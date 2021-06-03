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17 эпичных надписей, от настоящих мастеров печатного слова


Профессионализм в каждой букве.

Профессионализм в каждой букве.

Очередная порция искрометного юмора от доморощенных мастеров печатного слова наверняка поднимет настроение. При просмотре эти «шедевров» то и дело проскакивают мысли: как вообще такое могло прийти в голову!

1. «Зима была снежной, так что это не опечатка!»


Знаете, после зимы мы в буквальном смысле «Отрылись»! | Фото: Приколисты.

Знаете, после зимы мы в буквальном смысле «Отрылись»! | Фото: Приколисты.

 

2. Опечатка или нет, узнаешь лишь попробовав!


То ли гриль, то ли гниль, а может вообще и то, и другое! | Фото: roissya.ru.

То ли гриль, то ли гниль, а может вообще и то, и другое! | Фото: roissya.ru.

 

3. «Да какие мысли, скорее всего просто забродил ваш йогурт!»


Novate.ru очень интересно, что за мысли в йогурте. | Фото: pomada.cc.

Novate.ru очень интересно, что за мысли в йогурте. | Фото: pomada.cc.

 

4. «Ну, что сказать, приморским ментам стоит быть поосторожнее!»


 

 
Приморские менты в опасности! | Фото: Pinterest.

Приморские менты в опасности! | Фото: Pinterest.

 

5. «Скажите, а у вас есть торт, в который никто не чихал?»


 

 
17 эпичных надписей, от настоящих мастеров печатного слова

«Чих» - это ингредиент торта? | Фото: pomada.cc.

 

6. «Ну, в принципе, кишки - одна из составляющих мишек!»


 

 
Были мишки, стали кишки! | Фото: ЯПлакалъ.

Были мишки, стали кишки! | Фото: ЯПлакалъ.

 

7. «Ну что, мы сумели заинтриговать вас?»


 

 
17 эпичных надписей, от настоящих мастеров печатного слова

«А чего не будет вы узнаете 22 числа в 9 утра!» | Фото: Калапуцки.

 

8. «Ну, такой чтобы хотя бы буквы знал...»


 

 
Читать умеешь - уже хорошо, звони! | Фото: Женские хитроспетения.

Читать умеешь - уже хорошо, звони! | Фото: Женские хитроспетения.

 

9. «Не подскажите, куда намазывать?
»


 

 
17 эпичных надписей, от настоящих мастеров печатного слова

«Дорогой, купи мне что-то сенсуальное в Ашане!» | Фото: Surfingbird.

 

10. «А чем беременные производители отличаются от не беременных?»


Только для беременных производителей! | Фото: AdMe.

Только для беременных производителей! | Фото: AdMe.

 

11. «Что же такого натворили эти несчастные племяшки?»


Блюдо от шеф-повара. | Фото: makataka.

Блюдо от шеф-повара. | Фото: makataka.

 

12. «Ух, Джек Лондон, сильно сказал!»


По мнению Novate.ru, переводчик перестарался! | Фото: PlacePic.

По мнению Novate.ru, переводчик перестарался! | Фото: PlacePic.

 

13. Какой еще «константин» и почему с маленькой буквы?


И так ничего непонятно, а тут еще и Константин какой-то нарисовался! | Фото: Телеграф.

И так ничего непонятно, а тут еще и Константин какой-то нарисовался! | Фото: Телеграф.

 

14. Забыли дописать, что грамматический словарь тоже требуется!


17 эпичных надписей, от настоящих мастеров печатного слова

... и грамматический словарь. | Фото: Телеграф.

 

15. Никак не пойму, только для задней части, что ли?


Когда сильно сэкономили на вывеске. | Фото: Лада Ларгус клуб.

Когда сильно сэкономили на вывеске. | Фото: Лада Ларгус клуб.

 

16. «Интересно, а считают они также грамотно, как пишут?»


Экзотические цветы. | Фото: Пикабу.

Экзотические цветы. | Фото: Пикабу.

 

17. «Вы там поосторожней с этой кроватью, она реально очень яростная!»


Очень яростная кровать! | Фото: Megazaryad.com.

Очень яростная кровать! | Фото: Megazaryad.com.

 

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17 эпичных надписей, от настоящих мастеров печатного слова

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17 эпичных надписей, от настоящих мастеров печатного словаПодписаться на мой Instagram
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