Цветы, которые станут альтернативой петунии

Прекрасная петуния — растение, которое садоводы очень часто выбирают для выращивания на своем участке, верандах и балконах, упуская из виду другие невероятно красивые, но при этом менее требовательные цветы.
В следующий раз при выборе растений, обязательно обратите внимание на эти 5 неприхотливых вариантов, в которые просто невозможно не влюбиться: фуксия ампельная, вербена, бальзамин ампельный, пеларгония, калибрахоа — цветы, которые станут украшением участка и балкона.
Фуксия ампельная
Вербена
Бальзамин ампельный
Пеларгония щитовидная (плющелистная)
Калибрахоа
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