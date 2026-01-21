"Аэроплан" - история создания фильма

Джим Абрахамс, Дэвид и Джерри Цукеры. И их дебютная и уже легендарная работа «Аэроплан», ныне причисленная к классике Голливуда, также как и «Горячие головы» является эталоном пародийного жанра.
Фильм-пародия «Аэроплан» был снят на киностудии «Paramount Picture». В качестве продюсеров над комедией трудились Джон Дэвисон и Говард Уинчел Кох, который как раз перед этим сложил свои полномочия в качестве президента Американской академии кинематографии и искусств, вручающей статуэтки «Оскар».
Идея снять комедию, пародирующую фильмы-катастрофы, пришла в голову друзей после случайного просмотра картины «Час ноль», в 1974 году. Но первоначально их мысль была направлена на съемки пародии на телевизионные рекламные ролики. Специалисты посоветовали авторам сократить количество подобных роликов, но они не послушались. В результате первый сценарий, называвшийся «Последний показ» («Late Show»), не был принят руководством компании. Тогда в него были внесены существенные изменения. В результате была создана картина «Аэроплан». Режиссеры учились снимать кино по ходу съемок этого фильма, так как многие вещи для них оказались мало знакомы. При этом Джерри Цукер обычно обитал в районе кинокамеры, а два его партнера наблюдали на мониторе за тем, что получалось в кадре.
Один из старейших американских композиторов Элмер Бернстайн занимался созданием музыкального сопровождения к картине «Аэроплан».
На главные роли режиссеры решили пригласить актеров, которые никогда ранее не играли комедийных персонажей и даже не участвовали в кинокомедиях. По их мнению, они должны были оказаться в их фильме смешнее любого знаменитого комика. Главного героя повествования Тэда Страйкера сыграл актер Роберт Хейз. Он был известен американскому зрителю, в основном, по телесериалам. Роль в картине «Аэроплан» стала для актера переломной. После этого он закрепился на кинематографических площадках на долгие годы. Впоследствии он также сумел проявить себя в озвучке анимационных фильмов. Именно его голосом говорят «Железный человек» и «Человек-паук».
В главной женской роли снялась актриса и модель Джулия Хэгерти. Работа в данном фильме стала для нее дебютной. Впоследствии ее еще не раз приглашали сняться в комедийных фильмах, в том числе у Вуди Аллена в картине «Сексуальная комедия в летнюю ночь», и у Альберта Брукса в ленте «Потерянные в Америке». Актер Роберт Стэк первоначально отказался от роли, так как ему не понравился сценарий. Но его переубедил другой актер, занятый в фильме, Ллойд Бриджес. Сыгравший командира злополучного лайнера Кларенса Овера, актер Питер Грейвс сначала категорически отверг свое участие в картине. Ему показалось, что его роль слишком сомнительная, а сценарий является безвкусным мусором. Одну из ролей сыграл актер Лесли Нильсен. После этого он стал появляться в подобных комедийных ролях постоянно. «Аэроплан» поднял его до небес славы.
Создатели кинокомедии «Аэроплан» не только сами снялись в эпизодических ролях, но и запечатлели в картине своих родственников. Дэвид и Джерри Цукеры попали в сцену в начале фильма, вызывая такси в окошке авиационного терминала. Джим Абрахамс предстал в образе одного из религиозных фанатиков, дарящих маленький цветок взамен на денежное пожертвование в фонд религиозной общины «Совесть». В нескольких сценах появилась мать Дэвида и Джерри, Шарлотта Цукер, мать Джима Абрахамса и сестра братьев Цукеров Сьюзен Бреслау. Она снялась в роли одного из агентов по продажам билетов в аэропорту. В эпизодических ролях в картине приняли участие множество известных в ту пору в США актеров. В их числе Джимми Уокер, он открывает капот самолета и проверяет уровень масла, Ховард Джарвис, он сидит в такси в ожидании главного героя фильма, Морин МакГоверн, она предстала в образе монахини с гитарой, интересующейся журналом «Жизнь мальчиков». Актриса Этель Мерман сыграла контуженного американского солдата во вьетнамском госпитале, убежденного, что он Этель Мерман.
Знаменитый баскетболист семидесятых годов прошлого столетия Карим Абдул-Джаббар сыграл роль второго пилота Роджера Мэрдока, живущего двойной жизнью. Первоначально на эту роль планировалось пригласить другую звезду спорта, бейсболиста Пита Роуза. Но тот из-за насыщенности спортивного графика и своего фанатичного отношения к своей игре, отказался от предложения. Для баскетболиста это была уже вторая роль в фильмах. До этого он снялся в последней ленте Брюса Ли «Игра смерти». В одном из эпизодов появилась известная американская актриса Барбара Биллингсли, наиболее известная по телесериалу «Оставьте это Биверу».
Кинопародия «Аэроплан» была снята в течение тридцати четырех дней, в основном в августе 1979 года.
На картину было потрачено всего 3,5 миллиона долларов. Картине был присвоен в США цензурный рейтинг PG, рекомендующий просмотр в присутствии взрослых.
Премьерный показ комедии «Аэроплан» состоялся 2 июля 1980 года в США. В Советском Союзе картина в кинотеатрах не демонстрировалась. Фильм оказался достаточно популярным, хотя создатели картины ждали результаты с большой тревогой из-за критических мнений, последовавших на предварительном просмотре. Общие сборы только в США составили 83,5 миллиона долларов. Он занял четвертое место по кассовым сборам в 1980 году. В США его посмотрел 31 миллион человек, на втором месте по количеству зрителей оказалась Франция – почти 3 миллиона человек, на третьем — Испания с 2,64 миллионами зрителей. В России картина была выпущена на DVD-дисках 26 января 2010 года, но пиратские копии существовали и ранее.
. В 1981 году фильм был удостоен премии Гильдии сценаристов США за лучшую комедию. Кроме этого он получил три номинации на премию BAFTA за лучший сценарий, на премию «Золотой глобус», как лучшая комедия или мюзикл, и на два приза «Молодой актер» (Росси Харрис) и лучшая молодая комедийная актриса (Джилл Вилан).
Критики положительно отозвались о комедии. На сайте «Роттен томатос» она получила 98 процентов хвалебных отзывов. Многоопытный критик Роджер Эберт в своей рецензии написал: «Аэроплан!» — это детский лепет, очевидный, предсказуемый, банальный и довольно часто смешной фильм. И причина этого смеха происходит, как раз оттого, что это детский лепет, предсказуемость и банальность».
Журнал «Империя» вставил картину в пятьсот величайших фильмов всех времен и народов. Газета «The New York Times» назвала эту комедию в числе тысячи лучших фильмов, когда-либо сделанных в мире. В 2007 году британский канал «Channel 4» признал этот фильм вторым среди всех комедий. В 2010 году фильм был отобран для хранения в Национальном реестре кинокартин Библиотеки Конгресса США, как культурно и исторически значимый. Картина оказала влияние на многие фильмы, впоследствии вышедшие в США. В 1982 году последовало продолжение этой ленты «Аэроплан 2».
