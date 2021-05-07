Мегапроекты, вызывающие чувство гордости за инженерный гений создателей

1. International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)

Строительная площадка ITER во Франции. /Фото: iter.org

Монтаж секторов вакуумного корпуса ITER. /Фото: iter.org

2. The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)

GERD – сложный гидротехнический проект, имеющий колоссальное значение для Эфиопии. /Фото: cdn.shortpixel.ai

Водохранилище GERD называют «резервуаром тысячелетия». /Фото: brusselstimes.com

3. Beijing Daxing International Airport

Очертаниями аэропорт Дасин напоминает морскую звезду. /Фото: cdn.businesstraveller.com

Терминал аэропорта поражает элегантным современным дизайном. /Фото: media.cntraveler.com

4. Burj Khalifa

Бурдж Халифа возвышается высоко над Дубаем. /Фото: burjkhalifa.ae

Со смотровой площадки 124 этажа открывается потрясающий вид на панораму Дубая. /Фото: allesoverdubai.info

5. Lusail

Вид на строящийся город Лусаил с одного из искусственных островов. /Фото: allasianfootball.com

Стадион в Лусаиле, который примет матчи ЧМ-2022. /Фото: as01.epimg.net

6. Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge

Вид на мост с высоты птичьего полета. /Фото: cdn.businesstraveller.com

Искусственный остров с въездом и выездом в подводный тоннель. /Фото: img.yicaiglobal.com