуют препарат Актара – контактный инсектицид группы неоникотиноидов, чей защитный эффект длится до месяца. Лучший эффект даст одновременное опрыскивание этим веществом плюс прикорневой полив его раствором. Кроме Актары, от щитовки помогают следующие препараты:органические пестициды-неоникотиноиды, которые блокируют передачу нервных импульсов у насекомых (Бусидо, Доктор, Мовенто Энерджи, Инсектор, Пиноцид, Танрек, Искра Золотая и др.);фосфорорганические соединения кишечно-контактного действия (Профилактин, Алатар, Алиот, Антиклещ, Фуфанон-Нова и др.);минеральные масла (Профилактин Био, Профилактин Лайт, Препарат 30 Плюс).Большинство вышеперечисленных препаратов высокотоксичны, поэтому строго соблюдайте указанную на упаковке дозировку и технологию их применения, а также не пренебрегайте техникой безопасности при работе.Среди народных средств от щитовки вы можете встретить упоминание об обработке пораженных растений средствами от блох и клещей, луковым и чесночным настоями, уксусным раствором и даже растительным маслом и водкой. Разумеется, все они не так токсичны, как вышеприведенные препараты, однако и пользы от них для растений практически нету. Помогут избавиться от щитовки эти средства лишь на самых первых этапах поражения и при условии многократной обработки. В худшем же случае при неумелом применении вы и вовсе можете навредить растению – вызвать закупоривание пор или ожоги на листьях, например.Щитовка – опасный и неразборчивый вредитель. Однако при соблюдении мер профилактики и своевременном применении соответствующих препаратов вполне по силам освободить свой участок от этого вездесущего насекомого.