Пончо: как незамысловатая одежда индейцев стала трендом по всему миру

Пончо является очень удобной одеждой для ношения. Оно скрывает излишнюю худобу и чересчур пышные формы. Сегодня его носят в разных странах мира. Однако так было не всегда. Кто же придумал этот незатейливое, но в то же время удобное изделие? Как мир узнал о пончо?
1. Где появилось пончо?
Родиной пончо является Латинская Америка. Это изделие представляет собой элемент национальной верхней одежды. Первыми пончо начали шить и одевать индейцы племени Араукано. Они жили высоко в горах. Пончо защищало индейца от холода и при этом не сковывало движений благодаря свободному крою. Самые древние экземпляры этой одежды обнаружены при археологических раскопках в местности, где проживало племя Араукано, и относятся к 13-14 столетиям.
Преимуществами пончо являлись лишь удобство ношения и тепло, которым изделие согревало тело. Никакие роскошные ткани при пошиве этой одежды не применялись. Также первые пончо не отличались оригинальным фасоном. Изделия представляли собой отрез из толстого материала прямоугольной формы размерами 1,5 на 1,5 метра. Рукавов у этих моделей не было, имелась лишь посередине прорезь для головы.
Справедливости ради стоит отметить, что уже в то время индейцы носили одежду разных цветов. Более того, они украшали вещи отделкой. Потому их пончо не были однообразными. Представители индейского племени могли легко понять по рисунку этих изделий, для кого они шились. Чаще всего на пончо были изображены геометрические фигуры. Рисунки на одежде могли символизировать особенности быта и существования индейцев.
Вслед за индейцами пончо начали одевать американские и английские колонизаторы, а затем и европейцы/Фото:vtopspisok.ru
Прошло время, и теплое пончо, которое носили исключительно индейцы, привлекло интерес колонизаторов Англии и Америки, а также европейцев. Отделка этих изделий стала разнообразнее. Для этих целей применялась бахрома. Значительно расширился и ассортимент тканей, из которых шили пончо. Однако неизменными чертами этих изделий остались отсутствие рукавов и вырез посередине. Одежда индейцев стала настолько популярна, что даже в военной среде начали носить плащи, напоминающие пончо. Их шили из прорезиненной материала, который не пропускал влагу.
Чаще всего для пошива пончо применялась шерсть. Однако, в зависимости от сословия, к которому принадлежал человек, изделия ткали из различных видов шерсти. Так, для небогатых людей пончо шилось из грубой шерсти лам. Более обеспеченные люди красовались в пончо, изготовленное из альпаки, которое отличалось мягкостью. К тому же такая одежда лучше согревала тело. Вожди индейских племен облачались в изделия, сшитые из шерсти викуньи. Следует отметить, что эти модели были самыми дорогими.
В местности, на территории которой сегодня располагается Перу, изготовление пончо воспринималось как отдельный вид искусства. Занимались этим нелегким делом исключительно мастера из нескольких районов Патагонии. Следует отметить, что их труд оценивался совсем недешево по тогдашним меркам.
2. Как пончо полюбили в мире
Пончо получило бешеную популярность с появлением стиля хиппи/Фото:yablor.ru
Популярность свободной одежды индейцев началась в период актуальности стиля хиппи. Именно тогда этнические изделия стали модными. Молодежь охотно носила свободную одежду. Пончо полюбились в обществе за удобство и возможность скрывать недостатки фигуры. При необходимости эти изделия применялись не только как элемент гардероба, но и вместо матраса или теплого одеяла.
В 70-х годах стали изготавливать вязаные пончо. Соответственно, для производства новых моделей применялись уже другие материалы. Изделия были более приятными и мягкими на ощупь. При этом преимуществом новых материалов была прочность и износостойкость.
В шкафах и сундуках самых модных женщин того периода можно было заметить пончо-пуловеры или пончо-жилет. Изготавливались также пончо-шали. Каких только моделей не увидел мир в то время! Пончо с «рваными» краями, закругленными линиями или кистями на краях. Эта одежда уже перестала восприниматься как вещь, предназначенная для защиты тела от холода. Пончо стало частью актуального образа, мировой моды.
Гардероб модниц включал в себя самые разнообразные пончо/Фото:Pinterest
И вот уже на подиумах красиво дефилируют топ-модели в дизайнерских пончо от известных кутюрье. Во второй половине 20 столетия эти изделия начали сочетать как с джинсами, так и с юбками. Так, для культурного мероприятия можно одеть пончо, сшитое из легкой ткани или связанное воздушными ажурными узорами. Для повседневных прогулок отлично подойдет модель из практичной ткани с рисунком в клетку, а в холодную погоду вас согреет не хуже жакета или кардигана пончо из меха.
Если раньше эту одежду носили и мужчины и женщины, то в современном обществе последние взяли на себя несомненное лидерство в этом вопросе. Потому на сегодняшний день пончо считают предметом гардероба дам. Эту одежду украшают оригинальной вышивкой или бахромой. Вырез изделий может выполняться в разной форме (V- образной или округленной), а также дополняться воротом, застежками и даже капюшоном.
Сегодня во всем мире пончо используется для создания модного образа/фото:nazya.com
Однако широкое разнообразие современных моделей не обозначает, что классический вариант пончо уже не актуален. Его свободный крой все так же любят, поскольку такая одежда позволяет маскировать «вылезший» живот или слишком пышную грудь. А худенькие девушки при ношении пончо могут не комплексовать, поскольку недостатки их фигуры изделие скроет не хуже, чем излишнюю полноту у женщин с крупными телами. Потому эта одежда остается в почете у всех представительниц прекрасной половины человечества.
