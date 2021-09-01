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Шокирующие фото людей в затопленных домах

Фотопроект Гидеона Менделя «Тонущий мир» — застывшее напоминание о том, что, пока множество людей спорят о том, существует ли вообще это самое изменение климата, некоторые уже вовсю испытывают на собственной шкуре его последствия.

«”Тонущий мир” — попытка визуально запечатлеть масштабы климатических изменений. Это могут быть фотографии выживших во время наводнений людей в затопленных домах или на фоне когда-то бывших прекрасными и пригодными для жизни ландшафтов. Сохраняя хладнокровие, герои снимков застывают перед камерой, глядя в объектив с некой тревожной притягательностью», — рассказал Гидеон.

Шокирующие фото людей в затопленных домах


Гидеон хотел продемонстрировать разрушительное воздействие климатических изменений за последние девять лет. «Проект стартовал в 2007 году. С тех пор я посетил многие территории, где происходили наводнения: побывал на острове Гаити, в Пакистане, Австралии, Таиланде, Нигерии, Германии, на Филиппинах, в Великобритании, Индии, Бразилии, Бангладеш и в США», — говорит он.

Может быть, для нас это повод тоже обратить внимание на проблему?

Шокирующие фото людей в затопленных домах

Таиланд, 2011. Городок затопило, но женщина все равно идет в магазин, чтобы купить продукты для своей семьи.

Шокирующие фото людей в затопленных домах

Пакистан, 2010. Житель города Хайрпур-Натан-Шах по имени Ахмед стоит посреди улицы. Наводнение было признано крупнейшим в истории Пакистана.

От него в той или иной степени пострадали около 20 миллионов человек.

Шокирующие фото людей в затопленных домах

Нигерия, 2012. Семейная пара Хоуп и Виктор Америка у своего затопленного дома.

Шокирующие фото людей в затопленных домах

Зимой 2013-2014 года по Британским островам прокатились мощнейшие ураганы, которые принесли с собой ливни и наводнения.

Шокирующие фото людей в затопленных домах

Дэйв и его 12-летняя дочь позируют в своем затопленном доме в деревушке Барроубридж, графство Сомерсет.

Шокирующие фото людей в затопленных домах

Нигерия, 2012. Джозеф и Эмдьюранс Эдем с детьми перед воротами своего дома.

Шокирующие фото людей в затопленных домах

Бразилия, март 2015. Жоао де Перрейра у своего дома.

Шокирующие фото людей в затопленных домах

Индия, август 2007. Чинта и Самундри Дави.

Шокирующие фото людей в затопленных домах

США, штат Южная Каролина, 2015.

Шокирующие фото людей в затопленных домах

Бразилия, Риу-Бранку, март 2015. Франциска Чагас дос Сантос.

Шокирующие фото людей в затопленных домах

Пакистан, сентябрь 2010.

Шокирующие фото людей в затопленных домах

США, штат Южная Каролина, октябрь 2015. Кейт Несбитт на крыльце своего затопленного дома.

Шокирующие фото людей в затопленных домах

Индия, Кашмир, октябрь 2015.

Шокирующие фото людей в затопленных домах

Германия, Саксония, октябрь 2013. Бриджит и Фридхельм Тотц в своем затопленном доме.

Шокирующие фото людей в затопленных домах

Великобритания, Южный Йоркшир, июнь 2007. Грэхем и Киран Ли пытаются навести порядок после наводнения.

Шокирующие фото людей в затопленных домах

Таиланд, Бангкок, ноябрь 2011.

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