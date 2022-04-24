10 самых профессиональных полицейских структур разных стран мира
Основной обязанностью полицейских является обеспечение безопасности народа путем борьбы с преступлениями, принуждения граждан к соблюдению законов и порядка. Предлагаем познакомиться с самыми профессиональными полицейскими силами разных стран мира, их методами работы, среди которых борьба с коррупцией в среде власть имущих.
10. Королевская канадская конная полиция
Королевская канадская конная полиция
Несмотря на то, что полиция Канады в силу сложившихся исторических событий не имеет боевого прошлого, ее считают одной из самых умелых и эффективных, так как подготовка полицейских проводится согласно строгим правилам. Их обучают в престижных специализированных колледжах, где они должны успешно пройти учебный курс, который готовит их к работе в реальных условиях жизни. Заканчивая колледж, каждый полицейский адаптирован к реалиям и способен немедленно приступать к выполнению своих обязанностей. Во время учебы полицейские проходят полевую практику, где на примерах старших товарищей учатся, как необходимо вести себя в той или иной ситуации, соблюдая закон.
9. Полиция Нидерландов
Полиция Нидерландов
Полиция Нидерландов отличается слаженной структурой и функциональностью. Она находится под руководством Министра юстиции Нидерландов, а каждое отдельное подразделение полиции подчиняется Комиссару. Офицеры полиции обязаны быть готовы выполнять свои обязанности и поставленные задачи в любое время, как индивидуально, так и в команде. Их учат не только действовать по инструкции, но и в непредвиденных ситуациях. За любое нарушение у полицейского могут отобрать значок.
8. Полиция Китая
Полиция Китая
Одной из самых проыессиональных считается и полиция Китая. Все полицейские обучены основам кун-фу. Можно найти много историй, свидетельствующих о мастерстве китайских полицейских, которое они проявляют при задержании преступников. Древнее боевое искусство сегодня широко используется в учебных программах полицейских колледжей страны. Кроме кун-фу, китайских полицейских учат мастерству правильно разговаривать и другим приемам, чтобы они могли задерживать преступников или предотвращать правонарушения, не применяя оружие. В китайской полиции нет места некомпетентности и дискриминации. Офицеров обучают умению владеть собой в ситуациях, которые могут провоцировать их на жестокость или нарушение закона. Дисциплина – превыше всего. Кроме того, полицейский обязан отлично стрелять, знать приемы рукопашного боя, но при этом использовать оружие разрешается в крайних случаях.
7. Федеральная полиция Германии
Федеральная полиция Германии
Кроме мастерства строить автомобили, Германия может похвастаться и хорошо натренированными полицейскими. Полиция здесь считается элитными войсками, которые обучены контролировать 12 штатов и 2 федеральных округа, успешно борясь с нарушителями закона и поддерживая порядок на улицах. В полиции Германии сегодня служат более 40 000 хорошо обученных, высококвалифицированных и преданных своей работе офицеров. Они проходят интенсивное обучение в специализированном университете, где будущие полицейские проходят теоретический и практический курс. Для того чтобы вступить в университет, каждый кандидат проходит специальный отбор, где тестируются умственные и физические способности претендентов.
6. Федеральная полиция Австралии
Федеральная полиция Австралии
Австралия известна своей полицией, которая имеет стабильную репутацию настоящих и умелых защитников закона и порядка. Многие воспринимают Австралию как мирный и спокойный континент, но, как и в любой стране мира, здесь тоже имеют место преступления. Австралийские полицейские следят за порядком не только на улицах, но и в интернете, благодаря современным технологиям, которые находятся на службе правоохранителей.
5. Национальная полиция Франции
Национальная полиция Франции
К сожалению, преступность есть и в таком красивом городе, как Париж, и в такой романтической стране, как Франция. Жандармерия Франции готова к выполнению любой задачи по защите правопорядка и охране граждан, которую перед ними ставит Министерство обороны. Полиция Франции имеет поддержку с воздуха, с земли, с моря, благодаря отлаженным связям с армией и флотом. Муниципальная полиция проходит обучение по предупреждению и расследованию совершенных ограблений, хулиганства, исчезновения людей, аварий, превышения скорости и т.д.
4. Национальная полиция Великобритании
Национальная полиция Великобритании[
В Великобритании постоянно проводятся конференции, на которых полиция вырабатывает стратегию поведения и основные принципы работы. Полиция всегда действует по инструкции. Кроме своей работы, полиция тесно сотрудничает с общественностью, Это сотрудничество полезно и гражданам, так как они становятся заинтересованными в соблюдении законов и всегда находятся начеку, и в нужный момент сигнализируют о подозрительных личностях. Вместе с полицейскими на патрулирование выходят и волонтеры. В условиях взаимодействия полиции и общества, полицейский не может позволить себе нарушать закон или быть некомпетентным, поэтому офицеры проходят тщательную подготовку и разноплановое обучение, соответствующее установленным стандартам. Дисциплина и закон являются ключевыми аспектами обучения полицейского.
3. Национальная полиция Италии
Национальная полиция Италии
Италия ассоциируется не только с вкусной едой, но и с романтическими закатами, золотым голосом Лучано Паваротти, композиторами, оперой, Древним Римом, гондолами и, к сожалению, с мафией. Сицилийская мафия своей историей уходит глубоко в прошлое, в Средние века. Она создавалась для защиты бедного населения от высококвалифицированной полиции, которая служила знати и королю. Но, вместо защиты, стала заниматься преступлениями, появились главари, запятнавшие себя многочисленными убийствами и наркоторговлей. И теперь итальянская полиция призвана организовывать порядок и бороться с мафией. Она считается одной из самых тренированных в мире. Сегодня в ее рядах служат более 300 000 офицеров, которые входят в состав пяти подразделений Национальной полиции и 5 подразделений Муниципальной полиции. Полиция Италии оснащена даже брендовым автопарком, предоставленным компанией Lamborghini. Автомобили, в количестве двух единиц, способны развивать скорость 350 км/ч. На них полиция патрулирует улицы Рима.
2. Национальная полиция Америки
Национальная полиция Америки
Америка известна своими достижениями в технологиях, исследованиях космоса, киноиндустрией, индустрией развлечений, стремлением к глобализации, миротворческими миссиями. Во всем мире слышали про ФБР, ЦРУ, подразделении быстрого реагирования S.W.A.T и Национальную полицию, которая, к сожалению, не может похвастаться незапятнанной репутацией. Самыми известными структурами в полиции Америки являются Департамент полиции Нью-Йорка (N.Y.P.D) и Департамент полиции Лос-Анжелеса (L.A.P.D). Каждый полицейский в стране ассоциируется с пончиками, кофе и буррито, судя по многочисленным художественным фильмам. Местные подразделения полиции сотрудничают с ФБР, NAVY SEAL TEAM и S.W.A.T, когда речь заходит о терроризме или опасности государственного значения.
1. Национальная полиция Японии
Национальная полиция Японии
Япония давно славится военными искусствами, как и многие другие азиатские страны. Не трудно догадаться, что именно на дисциплине и знании боевых искусств построена работа полиции Японии. Полицейские проходят обучение в строгости и сложностях, чтобы они могли сохранять холодный рассудок в любой непредвиденной ситуации в реальной работе. Обучение полицейских основано на изучении всех видов преступлений, законов и правил поведения в той или иной ситуации, которые моделируются преподавателями и опытными офицерами. Женщины и мужчины проходят совместное обучение. С появлением интернета, технологий и электронных гаджетов, в полиции Японии появилось подразделение, которое занимается расследованием преступлений в киберпространстве.
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