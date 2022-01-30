Модели, которые имеют высшее образование

Есть в народе предрассудок, что девушки делятся на умных и красивых. Более обидный и беспочвенный стереотип сложно найти. Особенно любят о моделях говорить, что, мол, глупые они все. Вот так радикально и обо всех. Скорее всего, такое мнение возникает оттого, что модельная карьера начинается в юном возрасте, многие не успевают закончить учебу. Но мы знаем моделей, которые не только построили головокружительную карьеру, но и успели окончить университет.













Синди Кроуфорд

Саша Пивоварова

Тайра Бэнкс

Кристи Тарлингтон

Лили Коул

Иман

Саша Лусс

Брук Шилдс

Эди Кэмпбелл