Куда приспособить овощную сетку

Сетки из-под овощей просто выбрасываются, как только в них заканчиваются овощи. Творческие же люди видят в сетке материал, из которого создаются чудесные и нужные вещи!
Сетку нарежьте на полосы примерно 4 см шириной.
Каждую полосу распустите с обеих сторон, чтобы в центре осталось только 2-3 скрепляющих нитки.
Держась за оба конца полоски, перекрутите её, а затем сложите пополам и закрутите концы между собой. Повторите то же самое со всеми полосками.
На самый дешёвый нескользящий коврик приклейте полоску за полоской, стараясь приклеивать их максимально плотно друг к другу.
Прекрасный придверной коврик, который можно постелить перед входом, на террасе или балконе!
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