6 признаков «неряшливой хозяйки» в доме, которые сразу же бросаются в глаза гостям

В каждом доме есть такие вещи, которые первыми бросаются в глаза гостям. По этим вещам очень часто формируется мнение о хозяйке или хозяине, который за всем этим богатством следит. Так, что если в ближайшее время ждете гостей, следует в первую очередь проверить следующие шесть пунктов.
1. Неприятный запах
Это точно заметят гости. /Фото: domvpavlino.ru.
Первое и самое главное, на что обратит в доме (или квартире) внимание каждый гость – это запах. Причин у неприятного «аромата» может быть много. Подтекающий холодильник, залежавшийся мусор, засор в канализационной системе – вот лишь немногое, что стоит проверить в первую очередь.
2. Следы на зеркалах
Все должно быть чистым. /Фото: womanadvice.ru.
Зеркала нужно регулярно протирать, ведь на них постоянно появляются разного рода следы и отпечатки. Особое внимание следует уделять тому зеркалу, которое находится в ванной. Лучше всего протирать зеркало с использование специального средства для мытья, дабы добиться максимально положительного эффекта.
3. Грязный пол
Пол следует мыть. /Фото: ilitkeramika.ru.
У грязного пола в доме также много разных причин. Буквально все будет оставлять на полу следы и мусор, начиная от уличной обуви и заканчивая неосторожно пролитым напитком. Все это намекает на то, что пол следует мыть регулярно и тщательно, если не хочется в глазах знакомых прослыть неряшливым.
4. Обеденный стол
Не забывайте протирать стол после трапезы. /Фото: arh.en.cx.
Если на столе имеется скатерть и салфетки, то их нельзя забывать регулярно стирать и обновлять. В процессе приема пищи на подобной «одежке» то и дело остаются трудновыводимые пятна. Если скатерти нет, то поверхность стола все равно нельзя запускать. После каждого приёма пищи ее следует протирать влажной тряпкой.
5. Комнатные растения
Зачахшие растения совсем не красиво. /Фото: krrot.net.
Многие люди заводят комнатные растения. Немало из них забывает при этом о том, что за ними следует осуществлять соответствующий уход. Полив и срезание сухих листов – вот две обязательные процедуры из программы «минимум», которые следует производить в обязательном порядке на регулярной основе. Если не хочется, чтобы цветочки зачахли.
6. Унитаз
Нужно периодически мыть. /Фото: aol.com.
Последнее по очереди, но не последнее по значению. Если не ухаживать за унитазом, то со временем его ободок станет грязным. Зрелище не самое приятное. Поэтому надеваем перчатки, берем моющее средство и на абордаж!
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