С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Горелик
    Наиболее точный способ измерения градусником сначала подмышечный, после анальный и в заключение оральный по вкусу и з...Почему в США темп...
  • Алина
    Как хочется услышать,что и у нас за период с 2010 года посажено столько-то тысяч гектаров леса (страшные пожары запом...Как собаки помога...
  • Вано Ванов
    До 60 лет дожил, но вреда от одуванчиков ни где не встречал. Кто ж такой "умный" догадался его вне закона объявить? Н...Простой инструмен...

Эффективная подкормка для огурцов

Хотите дать огурцам натуральную и очень эффективную подкормку, после которой они будут расти даже быстрее, чем на дрожжах? Тогда воспользуйтесь советом знающих огородников и дачников.
Эффективная подкормка для огурцов
В 10 л воды растворите 1 л сырого натурального молока (можно кислого или даже кефира), добавьте 3 капли йода, размешайте. Важно: молоко не должно быть пастеризованное — от него вы не увидите такого эффекта. Выливайте 1 л подкормки под куст. Молоко питает растение огурца в период формирования плода и плодоношения, помогает ему быстрее восстановиться и укрепиться. После такой подкормки вы не будете знать, куда девать огурцы!
Эффективная подкормка для огурцов
Подробнее о подкормке огурцов молоком смотрите в видео ниже:

Ссылка на первоисточник
Огурцыподкормка
Обсудить

Картина дня

наверх