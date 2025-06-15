Хитрости опытных хозяек, чтобы вещи стали чистыми

Вывести пятна и вернуть вещать привлекательный внешний вид – задача со звездочкой. И дело касается не только одежды, но также полотенец, постельного белья и пр. Если вы уже отчаялись найти эффективные средства для решения проблемы, воспользуйтесь хитростями опытных хозяек из нашей статьи.







Хитрость 1: Как отстирать душевую занавеску?

Хитрость 2: Как отстирать кухонные полотенца?

Хитрость 3: Как убрать шерсть на одежде?

Хитрость 4: Как устранить запах пота?

Хитрость 5: Как вернуть одежде яркость?

Хитрость 6: Как убрать жирные пятна?

Убрать загрязнения поможет кислородный отбеливательОбычно мы замечаем загрязнения на душевой шторке слишком поздно, когда пятна уже глубоко въелись в поверхность. Попытки отстирать занавеску ни к чему не приводят: не помогает ни машинная стирка, ни ручная. Но не стоит опускать руки и выбрасывать шторку в мусорное ведро. Есть лайфхак, который поможет привести ее в порядок.Нужно лишь положить занавеску в барабан стиральной машины с небольшим количеством геля и кислородного отбеливателя (последний нужно предварительно развести горячей водой), а затем запустить деликатный режим. Обратите внимание, что шторку нужно стирать с парой старых полотенец – их волокна смогут оттереть и «впитать» накопившуюся грязь.Данный лайфхак отлично работает с занавесками из полиэстера и винила. Что касается полиэтиленовых изделий, то их тоже можно попробовать отстирать, но не проще ли купить новое? Обычно, цена таких занавесок не слишком большая. В случае с тканевыми шторками, следует протестировать отбеливатель на небольшом участке материала, и если он не обесцветился, отправлять в стиральную машину.На заметку: Для борьбы с плесенью лучше использовать не кислородный, а хлорный отбеливатель. Его нужно разбавить водой и заливать в отсек для порошка через десять минут после начала стирки.Нужно прокипятить кухонный полотенца с уксусом.Давайте будем честными: обычно мы вспоминаем о том, что нужно постирать кухонные полотенца только после того, как на них не остается ни одного «живого места». Неудивительно, что привести их в порядок становится очень сложно. Если вы уже отчаялись вернуть полотенцам первоначальный внешний вид, попробуйте следующий лайфхак.Возьмите кастрюлю, налейте в нее воду, закипятите и после этого добавьте 200 миллилитров уксуса. Положите в кастрюлю грязные полотенца, оставьте их на 15 минут, чтобы они хорошо прокипятились, а затем выключите плиту. Не доставайте полотенца сразу – пусть они полежат в уксусном растворе, пока не остынет вода. Этот лайфхак отлично подходит не только для выведения пятен, но и для дезинфекции ткани, ведь уксус устраняет бактерии и плесень.Еще один эффективный способ, который поможет очистить кухонные полотенца – стирка со средством для мытья посуды. Жизнь не готовила обычный порошок к тому количеству жира, который скапливается на полотенцах, а вот жидкость для посуды идеально справляется с подобными загрязнениями. Наберите в глубокую миску воды, добавьте столовую ложку средства, хорошо вспеньте и замочите полотенца на ночь. Утром прополощите их в чистой воде, а затем постирайте, как обычно.Если пятна сильные и застарелые, объедините эти два способа. Наберите в кастрюлю воду, добавьте столовую ложку жидкости для посуды, закипятите, а затем влейте 100 миллилитров уксуса, чтобы он продезинфицировал ткань. Положите полотенца, оставьте их кипеть примерно на 10 минут, после чего слейте воду и дайте полотенцам остыть. Когда они высохнут, отправьте их в стиральную машину.Положите в барабан влажную салфетку.