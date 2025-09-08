С нами не соску...
Крылышки как из KFC и еще три потрясающих рецепта блюда, которое станут любимым в семье



Куриные крылышки являются одним из самых популярных блюд в сети фастфудов. Невероятно ароматные, с аппетитной хрустящей корочкой и потрясающим соусом – что может быть лучше? Осталось только узнать, как приготовить их на своей кухне. Novate.ru делится рецептом крылышек как из KFC, а также несколькими другими вариациями этого блюда.


Рецепт 1: Крылышки KFC


Крылышки готовятся в двойной панировке. / Фото: gotovim-po.ru

Крылышки готовятся в двойной панировке. / Фото: gotovim-po.ru

 

Для приготовления острых и хрустящих крылышек KFC вам понадобятся следующие продукты:

• два килограмма куриных крыльев;
• три яйца;
• 500 миллилитров растительного масла для фритюра;
• 100 граммов панировочных сухарей;
• 100 граммов кукурузного крахмала;
• 80 граммов сгущенного молока;
• 100 граммов майонеза;
• 20 граммов арахисовой пасты;
• 20 граммов яблочного уксуса;
• 5 граммов специи для курицы;
• соль и перец по вкусу.

Каждое крыло нужно разрезать на три части, убирая самую мелкую, которая в этом рецепте вам не пригодится. Далее готовим маринад. В глубокой миске нужно смешать сгущенное молоко, майонез, уксус, арахисовую пасту, специи и хорошо все перемешать. Затем добавьте в маринад крылья и оставьте их на 20-30 минут.

Поставьте на плиту кастрюлю с растительным маслом и доведите его до температуры 200 градусов – это наш фритюр, который необходим для приготовления крылышек. Далее в одной миске взбейте три яйца с щепоткой соли, в другую насыпьте панировочные сухари, а в третью – крахмал, который не даст мясу подгореть.

Каждое крыло нужно будет сначала опустить в крахмал, потом – в яйца и в конце – в сухари, после чего отправить во фритюр.
Крылышки следует обжаривать в масле около пяти-семи минут, пока они не приобретут красивую золотистую корочку. Чтобы избавиться от лишнего масла, после приготовления крылья следует выложить на бумажное полотенце, а уже потом – на тарелку.

Полезный совет: Чтобы на руках не образовалось подобие теста, разделите их на сухую и мокрую. Сухой рукой нужно будет опускать крылья в крахмал, сухари и фритюр, а мокрой – в яйца.

Рецепт 2: Куриные крылышки «Баффало»


Острые крылья с сырным соусом «Блю Чиз». / Фото: gastronom.ru

Острые крылья с сырным соусом «Блю Чиз». / Фото: gastronom.ru


 

Это традиционная закуска американской кухни. Она невероятно популярна в барах, особенно спортивных и пивных. Многие пабы специализируются исключительно на крылышках «Баффало», подавая их с различными соусами.

Итак, для блюда подготовьте следующие ингредиенты:

• десять-двенадцать куриных крылышек;
• три столовых ложки сливочного масла;
• 100 граммов сметаны;
• 100 граммов голубого сыра;
• 100 граммов майонеза;
• четыре столовых ложки острого соуса чили;
• половина чайной ложки соли;
• половина чайной ложки кайенского перца;
• половина чайной ложки молотого черного перца;
• одна столовая ложка уксуса;
• два-три зубчика чеснока.

Для начала следует отрезать кончики крылышек – они нам не понадобятся. Далее приготовьте маринад из растопленного сливочного масла, соуса чили и специй. Две столовых ложки следует отлить в другую емкость. Смешайте крылья с маринадом и оставьте при комнатной температуре на 30 минут – этого времени должно хватить, чтобы мясо хорошо пропиталось вкусами.

Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте крылья запекаться на 15 минут. Чтобы они равномерно поджарились с обеих сторон, выложите их не на противень, а на решетку, и включите режим «Сверху и снизу». Пока птица будет готовиться, приготовьте соус «Блю Чиз». Смешайте в чаше блендера сметану, сыр, майонез, уксус и чеснок. По истечении времени достаньте крылья из духовки, переложите в красивую тарелку, полейте оставшимся маринадом и подавайте вместе с соусом.

