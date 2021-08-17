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Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканов, а фламинго

Есть в этих на первый взгляд жутких работах, что-то пугающе чарующее. Что-то такое, от чего мурашки по коже и нервная дрожь, приправленная любопытством. И это далеко не кадры из очередного фильма ужасов про кладбище животных, а суровая правда жизни, притаившаяся на берегах озера Натрон (Танзания), которое превращает животных в застывшие изваяния…

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Из-за огромного количества соли, щёлочи и минералов это озеро в мгновение ока при контакте с водой, превращает животных в истуканы, полностью мумифицируя их. Запечатлеть столь необычные «статуи» удалось фотографу Нику Брандту (Nick Brandt), который во время работы в Африке и обнаружил это странное кладбище. И, тем не менее, даже тут есть свои исключения в виде некоторых видов рыб и розовых фламинго. Благодаря высокой температуре воды, достигающей 50-ти градусов, здесь для этих птиц созданы благоприятные условия для размножения, что позволяет им высиживать яйца в любое время года, а неприятный запах, исходящий от этого места, отпугивает разных хищников, лишая их возможности нападать на гнёзда. К тому же озеро Натрон – одно из излюбленных мест туристов, которые, отправляясь за яркими впечатлениями, ежегодно приезжают сюда, чтобы полюбоваться красивейшими видами больше похожими на сюрреалистические пейзажи, которые в зависимости от времени года меняют цвет.



Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Кальцинированная ласточка, озеро Натрон.

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Кальцинированная летучая мышь.

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Кальцинированная птица, озеро Натрон.

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Кальцинированный буйвол.

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Пугающее и одновременно манящее озеро Натрон.

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Одно из самых загадочных и зловещих мест на Земле.

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Фантастическая красота озера Натрон.

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

В зависимости от времени года Натрон меняет цвет.

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Смертельное озеро.

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Но даже здесь свои исключения. Розовые фламинго прекрасно чувствуют себя на озере Натрон.

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Натрон – пристанище для фламинго.

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Розовые фламинго на озере Натрон.

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Опасное озеро Натрон – прекрасное место для размножения фламинго.

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Озеро Натрон и колонии розовых фламинго.

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Воды озера надежно защищают фламинго от хищников во время высиживания яиц.

Смертельная красота озера Натрон: зловещее место, где животные превращаются в истуканы, а фламинго благоприятно размножаются

Озеро Натрон – дом малых фламинго.

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