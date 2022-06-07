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Цветы, которые станут альтернативой петунии

Прекрасная петуния — растение, которое садоводы очень часто выбирают для выращивания на своем участке, верандах и балконах, упуская из виду другие невероятно красивые, но при этом менее требовательные цветы.
В следующий раз при выборе растений, обязательно обратите внимание на эти 5 неприхотливых вариантов, в которые просто невозможно не влюбиться: фуксия ампельная, вербена, бальзамин ампельный, пеларгония, калибрахоа — цветы, которые станут украшением участка и балкона.

Фуксия ампельная


Цветы, которые станут альтернативой петунииЦветы, которые станут альтернативой петунии

Вербена


Цветы, которые станут альтернативой петунииЦветы, которые станут альтернативой петунии

Бальзамин ампельный


Цветы, которые станут альтернативой петунииЦветы, которые станут альтернативой петунии

Пеларгония щитовидная (плющелистная)


Цветы, которые станут альтернативой петунииЦветы, которые станут альтернативой петунии

Калибрахоа


Цветы, которые станут альтернативой петунииЦветы, которые станут альтернативой петунии
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