С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Детали, которые добавят пространства в маленьком жилье

Самые незначительные детали могут кардинально поменять представление об интерьере. В любом помещении, даже с маленькой площадью, большую роль отдают местам для хранения. В материале мы собрали несколько приспособлений и удобных элементов, которые смогут создать уют в квартире.

1. Держатели на дверцы шкафчиков

Простой держатель, который раньше использовали для хранения журналов и газет, пригодится вам в любой комнате.
Установите его на дверцу тумбочки или шкафа, чтобы расположить в нем необходимые мелочи.

Детали, которые добавят пространства в маленьком жилье

2. Лестница для хранения вещей

Обычная лестница – это еще один способ хранения вещей. Можно взять как деревянную, так и металлическую, главное – хорошо прикрепить ее к стене и полу. Например, в ванной комнате лестница будет играть роль держателя для полотенец и халатов.

Детали, которые добавят пространства в маленьком жилье

3. Универсальные держатели

Универсальные и многофункциональные держатели позволяют отказаться от дополнительных шкафов, полок и стеллажей. Такой вариант отлично смотрится в кухне и ванной комнате.

Детали, которые добавят пространства в маленьком жилье

4. Откидной столик

Возьмите на заметку идею откидного столика. В ванной комнате он может выполнять роль привычной тумбочки, а на кухне можно сделать предмет чуть больше, чтобы использовать его в качестве полноценного обеденного стола.

Детали, которые добавят пространства в маленьком жилье

5. Разделители для вертикального хранения

На фото вы можете сами убедиться в удобстве разделителей для вертикального хранения. Такое приспособление можно легко разместить в любом шкафу или на полке. И так, кстати, гораздо легче найти нужную вещь.

Детали, которые добавят пространства в маленьком жилье

6. Карманы для хранения вещей

В ванной комнате всегда не хватает места для расположения полноценного шкафа или стеллажа. Если бюджет не позволяет купить этажерку под стиральную машину или под унитаз, тогда присмотритесь к шторке с большим количеством карманов.


Детали, которые добавят пространства в маленьком жилье

7. Узкий столик

Небольшой узкий столик сможет решить проблему с рабочим столом. За такой мебелью гораздо удобнее работать, чем, например, лежа на кровати.

Детали, которые добавят пространства в маленьком жилье

8. Полупрозрачные шторы

Если комната очень маленькая, тогда лучше отказаться от слишком тяжелых и темных штор. Дизайнеры предлагают выбрать вариант полупрозрачных моделей, которые смогут поглотить свет и украсить комнату.

Детали, которые добавят пространства в маленьком жилье

9. Открытый пол

И еще один совет от дизайнеров интерьера. Если квартира не отличается большой площадью, тогда стоит отказаться от любых ковровых покрытий. Все дело в том, что такая деталь будет еще больше скрадывать пространство.

Детали, которые добавят пространства в маленьком жилье

10. Угловая мебель

Запомните, что малогабаритное помещение должно быть обустроено в стиле минимализм. Если нет возможности отказаться от какой-то мебели, тогда рекомендуем делать ставку на угловые варианты.
Детали, которые добавят пространства в маленьком жилье

Маленькая комната может стать более просторной и уютной. Для этого достаточно правильно выбрать мебель и организовать комфортное хранение вещей.
Ссылка на первоисточник
детали