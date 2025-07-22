Мужчины в жизни актрисы Кейт Хадсон

40-летняя Кейт Хадсон — известная голливудская актриса («Почти знаменит», «Как отделаться от парня за 10 дней», «Девять», «Золото дураков», «Глубоководный горизонт» и т. д.). Она также знаменита многочисленными романами: в отличие от многих коллег Хадсон не превращает их в тайну за семью печатями!





Крис Робинсон, музыкант

Оуэн Уилсон, актер

Декс Шепард, актер

Период спортсменов

Мэтью Беллами, фронтмен группы Muse

Дерек Хоу, танцор

Ник Джонас, певец

Дипло, диджей

Дэнни Фуджикава, музыкант