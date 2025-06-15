Хитрости опытных хозяек, чтобы вещи стали чистыми

Вывести пятна и вернуть вещать привлекательный внешний вид – задача со звездочкой. И дело касается не только одежды, но также полотенец, постельного белья и пр. Если вы уже отчаялись найти эффективные средства для решения проблемы, воспользуйтесь хитростями опытных хозяек из нашей статьи.
Хитрость 1: Как отстирать душевую занавеску?
Убрать загрязнения поможет кислородный отбеливатель
Обычно мы замечаем загрязнения на душевой шторке слишком поздно, когда пятна уже глубоко въелись в поверхность. Попытки отстирать занавеску ни к чему не приводят: не помогает ни машинная стирка, ни ручная. Но не стоит опускать руки и выбрасывать шторку в мусорное ведро. Есть лайфхак, который поможет привести ее в порядок.
Нужно лишь положить занавеску в барабан стиральной машины с небольшим количеством геля и кислородного отбеливателя (последний нужно предварительно развести горячей водой), а затем запустить деликатный режим. Обратите внимание, что шторку нужно стирать с парой старых полотенец – их волокна смогут оттереть и «впитать» накопившуюся грязь.
Данный лайфхак отлично работает с занавесками из полиэстера и винила. Что касается полиэтиленовых изделий, то их тоже можно попробовать отстирать, но не проще ли купить новое? Обычно, цена таких занавесок не слишком большая. В случае с тканевыми шторками, следует протестировать отбеливатель на небольшом участке материала, и если он не обесцветился, отправлять в стиральную машину.
На заметку: Для борьбы с плесенью лучше использовать не кислородный, а хлорный отбеливатель. Его нужно разбавить водой и заливать в отсек для порошка через десять минут после начала стирки.
Хитрость 2: Как отстирать кухонные полотенца?
Нужно прокипятить кухонный полотенца с уксусом.
Давайте будем честными: обычно мы вспоминаем о том, что нужно постирать кухонные полотенца только после того, как на них не остается ни одного «живого места». Неудивительно, что привести их в порядок становится очень сложно. Если вы уже отчаялись вернуть полотенцам первоначальный внешний вид, попробуйте следующий лайфхак.
Возьмите кастрюлю, налейте в нее воду, закипятите и после этого добавьте 200 миллилитров уксуса. Положите в кастрюлю грязные полотенца, оставьте их на 15 минут, чтобы они хорошо прокипятились, а затем выключите плиту. Не доставайте полотенца сразу – пусть они полежат в уксусном растворе, пока не остынет вода. Этот лайфхак отлично подходит не только для выведения пятен, но и для дезинфекции ткани, ведь уксус устраняет бактерии и плесень.
Еще один эффективный способ, который поможет очистить кухонные полотенца – стирка со средством для мытья посуды. Жизнь не готовила обычный порошок к тому количеству жира, который скапливается на полотенцах, а вот жидкость для посуды идеально справляется с подобными загрязнениями. Наберите в глубокую миску воды, добавьте столовую ложку средства, хорошо вспеньте и замочите полотенца на ночь. Утром прополощите их в чистой воде, а затем постирайте, как обычно.
Если пятна сильные и застарелые, объедините эти два способа. Наберите в кастрюлю воду, добавьте столовую ложку жидкости для посуды, закипятите, а затем влейте 100 миллилитров уксуса, чтобы он продезинфицировал ткань. Положите полотенца, оставьте их кипеть примерно на 10 минут, после чего слейте воду и дайте полотенцам остыть. Когда они высохнут, отправьте их в стиральную машину.
Хитрость 3: Как убрать шерсть на одежде?
Положите в барабан влажную салфетку.
Мелкие ворсинки, шерсть животных, волосы – все это настолько прочно прилипает к ткани, что избавиться от мусора не получается даже в процессе стирки. Если вы устали вручную удалять эти загрязнения, попробуйте в следующий раз добавить в барабан стиральной машины влажную салфетку. Она притянет к себе мелкий мусор, благодаря чему одежда не будет нуждаться в дополнительной очистке. По окончании цикла стирки вам останется лишь достать салфетку и выбросить ее в мусорное ведро.