Рецепт 3: Кэлэ Цзи Чи


Куриные крылья по китайскому рецепту готовятся в кока-коле. / Фото: attuale.ru

Куриные крылья по китайскому рецепту готовятся в кока-коле. / Фото: attuale.ru

 

Как вы уже, наверное, догадались по названию – это блюдо современной китайской кухни. Оно стало популярным в 80-х годах прошлого века. По одной из версий, Кэлэ Цзи Чи впервые приготовили в одном из ресторанов в городе Цзиньань, когда повар нечаянно пролил «Кока-колу» в маринад с крыльями. Когда блюдо уже было готово, кулинары заметили, что благодаря газировке птица получилась сочной, мягкой, с пикетным вкусом. А бонусом была потрясающе красивая глазурь.

В список ингредиентов входят:

• один килограмм куриных крыльев;
• один литр кока-колы;
• две столовых ложки растительного масла;
• одна столовая ложка сахара;
• одна столовая ложка соевого соуса;
• одна столовая ложка соуса чили;
• имбирь, чеснок, соль, перец по вкусу;
• кунжут и зеленый лук для подачи по желанию.

Крылья необходимо промыть, обсушить и разрезать на три части, удалив самую короткую. Далее поставьте на плиту сковороду, налейте в нее растительное масло и сахар. Аккуратно помешивая, доведите кристаллы сахара до полного растворения – он должен сначала превратиться в сироп, а затем в золотистую карамель. Положите в сковороду крылышки, но будьте предельно аккуратны – из-за того, что смесь масла и карамели нагревается достаточно сильно, может быть много брызг. Крылышки необходимо обжарить по три минуты с каждой стороны, пока они не приобретут золотистый оттенок. Чтобы мясо покрылось карамелью равномерно, несколько раз перемешайте содержимое сковороды. Добавьте к крылышкам соевый соус и чили, хорошо перемешайте и обжаривайте еще две минуты.

Далее вам нужно будет влить в сковороду кока-колу. В зависимости от размера и глубины посуды количество напитка может отличаться. Ориентировочно понадобится один литр, но самое главное, чтобы он покрыл крылышки. Доведите все до кипения и попробуйте соус на вкус, возможно, понадобится еще соль или сахар. Но учитывайте, что в процессе приготовления он еще уварится и станет более насыщенным. Уменьшите огонь, чтобы соус продолжал кипеть, но не «сбегал». Готовьте крылышки около 35-45 минут – соус должен увариться, загустеть и приобрести красивый глянцевый блеск.

Рецепт 4: Крылышки в соусе барбекю


Крылышки в соусе из кетчупа и паприки. / Фото: webmangal.ru

Крылышки в соусе из кетчупа и паприки. / Фото: webmangal.ru


 

Ароматные крылышки с аппетитной хрустящей корочкой можно приготовить на мангале, гриле или в духовке – в любом случае получается очень вкусно. Самое главное – правильно приготовить соус барбекю, главными ингредиентами которого в нашем рецепте является кетчуп и паприка.

Подготовьте следующие ингредиенты:

• 500 граммов куриных крылышек;
• один репчатый лук;
• два-три зубчика чеснока;
• чайная ложка молотой паприки;
• половина чайной ложки острого перца;
• три столовых ложки соевого соуса;
• две столовые ложки яблочного уксуса;
• три столовых ложки лимонного сока;
• три столовых ложки растительного масла;
• 100 граммов томатного кетчупа;
• 50 граммов сахара;
• 50 граммов меда;
• 10 граммов свежего имбиря;
• соль и перец по вкусу.

От крылышек отрежьте самую крайнюю часть, а затем разделите на две половины. Посолите, поперчите, сбрызните маслом и отправьте на гриль. Обжарьте до готовности с обеих сторон.
Больше времени понадобится для приготовления соуса. Для начала измельчите лук и поджарьте его на сковороде до золотистого цвета вместе с паприкой и острым перцем. Добавьте очищенный и натертый на терке имбирь и чеснок. Всыпьте столовую ложку сахара и, аккуратно помешивая, доведите его до состояния карамели. Положите мед, хорошо перемешайте, а через две минуты добавьте лимонный сок, уксус и соевый соус. Тушите, пока не пропадете резкий уксусный запах. Следующий ингредиент – кетчуп. Протушите все содержимое сковороды две-три минуты, затем пробейте блендером, чтобы получилась однородная масса, и доведите соус до загустения.

Готовые крылья окуните в соус барбекю и обжарьте по две-три минут с каждой стороны. Можно подавать к столу. Приятного аппетита!

