С нами не соскучишься!

7 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Куда приспособить овощную сетку

Куда приспособить овощную сетку

Сетки из-под овощей просто выбрасываются, как только в них заканчиваются овощи. Творческие же люди видят в сетке материал, из которого создаются чудесные и нужные вещи!

Куда приспособить овощную сетку

Сетку нарежьте на полосы примерно 4 см шириной.

Куда приспособить овощную сетку


Каждую полосу распустите с обеих сторон, чтобы в центре осталось только 2-3 скрепляющих нитки.

Куда приспособить овощную сетку


Держась за оба конца полоски, перекрутите её, а затем сложите пополам и закрутите концы между собой. Повторите то же самое со всеми полосками.

Куда приспособить овощную сетку


На самый дешёвый нескользящий коврик приклейте полоску за полоской, стараясь приклеивать их максимально плотно друг к другу.

Куда приспособить овощную сетку


Прекрасный придверной коврик, который можно постелить перед входом, на террасе или балконе!

Куда приспособить овощную сетку

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх