17 эпичных надписей, от настоящих мастеров печатного слова

Профессионализм в каждой букве.

1. «Зима была снежной, так что это не опечатка!»

Знаете, после зимы мы в буквальном смысле «Отрылись»! | Фото: Приколисты.

2. Опечатка или нет, узнаешь лишь попробовав!

То ли гриль, то ли гниль, а может вообще и то, и другое! | Фото: roissya.ru.

3. «Да какие мысли, скорее всего просто забродил ваш йогурт!»

Novate.ru очень интересно, что за мысли в йогурте. | Фото: pomada.cc.

4. «Ну, что сказать, приморским ментам стоит быть поосторожнее!»

Приморские менты в опасности! | Фото: Pinterest.

5. «Скажите, а у вас есть торт, в который никто не чихал?»

«Чих» - это ингредиент торта? | Фото: pomada.cc.

6. «Ну, в принципе, кишки - одна из составляющих мишек!»

Были мишки, стали кишки! | Фото: ЯПлакалъ.

7. «Ну что, мы сумели заинтриговать вас?»

«А чего не будет вы узнаете 22 числа в 9 утра!» | Фото: Калапуцки.

8. «Ну, такой чтобы хотя бы буквы знал...»

Читать умеешь - уже хорошо, звони! | Фото: Женские хитроспетения.

9. «Не подскажите, куда намазывать? »

«Дорогой, купи мне что-то сенсуальное в Ашане!» | Фото: Surfingbird.

10. «А чем беременные производители отличаются от не беременных?»

11. «Что же такого натворили эти несчастные племяшки?»

Блюдо от шеф-повара. | Фото: makataka.

12. «Ух, Джек Лондон, сильно сказал!»

По мнению Novate.ru, переводчик перестарался! | Фото: PlacePic.

13. Какой еще «константин» и почему с маленькой буквы?

И так ничего непонятно, а тут еще и Константин какой-то нарисовался! | Фото: Телеграф.

14. Забыли дописать, что грамматический словарь тоже требуется!

... и грамматический словарь. | Фото: Телеграф.

15. Никак не пойму, только для задней части, что ли?

Когда сильно сэкономили на вывеске. | Фото: Лада Ларгус клуб.

16. «Интересно, а считают они также грамотно, как пишут?»

Экзотические цветы. | Фото: Пикабу.

17. «Вы там поосторожней с этой кроватью, она реально очень яростная!»

Очень яростная кровать! | Фото: Megazaryad.com.

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