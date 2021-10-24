Куда приспособить овощную сетку

Сетки из-под овощей просто выбрасываются, как только в них заканчиваются овощи. Творческие же люди видят в сетке материал, из которого создаются чудесные и нужные вещи!



Сетку нарежьте на полосы примерно 4 см шириной.





Каждую полосу распустите с обеих сторон, чтобы в центре осталось только 2-3 скрепляющих нитки.





Держась за оба конца полоски, перекрутите её, а затем сложите пополам и закрутите концы между собой. Повторите то же самое со всеми полосками.



На самый дешёвый нескользящий коврик приклейте полоску за полоской, стараясь приклеивать их максимально плотно друг к другу.





Прекрасный придверной коврик, который можно постелить перед входом, на террасе или балконе!