Для этого лайфхака лучше использовать плотные салфетки из нетканого материала с нейтральным запахом. Количество должно варьироваться в зависимости от белья: если вы стираете несколько футболок и платьев, тогда будет достаточно одной салфетки, если же барабан загружен почти полностью, тогда кладите две-три.
Хитрость поможет не только очистить одежду, но также предотвратить поломку стиральной машины, так как мусор будет оставаться на салфетке, а не забиваться в отверстия прибора. Конечно, это не панацея, и нужно использовать другие методы для поддержания стиральной машины в рабочем состоянии, но в качестве бонуса – прекрасное решение.
Хитрость 4: Как устранить запах пота?
Смочите салфетку водкой и обработайте пятно
В процессе носки одежда пропитывается потом, и даже дезодорант не всегда спасает. Если вы чувствуете, что вещь неприятно пахнет, но постирать ее нет возможности, советуем обработать одежду специальным составом.
Возьмите небольшую миску, смешайте в ней столовую ложку воды, чайную ложку нашатырного спирта и одну столовую ложку соли. Нанесите полученный раствор на проблемный участок, оставьте на пять минут, а затем промокните ватным диском. Оставьте одежду высыхать, а затем смело можете надевать. Такой способ отлично подходит для очистки вещей из натуральных и синтетических материалов, а вот шифон и деликатные ткани лучше обрабатывать другим составом.
Также для устранения запаха подходит обычная водка или спирт, разведенный водой. Смочите в ней ватный диск, протрите нужный участок, оставьте на пару часов, а затем просушите или прогладьте утюгом. Также можно нанести средство с помощью пульверизатора. Спирт не только вернут одежде свежесть, но также разгладит помятости. Не переживайте – после того, как вещь высохнет, запах алкоголя испарится.
Хитрость 5: Как вернуть одежде яркость?
Стирайте одежду с солью.
Как показывает практика, цветные вещи недолго остаются красивыми и яркими. Со временем они линяют и теряют свой презентабельный внешний вид. Обычно всему виной частые стирки и сушка на улице под прямыми солнечными лучами. Как бы то ни было, не торопитесь покупать новую одежду, пока не попробуете восстановить старую. Вот несколько средств, которые помогут вернуть вещам яркость.
• Соль. Если после нескольких стирок вы заметили, что ткань поблекла, возможно, она плохо выполаскивалась и в ней накопились моющие средства. В этом случае нужно добавить в машинку 150 граммов соли. Она поможет вывести остатки порошка, и вещь вновь станет привлекательной. Кстати, эксперты рекомендуют всегда стирать одежду с солью, чтобы сохранить ее первоначальный оттенок.
• Уксус. Если соль не помогла, попробуйте решить проблему с помощью всеми любимого уксуса (понадобится 120 миллилитров жидкости). Если у вас стиральная машина с вертикальной загрузкой, заливайте уксус прямо в барабан, если с фронтальной – то в дозатор кондиционера для белья. Средство устранит моющие средства и минералы, которые остались в ткани после жесткой воды, и одежда вновь станет яркой.
Хитрость 6: Как убрать жирные пятна?
Сода отлично справляется со свежими пятнами.
Жирные пятна на одежде – не редкость, поэтому важно знать, с помощью каких подручных средств их можно устранить. Эффективный помощник в этом вопросе – сода. Она отлично абсорбирует жиры и подходит для выведения свежих загрязнений.
Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица, нанесите ее на загрязненный участок и оставьте примерно на 20 минут. После этого смойте остатки средства теплой водой и отправьте одежду в стирку. А чтобы усилить эффект, в соду можно добавить несколько капель жидкого хозяйственного мыла. В этом случае получится устранить не только свежие, но и застарелые пятна.
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