Мужчины в жизни актрисы Кейт Хадсон

40-летняя Кейт Хадсон — известная голливудская актриса («Почти знаменит», «Как отделаться от парня за 10 дней», «Девять», «Золото дураков», «Глубоководный горизонт» и т. д.). Она также знаменита многочисленными романами: в отличие от многих коллег Хадсон не превращает их в тайну за семью печатями!
Крис Робинсон, музыкант
Первый и пока единственный официальный брак актрисы длился чуть менее шести лет — с 2000-го по 2006 год.
Оуэн Уилсон, актер
Эти отношения были, пожалуй, самыми травматичными в жизни Кейт Хадсон. Она еще не развелась с Робинсоном, а Оуэн хотел, чтобы это произошло быстрее. Но главное — чтобы она перестала столько работать (они познакомились на съемках фильма «Он, я и его друзья»). В конце концов Кейт это надоело, и она бросила Оуэна в августе 2007 года. Тот в расстроенных чувствах предпринял попытку свести счеты с жизнью: выпил снотворное и вскрыл себе вены. Актера откачали, но Кейт поняла, что от него лучше держаться подальше.
Декс Шепард, актер
Короткий роман двух коллег длился всего несколько месяцев. Кейт была еще замужем за Крисом Робинсоном, да и Декс не был свободен. Они познакомились на вечеринке у актера Тоби Магуайра и были весьма довольны друг другом. Расстались на хорошей ноте по причине того, что не совпали взглядами на жизнь. «Я не могла дать ему то, чего он хотел, выбирала новые проекты, а не вкладывалась в отношения. Я попросту не готова к тому, что всё будет развиваться так быстро», — рассказывает Кейт в интервью.
Период спортсменов
Время ярких, но краткосрочных романов..
Мэтью Беллами, фронтмен группы Muse
Весной 2010 года Кейт познакомилась с Мэтью Беллами, а в январе 2011 года появилась новость о том, что актриса ждет ребенка. В апреле состоялся помолвка, а в июле у пары родился сын Бинхэм. Все было хорошо до декабря 2014 года, когда они разорвали помолвку. «Мы решили двигаться дальше, потому что по‑разному смотрели на то, как хотим провести остаток жизни», — резюмировала Кейт.
Дерек Хоу, танцор
Они познакомились в 2014 году и целовались посреди Лос-Анджелеса за несколько дней до разрыва Кейт с Беллами. Встречались около года.
Ник Джонас, певец
Роман с младшим участником Jonas Brothers начался в сентябре 2015 года. Он рассказал об их отношениях с большой нежностью: «Кейт невероятная! У нас полное взаимопонимание, мы люди, которые обожают друг друга и видят друг в друге только хорошее. Я не расскажу, занимаемся ли мы сексом! Но между нами — особая связь».
Дипло, диджей
Кейт и Дипло были замечены на Met Gala в Нью-Йорке в мае 2016 года, а потом на испанском острове Ибица. Они встречались три месяца и расстались друзьями.
Дэнни Фуджикава, музыкант
Кейт Хадсон была знакома с владельцем звукозаписывающей компании более 15 лет, но встречаться они начали только в декабре 2016 года. Год спустя она рассказала о том, как всё завертелось: «Мне было 23, я была беременна Райдером. Сводные сестры Дэнни были моими лучшими подругами, и мы много лет общались все вместе. Год назад мы вместе отправились на прогулку, и внезапно она стала нашим первым свиданием».
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