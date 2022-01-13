Какое количество кофе безвредно для здоровья

Недавно был опубликован наиболее полный обзор полученных результатов о последствиях употребления кофеина и влиянии его на здоровье.







Кофе «Черная бессонница» борется за звание «сильнейшего в мире кофе» с другой маркой кофе под названием «Смертельное желание». Зерна последнего продаются в черном мешочке, на котором изображен череп с костями. На своей странице в интернете продавцы «Смертельного желания» обещают, что их «идеально обжаренный кофе сделает вас героем дома или офиса».



Сколько же кофеина требуется для героизма? В какой момент препарат (известный как 1,3,7-триметилксантин) становится небезопасным?



Канал CNN предостерегает, что «достаточно одной чашки «Черной Бессонницы», чтобы получить суточную дозу кофеина».



Для здоровых взрослых эта доза составляет 400 миллиграммов в день – около четырех чашек кофе, по-просту говоря.



Для многих и многих людей кофе является частью повседневной жизни и источником большой радости — иногда единственным приятным стимулом к пробуждению. Поэтому, когда говорят о норме потребления, любители кофе воспринимают это не как предостережение, а как невыполнимое требование. Утверждается, что в одной чашке «Черной бессонницы» содержится 702 миллиграмма кофеина. Это примерно в пять раз больше, чем в кружке домашнего пива, и в три раза больше, чем в чашке кофе Старбакс.

Ни один серьезный ценитель кофе не ограничится одной чашечкой. Если выпить две ‘venti’ чашки (по 0.5 мл) кофе «Черной бессонницы», то вы примерно в шесть раз превысите допустимый «предел».Но откуда все-таки взялись эти «предельные» 400 мл, и насколько все это серьезно?Эстер Майерс, специалист по контролю за систематическими исследованиями, говорит, что это действительно серьезно. В прошлом году она и ее коллеги занимались изучением безопасности кофеина. Ученые заново проанализировали данные, полученные в ходе многих исследований.Майерс объяснила, что пресловутый 400-миллиграммовый предел был установлен в 2003 году министерством здравоохранения Канады и данные, бесспорно, нуждались в перепроверке и обновлении.Команда изучила результаты более 700 исследований, целью которых было определить, безопасен ли кофеин при употреблении его в количестве не более 400 миллиграмм, и возникает ли угроза для здоровья в случае употребления его сверх установленной нормы. В число угроз входили проблемы с сердечно-сосудистой , опорно-двигательной и репродуктивной системой. Оказывается, что для большинства здоровых взрослых людей 400 миллиграмм кофеина – действительно безопасная ежедневная доза. Для беременных женщин безопаснее употреблять 300 миллиграммов или меньше.Употребление кофеина сверх нормы ведет к депрессии, безотчетной тревоге, повышению кровяного давления и снижению качества спермы.Значит ли это, что 500 миллиграммов в день опасны для здоровья?«Нет», говорит Майерс. «Люди по-разному реагируют на кофеин. Пока, к сожалению, ни одно исследование не выявило, какие люди более чувствительны к нему».Наиболее важным результатом работы команды Майерс было, по-видимому, понять, насколько мало мы знаем о кофеине. Нам еще предстоит узнать, как он влияет на взрослых людей, имеющих проблемы со здоровьем, как меняется воздействие кофеина в зависимости от того, когда и как часто мы его употребляем. Независимо от того, сколько мы уже знаем о кофеине, возникают все новые и новые вопросы.Поэтому лучше всего на сегодняшний день придерживаться нормы потребления кофеина, которая составляет для большинства людей 400 миллиграммов. Такая доза почти наверняка безопасна, но не обязательно полезна.Если продукт называется «Черной Бессонницей» или «Смертельным желанием», само название говорит, что частое употребление этого продукта не пойдет вам на пользу . Относитесь к кофеину, как к препарату, который следует принимать дозировано. Для ценителей кофе самым надежным способом взбодриться без вреда для здоровья будет умеренное потребление любимого напитка.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)