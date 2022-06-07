Цветы, которые станут альтернативой петунии

Прекрасная петуния — растение, которое садоводы очень часто выбирают для выращивания на своем участке, верандах и балконах, упуская из виду другие невероятно красивые, но при этом менее требовательные цветы.

В следующий раз при выборе растений, обязательно обратите внимание на эти 5 неприхотливых вариантов, в которые просто невозможно не влюбиться: фуксия ампельная, вербена, бальзамин ампельный, пеларгония, калибрахоа — цветы, которые станут украшением участка и балкона.



Фуксия ампельная

Вербена

Бальзамин ампельный

Пеларгония щитовидная (плющелистная)

Калибрахоа