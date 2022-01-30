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Модели, которые имеют высшее образование

Есть в народе предрассудок, что девушки делятся на умных и красивых. Более обидный и беспочвенный стереотип сложно найти. Особенно любят о моделях говорить, что, мол, глупые они все. Вот так радикально и обо всех. Скорее всего, такое мнение возникает оттого, что модельная карьера начинается в юном возрасте, многие не успевают закончить учебу. Но мы знаем моделей, которые не только построили головокружительную карьеру, но и успели окончить университет.

Модели, которые имеют высшее образование


Модели, которые имеют высшее образование

Синди Кроуфорд


Одна из самых популярных и успешных супермоделей 90-х. Известный дизайнер Карл Лагерфельд сказал о ней: «В ней сочетаются классическая красота и девушка мечты каждого американца». Помимо карьеры, в жизни Синди было место и для образования: она с отличием окончила школу и без труда поступила в Северо-западный университет, где начала изучать химию. Правда, ей пришлось оставить учебу ради карьеры модели, но поговаривают, что диплом она все же получила.

Модели, которые имеют высшее образование

Саша Пивоварова


Москвичка Саша Пивоварова с детства мечтала рисовать, в этом ее поддерживали родители. После школы Саша поступила в РГГУ на факультет истории искусств. Она и не мечтала о карьере модели, пока фотограф Игорь Вишняков не снял ее и не отправил фотографии в модельное агентство.


Модели, которые имеют высшее образование

Тайра Бэнкс


Тайра на своем примере показала, что учиться никогда не поздно. Уже став известной моделью, она приняла решение учиться в бизнес-школе Гарвардского университета. «Учеба в бизнес-школе изменила мою жизнь!» — не перестает повторять модель.

Модели, которые имеют высшее образование

Кристи Тарлингтон


Кристи начала карьеру модели в 14 лет. Она добилась головокружительного успеха, но это не помешало ей на пике карьеры сделать перерыв и поступить в Нью-Йоркский университет на факультет религии и восточной философии.

Модели, которые имеют высшее образование

Лили Коул


Успешная модель с неординарной внешностью стала популярной, как раз когда училась в университете. Но это никак не помешало ей успешно окончить Кембридж. Девушка получила ученую степень по истории искусств.

Модели, которые имеют высшее образование

Иман


Иман владеет пятью языками — сомалийским, арабским, французским, итальянским и английским. Училась в школе, где преподавали советские учителя. Более того — учебное заведение располагалось на улице Ленина (в столице Сомали, городе Могадишо). Затем девушка изучала политологию в Университете Найроби.

Модели, которые имеют высшее образование

Саша Лусс


Саша мечтала поступить в Кембридж, об этом она часто говорила в своих интервью. И ей удалось — она готовилась к вступительным экзаменам на факультет истории литературы в перерывах между показами.

Модели, которые имеют высшее образование

Брук Шилдс


Шилдс окончила Принстон, ей присудили степень бакалавра по французской литературе.

Модели, которые имеют высшее образование

Эди Кэмпбелл


Эди Кэмпбелл с отличием окончила лондонский Институт искусства Курто, в котором изучала историю искусств, несмотря на огромное количество работы, которое пришлось на последний год ее обучения.

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