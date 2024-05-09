Как себя вести при возникновении аллергической реакция на укус мошки

Активизация мошек (период их активного размножения) приходится на май и длится около трёх недель. Уберечься от нашествия мошек невозможно даже жителям мегаполисов, так что совет «не ходить в лес», как в случае с клещами, здесь не сработает.







Мошки повсюду. Для некоторых укусы мошек проходят безболезненно, а у некоторых возникает аллергическая реакция. Как себя вести в случае возникновения оной, расскажет материал.



1. Что считать аллергической реакцией?

2. Простая тёплая вода

3. Хозяйственное мыло

4. Любой антисептик

5. Антигистаминное средство

6. Лёд

7. Меры для серьёзных случаев

Аллергическая реакция на слюну мошки.Когда мошка кусает, то возникает маленькое вздутие, аналогичное укусу комара, которое некоторое время чешется, а если сдерживаться и не расчёсывать, зуд проходит сам собой. Всё за пределами этого – аллергическая реакция. Она включает в себя сильный отёк, сильное покраснение, гиперемия тканей в области укуса, делающего его похожим на укус змеи, сильнейший зуд и боль.Первый способ — тёплая вода.Если аллергическая реакция уже есть, то самым первым средством будет промыть укус большим количеством теплой воды. Штука здесь в том, что даёт реакцию слюна мошки, которая довольно токсична. Поэтому быстрое промывание поможет убрать не попавшую под кожу слюну мошки и снизить отёк.Смоет мошечью слюну.Следующим шагом будет хозяйственное мыло. Оно содержит ровно те абсолютно безопасные даже для очень маленьких детей химические компоненты, которые лучше справятся со слюной мошки, чем просто вода.Обеззаразит.Мы живём в эру после пандемии коронавируса, поэтому антисептик есть практически в каждом доме. Это тоже хорошее средство, потому что там есть спирт, а он обеззараживает отлично. Также подойдёт водка или спирт.Можно принять даже для профилактики, если вышли в рой мошкары.Любая антигистаминная таблетка подойдёт, если отёк и/или гиперемия существенны. Таким образом, вы будете воздействовать на проблему изнутри и снаружи одновременно.Лёд эффективен.Берём кусочек льда, прикладываем к усусу, надавливаем и держим 5 минут. Надавливание здесь играет существенную роль.Важно! Ни на какой из вышеперечисленных стадий нельзя расчёсывать укус. Это форма невроза, её нужно всеми правдами и неправдами сдерживать. Именно воздержание от расчёсывания не даст слюне мошки (токсичной) попасть под кожу и вызвать тяжёлые реакции.Ох, не адй Бог...Если поднялась температура или началось затруднённое дыхание, необходимо вызвать скорую помощь. Очень надеемся, что ни у кого из читателей этого материала до этого не дойдёт. Будьте здоровы!