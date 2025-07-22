С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 556 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    И хорошо, что закрыли!Рюмочные СССР: Ка...
  • Леонид
    Много чего хотелось. Но того, что было, хватало. Самое главное - народ был другим. Не стадом, не электоратом. Что-то ...Чего в СССР не хв...
  • Taurus Zmei
    Автор и дня не жил в СССРЧего в СССР не хв...

Мужчины в жизни актрисы Кейт Хадсон

40-летняя Кейт Хадсон — известная голливудская актриса («Почти знаменит», «Как отделаться от парня за 10 дней», «Девять», «Золото дураков», «Глубоководный горизонт» и т. д.). Она также знаменита многочисленными романами: в отличие от многих коллег Хадсон не превращает их в тайну за семью печатями! Мужчины в жизни актрисы Кейт Хадсон

Крис Робинсон, музыкант


Мужчины в жизни актрисы Кейт Хадсон

 

Первый и пока единственный официальный брак актрисы длился чуть менее шести лет — с 2000-го по 2006 год.
В нем родился ее старший сын Райдер (2004). У Криса и Кейт не совпали жизненные ценности, и они заключили мировое соглашение и совместную опеку над сыном.

Оуэн Уилсон, актер


Мужчины в жизни актрисы Кейт Хадсон

 

Эти отношения были, пожалуй, самыми травматичными в жизни Кейт Хадсон. Она еще не развелась с Робинсоном, а Оуэн хотел, чтобы это произошло быстрее. Но главное — чтобы она перестала столько работать (они познакомились на съемках фильма «Он, я и его друзья»). В конце концов Кейт это надоело, и она бросила Оуэна в августе 2007 года. Тот в расстроенных чувствах предпринял попытку свести счеты с жизнью: выпил снотворное и вскрыл себе вены. Актера откачали, но Кейт поняла, что от него лучше держаться подальше.

Декс Шепард, актер


Мужчины в жизни актрисы Кейт Хадсон Короткий роман двух коллег длился всего несколько месяцев. Кейт была еще замужем за Крисом Робинсоном, да и Декс не был свободен. Они познакомились на вечеринке у актера Тоби Магуайра и были весьма довольны друг другом. Расстались на хорошей ноте по причине того, что не совпали взглядами на жизнь. «Я не могла дать ему то, чего он хотел, выбирала новые проекты, а не вкладывалась в отношения. Я попросту не готова к тому, что всё будет развиваться так быстро», — рассказывает Кейт в интервью.

Период спортсменов


Мужчины в жизни актрисы Кейт Хадсон Время ярких, но краткосрочных романов.
Кейт Хадсон встречалась со знаменитым велосипедистом Лэнсом Армстронгом несколько месяцев в 2008 году. Затем его место занял Адам Скотт — австралийский гольфист. А с мая по декабрь 2009 года Кейт видели на играх «Янки», где она болела за бейсболиста Алекса Родригеса.

Мэтью Беллами, фронтмен группы Muse


Мужчины в жизни актрисы Кейт Хадсон

Весной 2010 года Кейт познакомилась с Мэтью Беллами, а в январе 2011 года появилась новость о том, что актриса ждет ребенка. В апреле состоялся помолвка, а в июле у пары родился сын Бинхэм. Все было хорошо до декабря 2014 года, когда они разорвали помолвку. «Мы решили двигаться дальше, потому что по‑разному смотрели на то, как хотим провести остаток жизни», — резюмировала Кейт.

Дерек Хоу, танцор


Мужчины в жизни актрисы Кейт Хадсон

 

Они познакомились в 2014 году и целовались посреди Лос-Анджелеса за несколько дней до разрыва Кейт с Беллами. Встречались около года.

Ник Джонас, певец


Мужчины в жизни актрисы Кейт Хадсон

Роман с младшим участником Jonas Brothers начался в сентябре 2015 года. Он рассказал об их отношениях с большой нежностью: «Кейт невероятная! У нас полное взаимопонимание, мы люди, которые обожают друг друга и видят друг в друге только хорошее. Я не расскажу, занимаемся ли мы сексом! Но между нами — особая связь».

Дипло, диджей


Мужчины в жизни актрисы Кейт Хадсон

Кейт и Дипло были замечены на Met Gala в Нью-Йорке в мае 2016 года, а потом на испанском острове Ибица. Они встречались три месяца и расстались друзьями.

Дэнни Фуджикава, музыкант


Мужчины в жизни актрисы Кейт Хадсон

 

Кейт Хадсон была знакома с владельцем звукозаписывающей компании более 15 лет, но встречаться они начали только в декабре 2016 года. Год спустя она рассказала о том, как всё завертелось: «Мне было 23, я была беременна Райдером. Сводные сестры Дэнни были моими лучшими подругами, и мы много лет общались все вместе. Год назад мы вместе отправились на прогулку, и внезапно она стала нашим первым свиданием».

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
адам скотт
алексей родригес
Оуэн Уилсон
мэтью белл
Кейт Хадсон
museвесной
декс шепард
Лэнс Армстронг
Тоби Магуайр
дерек хоу
крис робинсон
даниэл фуджикав
наверх