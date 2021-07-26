Логово дьявола: 7 необъяснимых исчезновений в Бермудском треугольнике

Спустя сотню лет тайна Бермудского треугольника так и не разгадана. Многие считают, что пропажа судов и самолетов в этом районе — обычное стечение обстоятельств, другие полагают, что место связано с паранормальной активностью. Над истиной можно лишь гадать, но факт остается фактом — именно в этом месте пропало больше всего людей, чем где-либо еще на земле.
1. «Циклоп»
«Циклоп». | Фото: Официальный форум игры World of Warships.
Американское судно «Циклоп», перевозившее десять тысяч тонн марганцевой руды, пропало без вести 4 марта 1918 года в районе Бермудского треугольника. На борту находилось 306 человек — члены экипажа и пассажиры. 16 февраля 1918 года пароход покинул порт Рио-де-Жанейро и направился в сторону Америки. Существует ряд теорий, объясняющих, почему корабль затонул. Считается, что наиболее вероятной причиной была перегрузка корабля более плотным грузом. Никаких следов «Циклопа» так и не было найдено. Этот инцидент стал самым масштабным по числу жертв, пропавших в этом районе.
2. «Рейс 19»
«Рейс 19». | Фото: fishki.net.
«Рейс 19» был учебным полетом пяти торпедоносцев, которые бесследно исчезли 5 декабря 1945 года над Атлантикой. Каждый самолет был трехместным, поэтому пропало четырнадцать человек. Маршрут тренировочного полета был совершенно стандартным — имелось достаточное количество наземных ориентиров, что сводило вероятность навигационной ошибки к нулю. Тем не менее рейс так и не вернулся на базу. Следователи ВМС США считают, что причиной все же стала ошибка пилотов, из-за которой бомбардировщики сбились с пути, израсходовали все топливо и упали в океан. Как бы там не было, «Рейс 19» считается самым загадочным исчезновением за всю историю авиации.
3. «Star Tiger»
«Star Tiger». | Фото: TRIANGLEOFBERMUDA - WordPress.com.
Пассажирский самолет «Star Tiger», принадлежавший компании British South American Airways, бесследно исчез над Атлантическим океаном во время полета между Азорскими и Бермудскими островами 30 января 1948 года. На борту «Star Tiger» находился в общей сложности 31 пассажир. Тайна исчезновение самолета наряду с пропажей лайнера «Star Arie»l в 1949 году до сих пор не разгадана. Исчезновение этих двух самолетов помогло создать и укрепить легенду о Бермудском треугольнике.
4. «Dakota DC-3»
«Dakota DC-3». | Фото: Aircraft Details.
Самолет Douglas Dakota DC-3 вылетел из аэропорта Сан-Хуана в Пуэрто-Рико по направлению в Майами 28 декабря 1948 года. Спустя одиннадцать минут диспетчеры аэропорта установили связь с пилотами самолета, которые сообщили, что рейс идет в штатном режиме. По данным Novate.ru, последнее сообщение от «DC-3» было получено в четыре утра. До Майами оставалось всего пятьдесят миль. Несмотря на это, самолет так не прибыл в аэропорт и не вышел на связь. Масштабная поисково-спасательная операция не принесла никаких результатов.
5. «Рейс 441»
«Рейс 441». | Фото: LiveJournal.
«Рейс 441» был крупным перевозчиком, принадлежавшим ВМС США. 30 октября 1954 года самолет вылетел с Азорских Островов с 42 пассажирами на борту. На расстоянии примерно 400 миль связь с самолетом прервалась. Как и в случае с другими инцидентами в Бермудском треугольнике, «Рейс 441» внезапно исчез с радаров после регулярной связи. В конструкции самолета было много плавучих элементов, но обломков так и не было найдено.
6. «Witchcraft»
«Witchcraft». | Фото: Seafarers Journal.
Ночью 22 декабря 1967 года в районе Бермудского треугольника пропал 23-футовый круизный катер. Владелец судна Дэн Бэррак решил отправиться в короткую морскую прогулку, чтобы понаблюдать за ночными огнями Майями. Известно, что технически катер был в полном порядке. Судно отошло недалеко от берега и, казалось бы, ничего не предвещало беды. Неожиданно в береговой охране раздался вызов. Бэррак сообщил по радио, что его лодку ударил какой-то предмет, но в его голосе не было особой тревоги. Береговая охрана прибыла в приблизительное местоположение катера двадцать минут спустя, но судно к тому времени бесследно исчезло.
7. «Trislander»
«Trislander». | Фото: Википедия.
Трехдвигательный самолет «Trislander» вылетел из Сантьяго в Нью-Йорк 15 декабря 2008 года с 12 пассажирами на борту. Примерно через 35 минут после взлета он полностью исчез с радаров. Береговая охрана США начала масштабную поисковую операцию, но самолет так и не был найден. Последнее известное местонахождение было в четырех милях к западу от острова Западный Кайкос. Это исчезновение стало последним в Бермудском треугольнике.
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