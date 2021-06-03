17 эпичных надписей, от настоящих мастеров печатного слова

Профессионализм в каждой букве.
Очередная порция искрометного юмора от доморощенных мастеров печатного слова наверняка поднимет настроение. При просмотре эти «шедевров» то и дело проскакивают мысли: как вообще такое могло прийти в голову!
1. «Зима была снежной, так что это не опечатка!»
Знаете, после зимы мы в буквальном смысле «Отрылись»! | Фото: Приколисты.
2. Опечатка или нет, узнаешь лишь попробовав!
То ли гриль, то ли гниль, а может вообще и то, и другое! | Фото: roissya.ru.
3. «Да какие мысли, скорее всего просто забродил ваш йогурт!»
Novate.ru очень интересно, что за мысли в йогурте. | Фото: pomada.cc.
4. «Ну, что сказать, приморским ментам стоит быть поосторожнее!»
Приморские менты в опасности! | Фото: Pinterest.
5. «Скажите, а у вас есть торт, в который никто не чихал?»
«Чих» - это ингредиент торта? | Фото: pomada.cc.
6. «Ну, в принципе, кишки - одна из составляющих мишек!»
Были мишки, стали кишки! | Фото: ЯПлакалъ.
7. «Ну что, мы сумели заинтриговать вас?»
«А чего не будет вы узнаете 22 числа в 9 утра!» | Фото: Калапуцки.
8. «Ну, такой чтобы хотя бы буквы знал...»
Читать умеешь - уже хорошо, звони! | Фото: Женские хитроспетения.
9. «Не подскажите, куда намазывать?»
«Дорогой, купи мне что-то сенсуальное в Ашане!» | Фото: Surfingbird.
10. «А чем беременные производители отличаются от не беременных?»
Только для беременных производителей! | Фото: AdMe.
11. «Что же такого натворили эти несчастные племяшки?»
Блюдо от шеф-повара. | Фото: makataka.
12. «Ух, Джек Лондон, сильно сказал!»
По мнению Novate.ru, переводчик перестарался! | Фото: PlacePic.
13. Какой еще «константин» и почему с маленькой буквы?
И так ничего непонятно, а тут еще и Константин какой-то нарисовался! | Фото: Телеграф.
14. Забыли дописать, что грамматический словарь тоже требуется!
... и грамматический словарь. | Фото: Телеграф.
15. Никак не пойму, только для задней части, что ли?
Когда сильно сэкономили на вывеске. | Фото: Лада Ларгус клуб.
16. «Интересно, а считают они также грамотно, как пишут?»
Экзотические цветы. | Фото: Пикабу.
17. «Вы там поосторожней с этой кроватью, она реально очень яростная!»
Очень яростная кровать! | Фото: Megazaryad.com.
Видео-бонус:
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии