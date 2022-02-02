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5 автомобилей, на каждый из которых пришлось бы зарабатывать 10 жизней


Самые дорогие автомобили последнего времени.

Самые дорогие автомобили последнего времени.

Когда автомобили только появились, они были предметом роскоши. В последующие десятилетия почти все крупные автомобильные производители стремились сделать данный вид транспорта, как можно более доступным для широкого круга потребителей. Хотели они этого не из кристально чистого идеализма, но из меркантильных соображений, что не так уж плохо в конечном итоге в данном вопросе. Тем не менее, во все времена, в том числе и сейчас, был и остается сегмент автомобилей. Такие машины себе может позволить далеко не каждый богач. Вот 5 авто из этой когорты, которые пришли к нам совсем недавно.

1. Koenigsegg CCXR Trevita


Алмазный красавчик.

Алмазный красавчик.

 

Автомобиль Koenigsegg CCXR Trevita можно смело считать одним среди «конвейерных». Машина стоит от 4.8 млн долларов. Откуда такая цена? Виной всему новая отделка салона и новый дизайн кузова. Все дело в том, что машина буквально покрыта бриллиантами, а они, как известно, стоят очень не дешево. Работает этот «зверь» между прочим, на 4.8-литровом V8 двигателе, способном дать более 1 тысячи «лошадей».

 

2. Lamborghini Veneno


Настоящий стиляга.

Настоящий стиляга.

 

Другой супер дорогой автомобиль. Покупка обойдется примерно в 4.5 млн американских долларов. Такой высокий ценник продиктован тем, что машина выпущена ограниченной серией к 50-летию компании-производителя.
Работает этот красавчик на 6.5-литровом двигателе V12 с крутящим моментом в 8 400 Нм и мощностью в 740 л.с. До 100 км\ч машина разгоняется за 2.9 секунды.

 

3. W Motors Lykan Hypersport


Стиль и качество.

Стиль и качество.

 

Автомобиль который не много, не мало стоит 3.4 млн долларов. Один из немногих автомобилей в своем классе, про который можно утверждать, что он действительно «высококлассная роскошь», сочетающая в себе надежность, качество и стиль. Впрочем, все это не мешает автомобилю кичится тем, что у него в отделке используются драгоценные камни! Зачем? Пожалуй на этот вопрос ответа не существует.

 

4. Bugatti Veyron


Современный и мощный.

Современный и мощный.

 

Купить этого малыша можно за ту же сумму, что и предыдущего претендента. На сегодняшний день этот автомобиль входит в число самых быстрых в мире. Его двигатель способен продемонстрировать на треке 1 200 лошадиных сил. Будь у этого автомобиля пропеллер на капоте, он смог бы взлететь в воздух даже без крыльев! Нельзя не отметить и роскошный дизайн этого автомобиля.

 

5. Ferrari Pininfarina Sergio


Экзотический зверь.

Экзотический зверь.

 

Напоследок хочется представить Ferrari Pininfarina Sergio – самый дешевый автомобиль среди перечисленных. Его стоимость составляет 3 млн американских долларов, однако, этот факт нисколько не мешает ему быть одним из самых железных среди богачей и всякого рода коллекционеров. Автомобиль способен побаловать приятным, нежным дизайном и неплохими характеристиками.

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5 автомобилей, на каждый из которых пришлось бы зарабатывать 10 жизней

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5 автомобилей, на каждый из которых пришлось бы зарабатывать 10 жизнейПодписаться на мой Instagram
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