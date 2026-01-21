"Аэроплан" - история создания фильма

Один из старейших американских композиторов Элмер Бернстайн занимался созданием музыкального сопровождения к картине «Аэроплан».Как правило, его музыкальные творения не просто соответствуют видеоряду, а улучшают визуальное восприятие фильма. Эту особенность подметил даже знаменитый режиссер Мартин Скорсезе, после совместной работы с Элмером Бернстайном над фильмом «Мыс страха». В данном случае композитор сумел поработать именно в таком ключе. Элмер Бернстайн четырнадцать раз номинировался на получение статуэтки «Оскар», но стал ее обладателем только однажды, в 1967 году за музыку к фильму «Весьма современная Милли». Саундтрек к картине был выпущен студией «Regency Records» в 1980 году, но он был неполон и несколько изменен для европейских любителей музыки. Только в 2009 году студия «La-La Land Records» выпустила полный альбом с музыкальным сопровождением к фильму «Аэроплан». В цифровом формате саундтрек появился только 19 февраля 2013 года. Выпуск осуществила кинокомпания «Paramount Pictures».