Как пересадить взрослую розу

Садоводам порой приходится пересаживать не только молодые растения, но и те, которые уже не один год красуются на участке. И на то могут быть разные причины. В этой статье мы расскажем, как правильно пересадить розы на другое место в саду.

Розы считаются довольно капризными цветами, но это не значит, что с них нужно сдувать пылинки и ни в коем случае не пересаживать. Если уж возникла такая необходимость, то даже взрослое растение можно переселить на другое место. Но при этом следует учесть некоторые правила.



Когда лучше пересаживать розы?

Инструкция, как пересадить большую или старую розу

Как пересадить цветущую розу?

Как пересадить плетистую и вьющуюся розу?

Наиболее подходящее время для пересадки роз на другое место – ранняя весна и ранняя осень (с конца августа до середины сентября). Поздней осенью эту процедуру лучше не проводить, поскольку неокрепшая после пересадки роза может плохо пережить зиму.Если у вас нет другого выхода, пересадить розу с места на место можно и летом (обязательно в пасмурную погоду). Но в таком случае вам придется сильно обрезать куст. Если растение довольно высокое, то нужно укоротить побеги до 40-50 см, а старые – удалить полностью. При пересадке маленького куста нужно подрезать лишь молодые невызревшие побеги.Во время пересадки при помощи обрезки можно придать кусту розы желаемую формуУсловия выращивания розы на новом месте должны быть максимально приближены к прежним, чтобы растение испытывало меньше стресса.Новое место обитания розы может отличаться лишь в том случае, если нынешнее ей абсолютно не подходит. Но участок обязательно должен быть защищен от ветра. И учтите, что розы не любят глубокую тень и грунт, в котором застаивается влага.Тщательно подготовьте посадочную яму: удалите все корни сорняков, на дно положите дренаж, заправьте лунку плодородной почвой (можно добавить компост) и оставьте на 2-3 недели, чтобы земля немного осела. После этого приступайте к выкапыванию куста.Постарайтесь выкопать розу по проекции кроны – с максимально большим земляным комом. Чтобы это было легче сделать, предварительно обильно полейте почву под кустом. Тогда земля будет меньше осыпаться. Чтобы к раскидистому растению было проще подступиться, свяжите его побеги плотной веревкой.Невысокий куст вы без труда выкопаете самостоятельно, а если земляной ком получится слишком большим, привлеките к пересадке помощникаПо периметру куста выкопайте траншею и постепенно заглубляйте ее, пока не получится довольно глубокая канава. Затем обвяжите земляной ком любой тканью или полиэтиленовой пленкой и продолжайте подкапывать под основание куста. Если чересчур длинные корни растения мешают вам достать земляной ком, отрубите их острым лезвием лопаты. При правильном уходе на новом месте они быстро восстановятся. Только перед посадкой места срезов желательно присыпать древесным углем.Если куст очень большой, под его основание подложите прочный и довольно длинный предмет (например, лом) и, используя его как рычаг, вытащите растение. Аккуратно положите куст на предварительно расстеленную ткань и перетащите к новому месту. Чтобы земляной ком не рассыпался, обвяжите его шпагатом.Если розе предстоит дальнее «переселение» (например, на другой участок), то земляной ком нужно обернуть влажной мешковиной, чтобы корни не высохли.Поставьте розу в посадочную яму так, чтобы присыпанный землей куст оказался на том же уровне, что и был на прежнем месте. Обвязку с кома снимите после того, как заполните почвой половину ямы. Затем полейте почву водой, подождите, пока она впитается, и после этого засыпьте посадочную яму до краев и снова полейте. Если почва осела, досыпьте немного земли, чтобы вокруг корней розы не осталось воздушных пустот.При пересадке большого куста розы расходуют 1,5-2 ведра воды.Этот способ подойдет, если вы ищете ответ на вопрос, как пересадить чайную розу, а также любую кустовую форму.В первый месяц после пересадки растение нужно регулярно, но умеренно поливать и притенять во время яркого солнца. Весной и летом также рекомендованы ежедневные опрыскивания кроны. После пересадки розы нежелательно тревожить в течение нескольких лет, чтобы они адаптировались к новому месту обитания.Если вы хотите пересадить розу во время цветения, то в текущем году придется пожертвовать красотой, поскольку с куста следует удалить все цветки и бутоны. Это нужно для того, чтобы роза хорошо прижилась на новом месте и все свои силы направила на восстановление корневой системы, а не формирование цветков.Цветущую розу пересаживают только в крайнем случае и при этом удаляют все бутоныКроме того, нужно с особой бережностью отнестись к корням и постараться минимально травмировать их, при этом желательно сохранить даже длинные корни. В остальном технология пересадки не отличается от вышеописанной.При пересадке этих растений тоже нужно учесть некоторые особенности. Первым делом следует снять побеги с опоры. У рамблеров сохраняют все побеги текущего года, а в конце августа (если пересадку осуществляют весной) их верхушки прищипывают, чтобы ветви одревеснели. Побеги старше двух лет полностью удалите сразу после окончания цветения.При пересадке клаймингов все длинные побеги лучше укоротить на 1/2 или 1/3, иначе вам будет сложно транспортировать растение на другое место.Как видите, пересадка взрослой розы – довольно трудоемкий процесс, но все же возможный. И при грамотном уходе ваша королева цветника будет цвести не хуже, чем раньше.