Мелкие ворсинки, шерсть животных, волосы – все это настолько прочно прилипает к ткани, что избавиться от мусора не получается даже в процессе стирки. Если вы устали вручную удалять эти загрязнения, попробуйте в следующий раз добавить в барабан стиральной машины влажную салфетку. Она притянет к себе мелкий мусор, благодаря чему одежда не будет нуждаться в дополнительной очистке. По окончании цикла стирки вам останется лишь достать салфетку и выбросить ее в мусорное ведро.Для этого лайфхака лучше использовать плотные салфетки из нетканого материала с нейтральным запахом. Количество должно варьироваться в зависимости от белья: если вы стираете несколько футболок и платьев, тогда будет достаточно одной салфетки, если же барабан загружен почти полностью, тогда кладите две-три.Хитрость поможет не только очистить одежду, но также предотвратить поломку стиральной машины, так как мусор будет оставаться на салфетке, а не забиваться в отверстия прибора. Конечно, это не панацея, и нужно использовать другие методы для поддержания стиральной машины в рабочем состоянии, но в качестве бонуса – прекрасное решение.Смочите салфетку водкой и обработайте пятноВ процессе носки одежда пропитывается потом, и даже дезодорант не всегда спасает. Если вы чувствуете, что вещь неприятно пахнет, но постирать ее нет возможности, советуем обработать одежду специальным составом.Возьмите небольшую миску, смешайте в ней столовую ложку воды, чайную ложку нашатырного спирта и одну столовую ложку соли. Нанесите полученный раствор на проблемный участок, оставьте на пять минут, а затем промокните ватным диском. Оставьте одежду высыхать, а затем смело можете надевать. Такой способ отлично подходит для очистки вещей из натуральных и синтетических материалов, а вот шифон и деликатные ткани лучше обрабатывать другим составом.Также для устранения запаха подходит обычная водка или спирт, разведенный водой. Смочите в ней ватный диск, протрите нужный участок, оставьте на пару часов, а затем просушите или прогладьте утюгом. Также можно нанести средство с помощью пульверизатора. Спирт не только вернут одежде свежесть, но также разгладит помятости. Не переживайте – после того, как вещь высохнет, запах алкоголя испарится.Стирайте одежду с солью.Как показывает практика, цветные вещи недолго остаются красивыми и яркими. Со временем они линяют и теряют свой презентабельный внешний вид. Обычно всему виной частые стирки и сушка на улице под прямыми солнечными лучами. Как бы то ни было, не торопитесь покупать новую одежду, пока не попробуете восстановить старую. Вот несколько средств, которые помогут вернуть вещам яркость.• Соль. Если после нескольких стирок вы заметили, что ткань поблекла, возможно, она плохо выполаскивалась и в ней накопились моющие средства. В этом случае нужно добавить в машинку 150 граммов соли. Она поможет вывести остатки порошка, и вещь вновь станет привлекательной. Кстати, эксперты рекомендуют всегда стирать одежду с солью, чтобы сохранить ее первоначальный оттенок.• Уксус. Если соль не помогла, попробуйте решить проблему с помощью всеми любимого уксуса (понадобится 120 миллилитров жидкости). Если у вас стиральная машина с вертикальной загрузкой, заливайте уксус прямо в барабан, если с фронтальной – то в дозатор кондиционера для белья. Средство устранит моющие средства и минералы, которые остались в ткани после жесткой воды, и одежда вновь станет яркой.Сода отлично справляется со свежими пятнами.Жирные пятна на одежде – не редкость, поэтому важно знать, с помощью каких подручных средств их можно устранить. Эффективный помощник в этом вопросе – сода. Она отлично абсорбирует жиры и подходит для выведения свежих загрязнений.Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица, нанесите ее на загрязненный участок и оставьте примерно на 20 минут. После этого смойте остатки средства теплой водой и отправьте одежду в стирку. А чтобы усилить эффект, в соду можно добавить несколько капель жидкого хозяйственного мыла. В этом случае получится устранить не только свежие, но и застарелые пятна.